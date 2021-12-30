做足準備拒新冠侵襲 面對Omicron變異病毒該不該打第三劑？

本文摘自<常春月刊>466期

文 郭岳潭

新型冠狀病毒COVID-19持續肆虐，截至2021年底，全球確診病例仍居高不下，超過2億7000萬人。目前確診數前5名國家，仍以美國將近5000萬例排名第一，印度3400多萬例、巴西2200多萬例分居2、3名，英國、俄羅斯各約1000多萬例排名第4、5位。

全球新冠肺炎死亡人數，去年底已突破500萬大關，達到532萬人，全球致死率約1.97％，累計死亡數前5名的國家，分別是美國80多萬人、巴西61萬人、印度57萬人，墨西哥及俄羅斯各將近30萬人。

變種病毒侵襲，全球疫情仍未停歇

全球新冠肺炎疫情在各國疫苗施打率提升的同時，雖一度有趨緩之勢。但隨著各國解封、重啟經濟活動，並逐漸開啟國門，去年6月，印度在Delta變種病毒株侵襲下，因為疫苗保護力失效，造成疫苗突破性感染的現象，即使是高疫苗施打率的國家，疫情仍再起，確診數又再度上升，對全球疫情帶來了威脅。

不同變種病毒仍持續緊接而來，去年11月底，南非又發現傳播力更強的Omicron變異株，快速地在全球持續擴散，使得疫情再創高峰，更造成新一波大流行，各國又紛紛再次祭出封鎖令，希望能免於下一波疫情的侵襲。

新冠變種病毒，掀起四波全球大流行

全球新冠肺炎疫情持續升溫，除了原本的Delta病毒株，又再加上Omicron變種病毒侵入，持續影響各國疫情，造成新一波的大流行。

根據研究顯示，新冠肺炎疫情以來，共發生四波全球大流行，第一波於2020年6月至8月，第二波於2020年12月至2021年1月中，主要盛行株為Beta變種病毒，而第三波疫情是因Delta變種病毒，2021年5月中至9月大幅肆虐所造成，年底又出現第四波Omicron變種病毒全球大流行。

Omicron變種病毒，全球新一波疫情再起

其實早在Omicron造成全球大流行前，去年11月24日，南非首次通報新型變種病毒株Omicron，世界衛生組織即列為高關注變異株，短短不到2星期的時間，已入侵美洲、歐洲、亞洲及大洋洲等，全球6大洲都陸續發現Omicron的蹤跡，很快取代Delta，變成主流病毒株。

台灣大學公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙指出，全球6大洲的疫情，以美洲、歐洲及非洲較為嚴峻，尤其非洲疫情嚴峻的原因，主要是受到新型變種病毒株Omicron的威脅，個案數急遽上升。

陳秀熙說明，Omicron變種病毒的傳播力更強更快，且康復者再次感染的風險增加，與盛行全球的Alpha、Beta、Gamma、Delta變種株相比，具有26個過去未出現的新突變，且主要突變位置為與人體細胞結合相關的棘蛋白，其中最特別的是ins214EPE位點突變，於214蛋白質位點出現了插入的情形。因此，推測Omicron具有更強如感冒一般的傳染力，同時也減弱了新冠肺炎的症狀，但未來仍需持續觀察Omicron變種病毒對於症狀的影響。

美國確診數，已突破5000萬人

美洲以美國疫情最嚴重，美國確診數與死亡數持續走高，累計確診數已突破5000萬，且死亡數也逼近80萬，近期更遭受Delta及Omicron變種病毒的雙重夾擊，導致確診數持續攀升，目前已超過半數州別出現Omicron病毒。而南美洲國家中，以巴西疫情最嚴重，已有2200萬人確診、61萬人死亡。

陳秀熙表示，美國完整施打率不夠高，施打2劑新冠疫苗者僅達62％，且各州之間差異仍非常懸殊，由於未完整施打者占了38％，而且未持續加速接種疫苗，再加上疫苗時效性及變種病毒免疫逃脫影響，使變種病毒仍在未接種者間流竄，加上部分接種者保護力已逐漸下降，確診人數日漸增加。

歐洲疫情：英國最為嚴峻

歐洲疫情持續升溫，去年底，幾乎整個歐洲單周確診發生率皆超過每十萬人100人，歐洲各國當中，尤其以英國的疫情最為嚴峻，確診數已超過1000萬人。

陳秀熙指出，去年底，英國除了受到Delta變種病毒影響外，也遭受Omicron侵襲，儘管完整2劑疫苗施打率達69％，第3劑疫苗追加施打率達34％，確診數仍有持續上升且蔓延的趨勢。另外，過早解封也是造成疫情再起的可能原因。

非洲疫情：南非最為嚴重

非洲各國之中，疫情以南非最為嚴重，確診數超過300萬人、死亡人數達9萬人，由於疫苗完整接種率僅25％，並遭受Omicron變種病毒的侵襲，確診數持續攀升中。

亞洲疫情：印尼確診數最多

亞洲國家以印尼確診數最多，去年底已突破420萬例確診，取代印度成為亞洲新冠疫情大流行的重災區，原因是印尼僅有5.5％的人接種疫苗。

印度確診數為亞洲國家第二高，共有340萬人確診、47萬人死亡，但印度政府積極提升疫苗覆蓋率，已有75％的成年人接種1劑疫苗，有31％已完整接種2劑。

而韓國為亞洲受到Omicron變種病毒，造成本土疫情最嚴重的國家，儘管疫苗完整接種率已達8成，但確診數及死亡數仍持續上升，去年底已超過52萬人確診。

台灣疫情：維持二級警戒

根據中央流行疫情指揮中心統計，2020年起累計至去年12月，共有1萬6752例確診染、848例死亡病例，死亡個案居住縣市前3名，分為新北市412例、台北市321例、基隆市29例。

國內新冠肺炎疫情，從去年5月上旬開始，首次爆發Delta群聚感染，短短一星期內，本土個案爆增784例，創下疫情以來最嚴重的紀錄，接著全國進入二級警戒，5月底，又提升疫情警戒至第三級且連續4次延長；直到7月27日起，疫情趨於穩定後，才將全國第三級警戒調降至第二級警戒。

之後，國內疫情僅有零星案例，直到12月8日出現首例Omicron境外移入病例，12月9日又發生中央研究院基因體研究中心P3實驗室研究人員染疫個案，打破連續35天零本土個案紀錄。

疫苗突破性感染，應加強第3劑疫苗施打

根據中央流行疫情指揮中心統計，國內境外移入個案也受到全球疫情影響，其中有61％的境外移入個案，為疫苗突破性感染個案。

面對新冠變種病毒，各國都面臨疫苗突破性感染的情形。陳秀熙說明，變種病毒可能造成免疫逃脫而導致疫苗失效，疫苗突破性感染是指完整接種2劑新冠疫苗後仍發生感染。相較於完整接種疫苗而未受感染者，突破性感染者的中和抗體濃度較低，顯示發生突破性感染，可能與接種疫苗後產生的中和抗體濃度有關。

因應國內又出現本土個案，以及2劑疫苗保護力失效的問題。指揮中心指揮官陳時中也緊急宣布，符合接種間隔的民眾可接種追加接種第3劑疫苗，特別是醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員、65歲以上長者、長照機構住民與工作者，以及容易感染與疾病嚴重風險者等6大高風險者族群。

陳秀熙表示，面對Omicron變種病毒傳播力強及病毒量高，免疫逃脫會影響疫苗效益的時效性，進而產生突破性感染，對於疫苗施打2劑超過5個月的人，應加強施打第3劑格外重要。

根據英國最新研究發現，不論是先前施打2劑AZ疫苗或2劑BNT疫苗後，間隔超過20周後，保護力都會明顯下降，僅為44.1％及62.9％，而施打加強第3劑14天後，保護力均能顯著提升，高達93.1％與94％，顯示中和抗體會隨著第3劑施打後倍增。

疫苗覆蓋率不足80％，未達到群體免疫

截至本刊截稿日（12/27），國內第1劑疫苗覆蓋率達79％，第2劑覆蓋率達67％。陳秀熙指出，由於疫苗施打保護力可能於6個月後有所降低，且2劑疫苗施打率不足80％，以至未能達到群體免疫情況，再加上變種病毒侵襲下，發生免疫逃逸情形，應盡速提升疫苗施打率，以預防後續新一波疫情的發生。

陳秀熙舉例，以色列經驗得知，2020年底疫情嚴峻時，以色列開始大規模施打疫苗，並於3月時，2劑疫苗施打率已高達50％，而疫情也慢慢地受到有效控制。

然而，在4月至8月間，疫苗施打率卻開始趨緩，2劑疫苗施打率僅提升至約60％，但加上後續變種病毒入侵，以及非藥物介入措施（NPI）的鬆綁下，以色列迅速爆發新一波疫情，直到開始追加第3劑疫苗後，疫情才又有所控制。

陳秀熙說明，各國也可見類似情況，疫苗施打率大幅增加，疫情確實有受控情形；不過，如果在6個月內，2劑接種率仍未達80％，後續將又爆發新一波疫情。

未接種疫苗，染疫死亡率高12倍

根據國際最新報告指出，未接種疫苗者確診比例，相較於完整接種者高出6倍之多，且死亡比例差距更是高出了12倍。

陳秀熙強調，新冠肺炎感染者主要為未施打疫苗者自然感染，以及疫苗突破性感染，而由於疫苗對於重症死亡保護力高，死亡多為未施打疫苗者。因此，建議還沒有接種疫苗者，應盡快完成完整接種，才能避免重症及死亡。

至於接種哪種新冠疫苗比較好？根據研究顯示，完整施打莫德納疫苗，不論對於Alpha或Delta病毒，保護力約為80％，而完整施打AZ疫苗對於Delta病毒的保護力下降至67％。

另外，根據台大醫院的研究顯示，AZ混打莫德納疫苗產生中和抗體效價，高於2劑都打AZ疫苗，對於Delta變異株的保護力幾乎可達100％，且混打間隔8周的抗體濃度，相較於4周又更好，接近2劑莫德納疫苗。

三聯體防疫，預防下一波疫情

陳秀熙認為，完整的防疫應「三聯體防疫」，也就是除了接種新冠疫苗外，也要針對高風險族群快篩檢測，以及做好戴口罩、勤洗手、維持安全社交距離等NPI措施。

陳秀熙說明，根據研究結果可知，第3劑疫苗施打及疫苗涵蓋率提升至80％，可有效預防疫苗突破性感染及下一波疫情。

此外，快篩檢測也可避免發生社區群聚感染。以國內機師及幼兒園的Delta群聚感染為例，幼兒園爆發群聚感染，傳染鏈至幼兒園群聚到家戶感染，進一步擴散至社區及職場感染。

陳秀熙建議，應及時進行接觸者匡列並進行檢測，對於接觸者之接觸者進行預防性匡列，並針對高風險或已出現症狀者提供快篩檢測，高盛行率地區可進行大規模檢測，而低盛行地區則進行定期檢測來控制疫情。

還有NPI措施也要持續做好，陳秀熙表示，NPI措施非常重要，包括：戴口罩、勤洗手，以及維持安全社交距離等措施。尤其是疫苗缺乏、施打率較低的國家，對於Omicron變種病毒可能產生免疫逃脫的問題，導致疫苗免疫保護力失效，除了可以加強第三劑施打，NPI實施之下，也是控制疫情的一大因素。