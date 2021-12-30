姿勢不良肩頸卡卡 小針刀鬆解腰痠背痛

本文摘自<常春月刊>466期

文／畢翠絲

和一般針炙治療的不同之處，在於針灸是對特定的穴位做刺激，透過穴位的特殊反應達到治療效果，而小針刀則是著重於軟組織的鬆解及減壓，兩者的治療方向和機轉不同。

現代人日夜不離3C產品，長時間坐在辦公及使用電腦，或是坐在沙發低頭滑手機，都會引起脖子、肩膀和上背部緊繃疼痛，甚至造成腰痠背痛。因為工作及生活型態緊繃，慢性痠痛患者愈來愈多，健保署統計，80%的民眾至少會有一次腰背或頸部痠痛的經驗，姿勢不正確已成21世紀文明病的主因之一。

長庚紀念醫院中醫部針傷科主治醫師陳彥融表示，因為姿勢不良，身體長期處於緊繃狀態，或是重覆勞動造成肌肉過度使用，又或者因扭傷拉傷、跌倒撞傷，都會導致肌肉或韌帶組織損傷，造成急、慢性發炎，長時間下來，也常見伴隨局部軟組織沾黏。

結合針和刀的新醫療工具

小針刀適合治療軟組織損傷性疾病和頸椎病、腰椎間盤突出症等，頸肩腰腿疼等疾病。小針刀是將傳統醫學針灸「針」，和現代醫學手術「刀」，結合為一體的新醫療工具。

陳彥融曾經收治一名50歲的物流司機張先生，由於經常長途駕駛及反覆搬運重物，時常抱怨下背有疼痛感，經X光片檢查顯示腰椎有退化情形，除了有椎管狹窄及多處骨刺增生外，還伴隨有輕度的脊椎滑脫。雖然尚無手術需求，但患者戴著護腰繼續工作，疼痛感仍逐漸加重，除了長時間開車不舒服外，還沒辦法完整彎腰和抬腿，大幅影響工作。

症狀緩解過後，仍應注意後續保養

由於張先生長期搬重物，腰椎第3、4、5節都有骨刺，在下背脊椎正中間和兩旁都有明顯的壓痛，臀部也有多處緊繃及壓痛點；由於長時間的坐姿不良及施力不當，除了導致腰椎退化，同時也影響了臀部及下肢肌群連帶發生問題。為了減緩腰椎局部壓迫以及肌肉緊繃造成的疼痛症狀，建議張先生使用小針刀治療，藉由處理腰椎關節周圍的軟組織、腰臀部的下肢及特定緊繃之處，以緩解疼痛改善症狀。

經過3次的小針刀治療，張先生的疼痛感明顯緩解，彎腰抬腿的角度受限情形也獲得改善。由於腰椎退化屬於慢性疾病，即使症狀緩解過後，仍應注意後續保養，因此，衛教張先生在搬運東西時應採取蹲姿，避免直接彎腰出力，工作出力時應使用護腰，同時配合腰部核心肌群的訓練，以減少長時間駕駛造成的身體負擔，避免疼痛復發。

症狀較輕的患者，1～3 次療程即可

小針刀治療依疾病複雜度，治療次數也不一，症狀較輕的患者，一般1～3次可以達到8成以上的緩解效果，但有些疾病複雜度較高，則需較多次數的治療，而每次治療期間需間隔一週左右。

小針刀治療時間短，不需留針在體內

陳彥融表示，小針刀的針刃形狀是平口的，像是一字型的螺絲起子，是一種結合針與刀特性的治療器械。小針刀在剛開始發展時，針刃比較寬，因此治療過程中患者的疼痛感和出血都較為明顯，隨著使用演進改良，現行使用的小針刀針刃已經縮小許多，疼痛感也較少，其治療時間短，也不需留針在體內，過程中僅會感覺入針時的疼痛以及行針時的局部酸脹感，數分鐘即治療結束。

和一般針炙治療的不同之處，在於針灸是對特定的穴位做刺激，透過穴位的特殊反應達到治療效果，而小針刀則是著重於軟組織的鬆解及減壓，兩者的治療方向和機轉不同。

6大問題可用針刀治療

❶骨質增生：由於退化或是長期勞損，在頸椎、腰椎或其他關節附近產生骨質增生壓迫的情形，也就是俗稱的「骨刺」。

❷腱鞘發炎：因為出力不當或過度使用造成腱鞘發炎疼痛，例如媽媽手（橈骨莖突狹窄性腱鞘炎）、板機指（手指屈指肌腱狹窄性肌腱鞘炎）。

❸肌筋膜發炎：於肌肉的筋膜組織發炎造成的急慢性疼痛，在局部常有壓痛、硬結、條索、緊繃、沾黏、增生等。

❹肌腱及韌帶發炎：由於過度使用或是外力造成的肌腱及韌帶發炎，如肘關節肌腱附著處發炎，造成網球肘或高爾夫球肘，或是膝蓋扭挫傷時，造成的周圍韌帶組織損傷等。

❺關節病變：如椎間盤突出、脊椎退化性疾病等，造成疼痛和壓迫症狀，尚無立即手術需求者。

❻因組織沾黏、增生或攣縮造成神經血管壓迫：常見局部有麻木或感覺異常，合併放射性或特定角度的疼痛。

5種情形不適合針刀治療

由於小針刀治療的傷口會比針灸稍大一些，出血情形較明顯，感染的風險也略為增加，以下5種情形不適合針刀治療。

❶發燒，有全身性感染情形，或局部明顯紅腫熱痛有感染情形者，不建議針刀治療。

❷凝血功能異常者，血小板比較低，凝血因子不足，容易出血不止者，不建議小針刀治療。

❸開放性傷口。

❹局部組織壞死或深層有膿腫。

❺惡性腫瘤生長處。

針刺時間短，略有打針般的疼痛感

陳彥融進一步說明，小針刀治療過程中，患者會在入針過皮時，有比較明顯的疼痛感，在深層行針治療時會有脹、麻和酸等感覺，刺激量大時，則會有較強烈的酸脹感，治療後酸脹感可能留存數小時，約1～3天就會緩解。

小針刀治療比較常見的副作用是局部出血與疼痛，出血時，以乾淨棉枝或棉球局部加壓就能止血，在3～7天可能仍會有輕微疼痛或瘀青，此屬正常現象。約一個禮拜左右就會消退，同時可搭配消腫止痛的藥物，一方面緩解治療處的疼痛感，另外也有助於組織復原和症狀改善。

另外，採行小針刀治療必須熟悉解剖構造，治療過程一定要避開重要的神經和血管或組織，選擇在安全的地方下針，以免造成不必要的損傷。

治療後注意事項

❶傷口感染

為避免感染，小針刀治療前後都會做消毒的動作，但患處在治療過後兩小時內不可碰水，兩小時後則可沖澡或洗手。在一天內不要浸泡在水中，如泡澡、泡溫泉等都需暫時避免，以預防感染。

❷局部出血

在治療過程中偶會有出血情形，只要局部加壓止血即可，治療過後當天不要在出血點熱敷或是大力按摩，兩三天後可以溫敷按摩就可以。

❸局部疼痛及傷口復原

治療過後局部仍會殘留部份酸痛感，可搭配消炎止痛的中藥緩解疼痛感。飲食務必清淡，避免烤、炸、辣等刺激性或高甜度的食物，以免影響患者修復，也盡量避免過度出力，注意休息與適當功能復健。

❹適度休息及保養

療程結束後要讓自己有足夠的時間休息，讓損傷處能完整修復，避免復發。治療後要維持正確的姿勢，配合肢體伸展和復建動作等，都有助於患處復原，特別是關節病變的患者更需注意姿勢保健，如腰椎問題者需注意出力及負重姿勢，頸椎問題者需注意頭頸的重心位置，長時間固定姿勢工作者，需要間隔一段時間起來活動。治療後續若有任何不適或症狀變化，則需盡速就醫檢查治療。