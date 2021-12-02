肌內效貼布 預防、減緩運動傷害

本文摘自《常春月刊》465期

文／畢翠絲

國際間各大賽事，許多選手身上貼了五顏六色的貼布，球星曾雅妮、盧彥勳都愛用，這些貼布除了許多運動員喜愛，連家庭主婦、銀髮族、上班族身上也愈來愈常見。這些色彩繽紛、造型不一的貼布，讓人感到好奇是單純裝飾或有什麼特別功能，其實這些貼布是食品藥物管理署（食藥署）所列管的醫療器材，屬於醫材分類分級中的「醫療用黏性膠帶及黏性繃帶」。肌內效貼布的功能為何？能貼紮多久？會不會產生不適與副作用？有請專家為讀者一一解惑。

食藥署食品安全週報發文說明，這些貼布有些人稱為「肌貼」，但實際上真正的名稱叫做「肌內效貼布」，是來自於日本Kenzo Kase博士所開創的Kinesio Taping Method （肌內效貼布法），利用貼布本身具備的伸縮彈性及貼布背面的紋路，沿著肌肉方向黏貼，為肌肉結構提供支撐，並利用拉伸貼布時貼布所產生的回彈力，作用於肌肉上協助肌肉用力或放鬆。

新光醫院物理治療組組長蔡春梅表示，肌內效貼布有預防或減緩運動傷害的功能，但也有人誤以為這是痠痛貼布的一種。其實，肌內效貼布是一種不含藥性的貼布，利用貼布的彈性支撐筋膜、肌肉等身體的軟組織，促使血液循環跟淋巴循環獲得改善，可用來預防運動傷害與增進運動表現。

肌內效貼布2大原理

❶有延展性的彈性貼布

利用特殊的波浪紋路織法，使肌內效貼布產生良好的彈性張力，沿著肌肉方向黏貼，能支撐肌肉，協助肌肉用力或放鬆。貼上肌內效貼布活動時，讓運動員處於一個被保護的狀態，且能輔助舊傷。

由於不含藥效，運動員得以使用在各項體育賽事上。藉由肌內效貼布的張力來支撐肌肉，在運動過程中使肌肉有輔助的力量，來維持正確的關節動作，能減緩或預防疼痛，還能提升運動表現。

❷比較不會有過敏的問題

相較傳統貼布容易造成皮膚過敏的現象，因肌內效貼布不含藥性，比較不會有過敏的問題。肌內效貼布兼具透氣性，運動後不需去除，有防水功能，使用者可以洗澡，洗澡後用毛巾壓乾或用吹風機冷風穿乾，約能維持2、3天，但不能泡在水裡，泡久了還是會失去黏性。

隨著張貼時間越久，肌內效貼布的黏性與彈性會逐漸遞減，當彈性不佳時，固定的效果就減弱，有時肌內效貼布因脫膠而掀起時，使用者可以主動撕掉。肌內效貼布本身並不含藥性，只要皮膚不會對黏膠過敏的人，都可以使用。

肌內效貼布既可以用於運動中，也適用於日常生活中，可改善肌肉、筋膜組織的發炎、腫痛，例如落枕、媽媽手這類肌肉肌腱問題。

消腫、緩解疼痛、矯正筋膜3作用

❶消腫

肌內效貼布能拉起皮膚，增加皮膚與軟組織之間的空間，促進血液跟淋巴循環，提高組織癒合率，解決腫脹問題。

❷緩解疼痛

肌內效貼布有不同的貼法，有些貼布可支撐肌肉，活動時變得比較輕鬆。肌內效貼布的彈性能增加局部皮膚下與肌肉之間的空隙，提高組織的癒合率，透過肌肉收縮，能改變每個節段中的壓力，達到消腫、減緩發炎、減緩局部疼痛的效果。

運動時貼於關節肌肉處，能加強關節穩定性，減少運動傷害並支持肌肉活動，延緩疲勞。

❸矯正筋膜張力

肌內效貼布有筋膜矯正、支撐軟組織的作用。適用在有運動傷害腫脹，或高強度運動後需要放鬆恢復的時候，能增強受損肌肉的收縮能力，減少肌肉過度伸展，降低肌肉疲勞及抽筋的傷害。

此外，還能幫助肌肉收縮，減輕運動時的肌肉負擔，利用貼布產生的彈力，較能輕鬆把動作做到位。蔡春梅在醫院裡看到許多運動員原本雙手雙腿舉不高，貼上肌內效貼布後，就能舉得比較高。

跟風黑白貼，效果打折扣

肌內效貼布既方便又實用，被廣泛應用於運動防護領域，使用肌內效貼布應先了解肌理構造，由專人指導與協助；肌內效貼布貼紮需講究方法，民眾若自己跟風看著圖片DIY黑白貼，效果會大打折扣。

蔡春梅指出，肌內效貼布不像一般酸痛藥布可以隨便黏貼，看似簡單的貼紮，卻有複雜的運動理學觀念，使用者需了解肌理構造，針對不同部位、不同傷痛來貼。順著肌肉紋路與理學角度，藉由肌貼補強肌肉與關節的強度，不同的肌肉有不同的貼法，不同的張力也會有不同的效果。

蔡春梅提醒，專業運動員由訓練師來負責貼紮，一般民眾需要找專業物理治療師服務。在貼時必須確認患部或需要防護的部位，針對需求及部位來搭配不同的長度、拉力、貼法及姿勢擺位，順著肌肉紋理與骨骼位置來貼紮，才能有效針對肌肉及關節做防護；如果貼錯方向，本來是要幫助肌肉收縮，反而阻止肌肉收縮，會讓動作更吃力。

使用之前要注意！

衛生福利部食品藥物署藥物食品安全週報發文提醒，使用肌內效貼布的注意事項，包括：

❶使用貼布前，請先清潔肌膚表面。

❷若肌膚上有傷口，請避免直接貼於該部位。

❸貼布可以碰水，若洗澡後可用毛巾壓乾或用吹風機冷風吹乾。

❹裁剪時可將貼布四角修圓弧，以減少捲起情況。使用中如有任何不適，請先暫停使用。