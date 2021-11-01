婆媳可以做好朋友嗎？

文／畢翠絲

電影《瘋狂亞洲富豪》用派對、禮服、異國戀述說亞洲家庭故事，開出票房紅盤，楊紫瓊飾演的強勢婆婆——楊宋艾蓮，成為男女主角在愛情路上波折的關鍵人物，將連續劇裡常有的婆媳問題演譯得入木三分。婚姻關係中，除了夫妻雙方個性差異與現實壓力外，婆媳關係讓許多新嫁娘還沒走進家庭，就忐忑不安，事實上，女人都是想處理好這段關係的。

國泰醫院精神科主治醫師薛媛云表示：「婆媳之間少了血緣關係，聊天的話題很重要。我觀察很多現代女性常會忘記婆婆是先生的媽媽，喜歡沒大沒小開玩笑，或在聊天時順便抱怨一下先生的不好，抱怨只是講片段，但很容易讓長輩誤解兩人相處不佳，成為關係緊張的導火線。」

「婆媳有可能成為朋友嗎？」薛媛云認為，現代婚姻多半在外買房或租屋建立小家庭，距離帶來了美感，經營一段讓彼此都感到「舒服」的關係，相較傳統相處，現代婆媳成為朋友可能性是增加的。

「有時候婆婆只是忍不住想要叨念，希望媳婦可以做的跟她當初一樣好，忘了換位思考，矛盾衝突就產生了。」薛媛云說。婆婆的內心其實呈現矛盾、糾結的狀態，她和媳婦同樣深愛這個男人，自己含辛茹苦拉拔大的兒子，現在生活的焦點都在媳婦身上，內心深處難免有一種「媳婦把兒子搶走」的失落感。

婆媳變好友，聰明媳婦4招

❶把婆婆當成尊敬的老師或長輩

媳婦對婆婆尊重、孝敬，如同對師長一樣，媳婦向婆婆請示問安，表達她是自己想要學習的對象，可以降低婆婆的衝突感，自然能融洽相處。

❷找到跟婆婆相同感興趣的話題

觀察婆婆的興趣與愛好，找到自己也感興趣的那部分。舉例來說，婆婆喜歡追劇，格外愛看宮廷劇，當婆婆邊看電視劇邊罵，媳婦也跟著附和，容易拉近兩人的距離。

❸態度要積極

有些事即便不會，還是要搶著做。放假回到婆家，碰到一些平常很少或不會做的事，看到婆婆去做時，最好馬上詢問：「要不要幫忙？」婆婆會感覺媳婦回到家不是來作客，能感受到媳婦的心意。

❹表達稱讚與感謝

主動稱讚婆婆，無論男女，相信一定沒有人不喜歡被稱讚。薛媛云有位朋友跟婆婆相處很融洽，兩個家庭南北分開居住，周六日回去看婆婆時，婆婆會特別煮一桌料理，朋友毫不吝惜稱讚婆婆的好手藝，同時在臉書Po照片分享表示吃的很豐富，婆婆在臉書看到覺得被肯定，覺得窩心。

婆媳變好友，聰明婆婆2招

❶學會放手

婆婆的心情常是矛盾的，當兒子沒有交往對象時，憂心他們會沒人照顧；當有了交往對象，又不自覺拿起放大鏡仔細打量。婆婆要體會到孩子長大了有自己的天空，放手讓孩子另組新家庭承擔責任。

❷把媳婦當成隔壁鄰居家小孩

把媳婦當成女兒的確有點困難，但把她當做小輩，在心態的調整上會容易一些，要求與期待就會減少，對於看不順眼的地方，也就睜一隻眼閉一隻眼。

改善婆媳關係，先生助攻得分

2020年8月9日，一位張姓女子在FB寫下一篇標題為：「我的婆婆殺了我」的文章，表明由於不堪婆婆長年言語霸凌，3小時後，便被發現在家中自殺，事發後第一時間婆家沒有通知張女娘家，事後娘家親戚連想看手機遺物還要寫「借據」切結，這令人震驚的社會事件引起許多媒體關注與輿論譁然。

薛媛云表示，從新聞事件無從得知張女先生在婚姻關係中扮演什麼角色，如果先生的態度讓太太覺得無法向他求救，會讓人覺得無助，導致悲劇發生，「當婆婆對媳婦有超乎常理的要求，媳婦要懂得拒絕並且對外求援。」薛媛云說。

有人說：「沒有不孝順的兒媳，只有不懂事的兒子！」作為「丈夫」與「兒子」的這個雙重身份的男人，似乎認為自己在婆媳間像個夾心餅乾，左右為難；好像幫媳婦說話，媽媽會生氣，幫媽媽說話，媳婦會委屈，乾脆逃避不介入。

某個節目主持人講道，「無論先生被妳訓練再多、再好，當他回到家，永遠都變成媽媽的小孩。」這是很常看到的狀況，回到家時，先生的角色突然就消失不見了，不再是好隊友，而是變成兒子的角色。

先生可以這樣做

一個有智慧的男人要懂得化解母親和妻子的衝突，在婆媳關係中擔任潤滑劑，重點是妻子兩人同心面對，想辦法大事化小，小事化無。

❶安撫好兩邊的情緒

同理妻子覺得委屈的情緒，設法處理媽媽的要求，同時評估要求合不合理，如果不合理要表明，但說法要有技巧一點，「不要說我太太說…，婆婆會覺得是媳婦在打小報告，使得關係更緊繃。先生可以說，上次媽媽提的那件事，我覺得怎麼做會比較好，變成是先生自己的意見。」

❷不要老說別計較這麼多

生活裡面的瑣碎小事，當任何一方堅持己見，不容妥協，就容易產生衝突。先生若一味希望太太忍讓不計較，會讓太太覺得不被同理與無助。

❸別要求媳婦做到婆婆的規定

婆婆習慣以自身經驗下指導棋，希望媳婦遵循以前的老方式；但媳婦有自己生活的習慣方式，當生活習慣與價值觀不同，相處起來往往擦槍走火。孝順公婆是應當的，但不能一味犧牲自己，媳婦要學習表達立場，而不是委屈接受所有安排。

薛媛云說明，過去的媳婦比較願意忍讓，加上傳統對離婚一事負面觀感較大，讓很多女性不敢提離婚；現在社會對離婚一事沒那麼多負面觀感，當婆媳問題越演越烈，往往演變成家庭失和的最後一根稻草。

先生該做些什麼？

❶在婆媳關係中擔任潤滑劑

❷安撫好兩邊的情緒

❸面對事情挺身而出

❹不要求媳婦做到婆婆的規定

婆媳紛爭，避開二大地雷

❶教養小孩方式

常見到長輩疼愛孫子，插手管教孩子。薛媛云建議，若經濟狀況許可，新手爸媽不妨考慮請育嬰假，自己帶一段時間；或交給娘家人帶，媳婦在娘家比較有發言權，較容易溝通教養理念；或是送托兒所，交給合格的人來照顧。

當婆婆的教養觀念與自己不同時，提醒媳婦在言語的表達上可以婉轉一點，別說「妳的方法已經過時了」、「妳這樣教不對啦」等話語來否定婆婆。

一般來說，公婆的確比較寵溺孫子，若影響到媽媽跟孩子的約定，例如限制玩手機1小時，婆婆覺得多玩一會沒有關係，講話要技巧一點，例如：擔心孩子的近視更嚴重必須限制時間，以健康的理由或報章雜誌的講法，換個說法，婆婆的接受度就會比較高。

其次，由先生出面協調，在回公婆家前和先生事先約定，遇到哪些狀況，請先生挺身而出，許多事由先生來講，問題就會小很多。

❷年假假期的壓力

過年時張力會比較高，要張羅很多吃的東西，除夕團圓飯更是重頭戲，從備料到烹煮，從早忙到晚簡直苦不堪言。

除夕團圓飯不妨出去吃，不一定要自己煮，避免在家相處時間太長，到外面吃年夜飯，婆婆的焦點會落在孫子孫女身上；訂年菜也是好選擇，「聽到很多朋友訂這家，覺得很不錯；過年想讓大家吃好一點；這家的東西很到位，讓大家過年時吃豐富一點。」薛媛云建議。既可減輕媳婦負擔，又能表達心意一舉兩得。

本文摘自《常春月刊》464期