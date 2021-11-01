助聽器 搶救聽力損傷

文∕陳大樂

重聽是許多長者常見的問題，據統計，65歲以上的人，有三分之一的人有聽力下降的問題；75歲以上，更高達一半的人聽力下降；雖然聽力逐漸下降是自然老化的現象，但若長期在聽覺不佳的狀況下，可能會導致情緒不佳、常跌倒、認知功能退化，甚至提早出現退化等狀況。

秀傳醫院耳鼻喉科主治醫師蕭信昌表示，自然老化的聽力受損，目前並沒有方法可以逆轉，一旦出現聽力減退時，建議趁早去耳鼻喉科檢查，經評估，看是否需要配戴助聽器。

何時需進行聽力評估？

聽力下降並不難分辨，我們可以稍微細心觀察，若有以下的症狀，代表你的聽力可能下降了，建議及早找耳鼻喉科醫師評估。

◎聽別人說話時，習慣側一邊頭。

◎經常要求對方重複對話內容，或常常不理解聽到的內容。

◎常常跟不上對方說話的速度，尤其是好幾個人在講話時，覺得他們咬字都不清楚。

◎在吵雜的環境下，很難聽懂他人的言語，以及經常誤會語言的內容。

◎自己說話越來越大聲、電視聲音也越開越大聲。

至於何時應該考慮助聽器？蕭信昌說，只要你發現自己的聽力問題，已經影響到工作、與他人溝通、工作或學習的專注力及成效，或常會聽錯別人的話，同時被醫師判定無法回復時，就應該考慮配戴助聽器了。

戴助聽器就像戴眼鏡一樣正常

如果你懷疑自己有聽力問題，請記得你並不孤單！根據世界衛生組織（WHO）統計，全世界有3.6億人聽力受損，65歲以上每3人就有一位聽力下降，所以這是相當常見且自然的問題。

然而，臨床卻發現，很多患者對助聽器有排斥的心態，認為戴上助聽器很難看、有悶塞感，而不願意配戴。蕭信昌對此表示，患者的心態調適很重要，就像老花、近視，需要配眼鏡讓我們看得更清楚一樣，聽力下降時，同樣也需要靠戴助聽器來矯正重聽、聽損。

值得一提的是，聽力受損影響的層面不僅有聽力本身，連帶與大腦的認知功能、社交參與、心情等心理健康，都有極大的關係。趁早戴上助聽器，不僅可以延緩大腦認知功能的退化、聽覺神經細胞的凋零，還有助維持正常的社交功能；倘若擔心戴助聽器不好看，可以根據個人的需求，做隱密式的設計。

助聽器不是越貴越好

如同配眼鏡要驗光一樣，助聽器同樣要依照使用者的聽力狀況、耳朵外觀，以及使用者的期待來選擇；換言之，儘管兩個人有一模一樣的聽損狀況，可是主觀的聆聽需求可能截然不同；而且，不同年齡層，如年長者、年輕人及兒童的需求也不一樣。

◎依外型分為耳掛型、耳道型和深耳道型

❶耳掛型助聽器

如其名為掛在耳上的助聽器，因體積較大，所以隱密性不高；但功率跟音量較高，適合中度、中重度及重度的聽損者；因為按鈕比較大，可以做較多功能，年長者也方便使用。

❷耳道型助聽器

體積較小，可以塞入耳內的助聽器款式，隱密程度較高，深受許多聽力受損的人喜愛，包含美國前總統柯林頓、布希、雷根等，都是使用耳道型助聽器；但缺點是因為體積小巧，所以功能較少，適合輕度及中度的聽損者。

❸深耳道助聽器

如同耳道型助聽器一樣，但體積較更小，能夠塞進深耳處，隱密性最高。

◎依聲音處理方式分為類比及數位式

❶類比式

類比助聽器就是傳統型的助聽器，由麥克風收集聲音，轉換為電子訊號，接著以擴大器放大訊號，再轉變為聲音。

❷數位式

麥克風同樣先收集聲音轉為電子訊號，透過數位處理的技術，可以提供更多的功能及頻道，譬如可以降噪，或是依據個人職業、談話情境、音質處理的多樣化等，來達到來仿真效果，改善使用者聽到的音質及清晰度，但相對價格較昂貴。

助聽器價差為何那麼高？

很多人疑惑，市面上助聽器有的萬元不到，有的一耳要價15萬？蕭信昌說，助聽器依據不同的頻道數、功能、內部放置不同的晶片、外觀大小、隱密程度，以及售後服務及保固等不同，會有不同的價格。

一般而言，基本款的助聽器，僅適合在安靜的室內使用，兩耳價格約在2～5萬；而適合一般日常溝通，聲音處理稍稍細膩的助聽器，兩耳約要價5～10萬；至於有良好的噪音處理，甚至能結合人工智慧、隱密性也高的助聽器，兩耳要價可能10萬元以上。

政府補助助聽器，最高單耳補助兩萬元

政府有助聽器的補助標準，只要領有聽力身心障礙證明，同時於申請地設籍且居住6個月以上，就享有補助資格，低收入戶單耳最高可補助一萬五千元，雙耳可補助三萬元；一般戶單耳最高可以補助七千五百元，雙耳可以補助至一萬五千元，算下來也不無小補。其中，18歲以下或25歲以下，國內日間部在學學生，單耳最高補助兩萬元，雙耳最高補助四萬元。

輕度聽損即戴助聽器，效果最佳

很多人等到聽力受損很久之後，才戴上助聽器，這種人適應度最差。聽力是有記憶的，當大腦已經習慣了無聲世界，突然戴上助聽器可以聽到聲音，反而覺得太吵、耳朵痛，難以適應最後放棄。

最佳配戴助聽器時間為聽損初期，適應效果最好。另外，配戴助聽器約需要1～3個月的時間來適應，家人有其必要一起協助跟配合；一段時間後，建議回醫院或店家調整助聽器，調到最舒服的聲音模式。

聽障定義為何？

輕度聽障：優耳（聽力較優的一耳）聽力損失在55～69分貝。

中度聽障：優耳聽力損失在70～90分貝。

重度聽障：優耳聽力損失在91分貝以上。

意思是說，輕度聽障的人，聽力較好的那一耳，無法聽到55分貝～69分貝以下的聲音，依此類推。對照聲音分貝表來看，輕度聽障的人，無法聽到一般交談的聲音，需要提高音量才聽得到；中度聽障的人，需要在像菜市場那樣的音量；而重度聽障的患者，需要像在工地施工的聲音一樣大聲才能聽到。

本文摘自《常春月刊》464期