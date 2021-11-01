文／郭岳潭

撲通、撲通，心臟每分每秒不停地跳動，可是正常人通常不容易感覺到心跳，心臟只有約拳頭般大，不可言喻是人體最重要的器官之一；一旦沒有了心跳，生命也就宣告結束。

根據衛生福利部109年國人死因統計，心臟病是國人第二號殺手，心臟是人體最重要的器官之一，平均每26分鐘就有1人死於心臟病，每年奪走2萬多條性命，僅次於惡性腫瘤。

一般人對於心臟病的認知，常是來得突然、去得也快。台灣介入性心臟血管醫學會理事、中華民國心臟學會醫療品質暨政策委員會委員、國泰綜合醫院心血管中心部長黃啟宏指出，心臟病的種類很多，心臟疾病的病發也是早有跡可循，可以做為自我警覺。臨床上，常見的心臟疾病，包括：高血壓性心臟病、冠狀動脈心臟病、瓣膜性心臟病、心律不整及周邊血管動脈疾病。

最容易被忽略：高血壓性心臟病

根據109年國人死因統計結果顯示，高血壓性疾病位居第7位，相當於每4.5個死亡人數中，就有1人是死於高血壓直接相關疾病。黃啟宏指出，高血壓性心臟病就是民眾耳熟能詳的高血壓，所造成的心臟結構及功能發生異常。臨床觀察發現，高血壓性心臟病雖然是最常見，但卻也是最容易被忽略的心臟病。

原因

黃啟宏說明，血壓是血液流動時衝擊血管壁而引起的壓力，若是病人的血壓值超過標準，且血壓長期升高，又沒有積極控制接受治療，恐造成左心室負荷加重，而變得肥厚、擴大，最後恐導致心臟衰竭。可怕的是，高血壓的病程經過5至10年，甚至20年，可能發生冠狀動脈心臟病、心臟衰竭、心肌梗塞、腦中風、腎衰竭等併發症。

根據2016～2019年國民營養健康狀況變遷調查，18歲以上國人的高血壓盛行率達25.8％，推估約有508萬人罹患高血壓，且盛行率隨年齡增加而上升；但18～39歲有高達36.6萬人罹患高血壓，其中知道有高血壓者只有13萬人，有近24萬人並不自知。

症狀

高血壓又被稱作是「隱形殺手」，大部分的高血壓病患幾乎沒有任何不適症狀。黃啟宏表示，高血壓性心臟病早期症狀並不明顯，常見的症狀有頭暈、眼花、耳鳴、心悸，嚴重時會出現呼吸困難、咳嗽、水腫等症狀。

但臨床上，僅有3成病患會出現頭痛、疲累、頸部僵硬等症狀，當等到出現身體不適時，已經產生併發症了；有的人則是身體早已習慣高血壓的狀態，也可能會自覺沒有不適症狀。

高危險群

黃啟宏表示，高血壓沒有絕對的高危險族群，其實高血壓就是心臟疾病最主要的危險因子，男性年齡超過50歲、女性超過55歲，高血壓的風險隨之上升。國內75歲以上老年人，幾乎半數有高血壓，若是有肥胖、高血脂、糖尿病及家族史，更會增加高血壓性心臟病的風險。

事實上，高血壓性心臟病是一種規定出來的疾病。根據中華民國心臟學會的定義，正常血壓值應等於或小於120／80mmHg，當血壓達130／85 mmHg即有偏高情形，140／90 mmHg以上就可以診斷為高血壓。

如何正確診斷高血壓？

臨床上，許多病人因為身體不舒服，結果到醫院一量血壓，卻發現血壓很高，其實不能當作是高血壓的診斷標準。黃啟宏強調，診斷高血壓最重要的是測量血壓的方式，標準測量方法為休息5分鐘，以坐姿方式、手掌向上，將血壓計、手臂與心臟齊高，記得洗澡後、吃飯後半小時不要量測；若是持續量測經過一段時間，血壓值仍超過標準，建議就醫進一步診斷。

造成猝死的兇手：冠狀動脈心臟病

新聞報導上，心臟病發作猝死的個案，絕大多數就是冠狀動脈心臟病造成的心肌梗塞。黃啟宏指出，冠狀動脈心臟病就是民眾最害怕的心臟病之一，嚴重恐造成心肌梗塞而猝死。

原因

黃啟宏說明，冠狀動脈心臟病主因是脂肪沉積血管、內壁增厚，進而形成粥狀斑塊，導致冠狀動脈發生粥樣硬化、狹窄；一般而言，左冠狀動脈供應65％的心臟血流，右冠狀動脈則供應35％，任何一條冠狀動脈發生狹窄或阻塞，血液及營養不容易通過，就會造成心臟缺氧而引發心絞痛，進而導致心臟肌肉壞死，發生急性心肌梗塞、心臟衰竭，甚至是猝死。

症狀

隨著冠狀動脈慢慢狹窄，病人在身體活動或情緒激動時，因為心臟急速跳動，心血管負擔增加、血液供應不足，導致心臟收縮困難，而出現心絞痛的情形，產生走路會喘、爬樓梯喘不過氣、胸痛等症狀，胸痛會擴散到肩頸、下巴、上臂或上腹部，有的人甚至會噁心、嘔吐、暈倒、盜汗或呼吸困難，症狀持續約2至5分鐘左右，最長不會超過20分鐘，經過休息症狀可以迅速緩解。

若是整個冠狀動脈阻塞，就是心肌梗塞急性發作，胸痛程度會比心絞痛更加嚴重，症狀持續時間超過30分鐘以上，常會伴隨著冒汗、呼吸困難、無力等症狀，即使在休息狀態，也有可能會發生，嚴重者會併發心律不整發生猝死、休克，或是心臟衰竭而死亡。

高危險群

黃啟宏表示，冠狀動脈心臟病以男性為主，發生機率是女性的7至9倍之多，新聞上心臟病猝死個案也通常多是年輕男性。隨著年齡的增長，心血管逐漸老化、彈性減少，老年人罹患冠心病的風險比年輕人的風險要高；而女性停經之後，因心血管缺少女性荷爾蒙保護，冠心病發生機率大幅升高，男女比例約是4：3。

根據國健署分析顯示，40歲以上民眾有2成5血脂異常、2成血壓高，更有近5成腰圍過粗，而這些都是罹患冠心病的重要危險因子。黃啟宏強調，冠心病的高危險族群有高血壓、糖尿病、高血脂、肥胖、抽菸、家族史，以及壓力、沒有運動，男性年齡大於45歲、女性停經後，都要特別注意。

瓣膜發生病變：瓣膜性心臟病

瓣膜性心臟病可分為先天性心臟病、風濕性心臟病、感染性心臟病，以及後天退化所造成。

黃啟宏表示，心臟共有4個瓣膜，當瓣膜發生病變就可稱為瓣膜性心臟病。心臟瓣膜的疾病種類，主要有二尖瓣狹窄或閉鎖不全，三尖瓣狹窄或閉鎖不全，以及主動脈瓣狹窄或閉鎖不全、肺動脈瓣疾病，還有非常危險的主動脈剝離。

原因

黃啟宏進一步說明，各年齡層好發的瓣膜性心臟病有所不同，先天性心臟病為心臟先天結構異常，多半在嬰幼兒時期就可以發現；風濕性心臟病大多是幼年時患有風濕性感染所引起。

隨著年齡老化，瓣膜也漸漸退化，主動脈或二尖瓣、三尖瓣的發展時間及退化時間各有不同，而產生瓣膜狹窄或閉鎖不全，也就是瓣膜無法完全打開或關閉的情況，甚至可能同時發生，因此喪失了避免血液回流的正常功能，通常好發於60至80歲的中老年人。

症狀

黃啟宏表示，瓣膜狹窄或閉鎖不全的病人，初期可以是無症狀或症狀輕微，隨著病情進展，逐漸出現類似狹心症及心臟衰竭的症狀，病人因瓣膜喪失正常功能，會產生缺氧及水分無法正常代謝，造成呼吸急促、越活動越喘、胸痛、心絞痛、四肢水腫、頭暈、腹脹、疲勞、食慾減退等。

不過，很難從症狀分辨是主動脈或是二尖瓣、三尖瓣的問題所引起，當情況到達一定程度時，就必須處理。舉例來說，二尖瓣脫垂通常不需要開刀，當二尖瓣嚴重閉鎖不全，才需要手術。

高危險群

中老年人因合併三高等慢性疾病，是主動脈剝離的高危險族群，其中高血壓是造成心臟主動脈剝離的最主要原因之一。

黃啟宏說明，主動脈剝離是因血管內層破裂受損，使血液跑到中層及外層之間，並將主動脈撕裂剝離而形成假腔，造成身體各處的血液供應不足，或是血液從假腔破裂，造成大量出血，病人會突然感到劇烈疼痛，且延伸到頸背部，造成喘不過氣、頭暈、半身麻痺，甚至休克昏迷，是猝死常見的原因之一。

心悸是最明顯症狀：心律不整

黃啟宏指出，各種心臟疾病中，以心律不整的範圍最廣，且從良善到凶狠都有，包括：心房顫動、心房頻脈、上心室頻脈、心室顫動、心室頻脈、心房早期收縮、心室早期收縮、病竇症候群及心臟傳導障礙，主要因是心臟電力傳導功能異常，或是心臟肌肉過度敏感，所引起的各種症狀。

原因

正常人的心跳，每分鐘60至100次之間，一般來說，病人經常感到心跳撲通、撲通，應盡快就醫檢查。黃啟宏表示，根據醫學定義，每個人都會有心律不整；但不一定會產生不適症狀，也不一定會造成身體傷害。

黃啟宏進一步說明，一般人不大容易察覺到自己的心跳，心律不整最明顯的症狀就是心悸，可能跳得快、跳得慢、亂跳或心跳不規則，有的人會感到胸悶、呼吸急促，伴隨臉色蒼白、噁心、嘔吐；然而，最危險的症狀是平時無症狀，一旦發作就心跳暫停，造成昏倒、猝死，由於心臟打出去的血液量減少，使腦部、心臟等重要器官缺乏血液供應。

症狀

各種心律不整的症狀都是大同小異，大部分的心律不整都會有心悸的症狀，只是引起的原因不同；不過，卻不會對身體產生傷害，只要定期追蹤或是調整生活習慣，減少飲用茶、咖啡等咖啡因飲品及酒精，就可以適度緩解，或是藥物幫助緩解症狀。另外，也可以透過植入醫療器材，例如：心室頻脈病人植入節律器、心室顫動病人使用去顫器，以幫助恢復心臟的正常節律。

高危險群

黃啟宏提醒，心律不整中最常見的是心房顫動，好發於老年人，隨年紀增長，心房顫動的發生機率就越高。根據統計，國內超過80歲以上的老年人，心房顫動的比例有10％，建議有症狀就要治療，避免增加中風的風險。

以下肢血管為主：周邊血管動脈阻塞疾病

血管的主要功能為運輸血液，根據運輸方向不同，可分為動脈、靜脈及微血管，其中動脈負責從心臟將血液帶至身體組織，而靜脈窄將血液自組織間帶回心臟。

原因

黃啟宏指出，周邊血管動脈阻塞疾病是指血管內膜因脂肪斑塊逐漸堆積，進而失去彈性、內膜增生，造成動脈粥狀硬化、狹窄阻塞，使遠端血流量減少，導致身體某些部位功能受到影響，尤其下肢血管為大宗，也就是俗稱的「腳中風」，其他還有「眼中風」、「腸中風」等。

黃啟宏表示，周邊血管動脈屬於全身血管的一部分，周邊血管動脈阻塞疾病的危險因子，也與冠狀動脈心臟病類似。

症狀

臨床上，周邊血管動脈阻塞疾病以下肢血管為主，病人占了5成以上。黃啟宏說明，下肢血管較長，發生阻塞的機率較高，也比較容易被發現；常見的臨床症狀，根據病情嚴重程度而不同，初期容易感到下肌肉痠痛或無力，漸漸出現運動時間歇性跛行的現象，休息可緩解。

隨著血管阻塞越來越厲害，出現下肢紅腫、麻木或劇痛，即使休息也會感到劇烈疼痛，嚴重時會發生皮膚變黑、潰瘍及壞死，且傷口會久久無法癒合；黃啟宏提醒，若是沒有積極治療，甚至會演變成肌肉組織缺血性壞死，恐面臨截肢的命運，也可能會危及性命。

高危險群

周邊血管動脈阻塞疾病好發於40歲以上、高血壓、糖尿病、高血脂、高胱胺酸血症，以及抽菸的群族。

本文摘自《常春月刊》464期