認識化療 克服癌魔王

本文摘自《常春月刊》463期

文 ／張玉櫻

如果病情是比較嚴重、癌細胞擴散範圍比較大，甚至是全身性轉移，就會優先選擇化學治療（簡稱化療），可讓全身癌細胞都接觸到化療藥物（大多是具有細胞毒殺能力的小分子藥物）；或是執行局部性放療加入一部分化療，稱為「同步放化療」，可以加強效果。

許多化療藥物使用很久了，醫師對於副作用都掌握得很熟悉，藥界也針對副作用開發出很多新藥。然而很多人一聽說要做化療，就很擔憂，其實是因為不夠瞭解所導致，就讓專家來為你說分明。

認識化療的使用時機

臺北榮總腫瘤醫學部藥物治療科主治醫師賴峻毅表示，癌症治療有幾項主要的方法，包括外科手術切除、放射治療，這兩項屬於局部性療法，當腫瘤是看得到、有一定範圍的，就會優先採取這兩種方式，有機會將腫瘤斬草除根。

但如果病情是比較嚴重、癌細胞擴散範圍比較大，甚至是全身性轉移，就會優先選擇化學治療（簡稱化療），可讓全身癌細胞都接觸到化療藥物（大多是具有細胞毒殺能力的小分子藥物）；或是執行局部性放療加入一部分化療，稱為「同步放化療」，可以加強效果。

此外，當患者預定要開刀，在開刀前先打一段時間的化療，使腫瘤縮得更小，可讓開刀更順利。以乳癌為例，由於開刀之後有美觀問題的考量，如果一開始在腫瘤很大的情況下直接開刀，還需要進行補皮與修復重建；但若開刀前先使用化療讓腫瘤變小，常常可以使原本腫瘤很大、需要做乳房全切除手術者，變成可以做乳房保留手術，開刀也會更順暢。

化療還有輔助性角色，當開刀將眼睛可見的腫瘤切除，但可能有看不見的癌細胞已經擴散到全身，因此，會在手術切除腫瘤之後進行化療，以降低復發率。

化療的給藥方式

賴峻毅指出，早期的化療藥物都是做成打針劑型，之後有些改成口服劑型，但不是每一種化療藥物都能製成口服劑，因為有口服替代率、口服轉換率的問題，也就是腸胃道無法很好地吸收這些藥物；然而打針的化療藥就沒有這個問題，可以隨著血液流到全身。此外，口服化療藥的強度沒有辦法做到很強，因為做太強可能在吸收的過程中會遇到困難。

◎口服途徑

大部分口服化療藥物使用的時機，不見得和打針的化療一樣，口服化療通常用於患者的腫瘤已經縮小，而打針化療的副作用又太大，此時使用口服化療藥縮小腫瘤的效果可能沒有像打針的那麼好，但還是可以影響癌細胞生長。如此減少了打針化療高劑量的副作用，使用上也很方便，可以在家中口服藥物即可。

還有，當患者因為各種理由不適合打高危險度的化療，例如賴峻毅醫師有好幾位90歲以上的患者在吃口服化療藥，控制得都很好，此時的目的不求腫瘤可以很快地縮小，但希望不要因為化療的副作用而減少患者的壽命。賴峻毅說，部分患者口服化療快一年了，腫瘤即使長大也長得很慢，這樣其實就達到目標了。

◎針劑途徑

針劑化療的途徑包括靜脈和人工血管，由此可分成兩大類藥物，一類是血管侵蝕類，容易造成藥劑外漏導致血管損傷發炎，這類化療藥不適合打靜脈血管，必須施打在人工血管，以免傷害靜脈血管，其中紫杉醇就屬於這類藥物。

另一類化療藥雖然有血管滲漏的問題，但不會造成嚴重發炎，主要施打在靜脈血管，不用另外做人工血管，白金類藥物就屬於這類。

◎其他途徑

還有極少數化療藥使用其他途徑給藥，像是肝臟栓塞使用肝動脈灌注化療法，阻斷腫瘤的營養供應、餓死癌細胞；或是將化療藥物打入病人腹腔中，以高濃度藥物直接毒殺腹腔內的癌細胞（例如卵巢癌）。

常見的惱人副作用

化療藥物會讓生長快速的細胞死得比較快，癌細胞的特色就是生長速度比正常細胞快，因此在藥物作用下癌細胞會死得特別多，但也讓一些正常細胞受到波及，因而產生治療後的副作用：

◎噁心、嘔吐

這是化療很常見也很困擾的副作用，有些患者因為這項難受的副作用而中斷治療。所幸如今健保有給付數種效果良好的止吐藥，也可預防性使用。因此，這些副作用的發生比率相較大約20年前，已經降低很多。

◎疲累虛弱

患者因為化療的種種副作用而身心俱疲，建議多多休息，也有健保給付的藥物可舒緩腫瘤病症造成的疲憊。

◎落髮

毛囊的毛髮受到化療的影響，容易發生落髮的副作用，但不是每種化療藥都會造成落髮。若有落髮狀況日後會再長回來，只能先忍耐一下，或以假髮、帽子來度過這段時間。

◎口腔黏膜發炎破損

口腔的黏膜細胞增長分裂快速，受到化療藥的影響，容易造成口腔黏膜潰瘍，現在有許多藥物可用來舒緩這些不適症狀，或是促進口腔黏膜的修補。

◎血球數下降

包括白血球、紅血球、血小板數量下降，這是許多人在意的問題，需要及時處理。所以在打完化療大約一週，會請患者回診，重點項目是抽血檢驗，檢查是否有血球數下降的問題。

◎神經病變

部分化療藥物使用久了之後，患者會出現手腳發麻無力等副作用，目前雖有預防與治療的方式，但效果有限，當神經病變發展得很嚴重時，可能需要停藥或換藥。

◎肝腎功能異常

需要靠抽血檢驗早期發現，轉換更好的辦法來治療。

◎影響性功能

化療期間可能影響性功能，大部分在化療結束之後就會恢復。其實更要在意及考量的重點是，育齡男女若需要接受高強度化療，會建議先儲存精子和卵子，女性在化療時，也會預防性地施打保護卵巢的藥物。

常見問題Q&A

Q1化療會將好壞細胞都一起殺死？

賴峻毅提醒，首先要釐清一個觀念，化療殺掉的壞細胞一定會比好細胞多，醫師會細心地調整劑量，將好細胞的傷害率降到最低，以及選擇最不會殺死好細胞的化療藥物。雖然化療對於好細胞難免會有一定程度的傷害，但現在都有很好的預防以及因應措施。真正能夠不殺好細胞、只殺壞細胞的方法就是精準醫學，也就是標靶療法，是目前癌症研究的主流，但還是有大約一半的患者需要使用傳統化療。

Q2.什麼是一線用藥、二線用藥？

能夠運用在某個腫瘤的化療，一定都經過臨床試驗，而且每個癌別的化療藥物相差非常多。

賴峻毅說明，所謂第一線藥物，是指患者從來沒被治療過，或是有多種化療藥，例如在乳癌做過第一線的化療，有些成功、有些失敗，醫師就會從成功裡面的藥物去挑選，可能會挑存活期最長的藥物來當作第一線的選擇；有時候則是看這個藥有哪些明顯的副作用，若現況非常不適合，就會淘汰掉，即使它的效果很好，也不考慮使用。

第二線藥物就是當第一線治療失敗之後，就看有哪些化療藥做過第二線的臨床試驗，有做的就可以挑選，再根據副作用、存活率表現來決定選擇用藥。

Q3.化療患者需要補充營養品嗎？

無論是在化療前後或化療期間，賴峻毅都會提醒患者注意營養狀態、儘量多進食來應付化療，但患者可能食慾不佳、進食量少，體重呈現明顯的下降。可以的話，希望患者儘量維持食量，吃自己想吃的食物，先補充足夠的熱量，然後再來要求健康均衡的飲食，先求有再求好。

市面上販售的癌症營養品，主要的設計是希望在短時間內提高熱量，對於無法正常攝取三餐飲食的患者，會鼓勵使用這些營養品，一是補足熱量，二是補足均衡的營養素；雞精、高蛋白這類食物通常不會加以制止。

其他額外的補品不見得每種都有很好的醫學證據支持，有些狀況甚至不建議額外攝取營養補充品，例如患者的消化情形不好時，恐怕更難以消化；或是患者的肝腎指數過高，就不建議特別額外補充營養品。基本重點在於：熱量要足夠、營養不要流失。