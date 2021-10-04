碎步、顫抖、面具臉 留意帕金森氏症徵兆

本文摘自《常春月刊》463期

文／畢翠絲

手抖是帕金森氏症的典型症狀，大約6成患者都有，患者在動作靜止時會手抖，肢體活動時反而不會抖；手抖症狀通常會先發生在單側，隨著病程發展，大約1到3年後會變成雙側都有症狀。

一位從新竹北上就診的陳女士，年約60幾歲，平時務農。兒子發現媽媽近日不能下田插秧、拔草，容易跌倒，手容易發抖，走路一拐一拐，「陳女士很明顯有三個症狀，第一手抖、第二明顯肌肉僵硬、第三動作緩慢。」台灣認知功能促進協會理事長暨亞東紀念醫院失智中心主任甄瑞興說。

手抖是帕金森氏症的典型症狀，大約6成患者都有，患者在動作靜止時會手抖，肢體活動時反而不會抖；手抖症狀通常會先發生在單側，隨著病程發展，大約1到3年後會變成雙側都有症狀。

帕金森氏症是一種退化性疾病，由於患者是缺乏多巴胺才生病，可以透過藥物使患者維持日常活動能力。「使用左多巴胺藥物，效果明顯，能改善行動，一天三餐服用半顆。」陳女士的孩子回診時興奮地說，簡直就是神蹟，媽媽服藥後居然行動自如，像以前一樣能下田插秧了。

中樞神經系統慢性退化疾病

帕金森氏症是一種中樞神經系統慢性退化疾病，起因於大腦中基底核的黑質腦細胞快速退化，導致無法製造足夠的神經傳導物質多巴胺，當腦內多巴胺神經細胞分泌多巴胺的濃度低於正常人的80%時，就會使得肌肉活動受到不同程度的限制，引發身體各部位的症狀，接著就會出現帕金森氏症。

甄瑞興表示，改善帕金森氏症的臨床症狀要先從改變日常習慣做起，目前最主要的治療方法是藥物治療。適當的補充患者體內的多巴胺濃度，並應維持日常生活適當的活動能力，例如在疾病早期多運動、慢走、游泳、騎腳踏車等，來緩和症狀，延緩退化。

出現這些症狀是警訊

帕金森氏症初期的認知功能是正常的，只是行動出現障礙，由於腦內黑質細胞退化死亡，使多巴胺神經傳導物質減少，神經間的傳遞逐漸受阻，使得肌肉的活動愈來愈不流順及不協調。帕金森氏症的症狀有齒輪狀的肢體僵硬、靜止性顫抖、走路碎步或不穩、面具臉、便秘。

帕金森氏症為神經退化性疾病，致病原因不明，好發於老年人，發病年齡多落在50至60歲之間，60歲被診斷出來較多，40歲以前的患者稱為「早發性帕金森氏症」，可能跟遺傳有關。根據流行病學統計，全台有將近3萬5000名帕金森氏症患者，其中以男性較女性多，罹病後壽命比平常人少10年，初期藥物有效，後期容易臥床。

有些患者發病早期會出現自律神經失調的症狀，例如可能反覆出現便秘和腹瀉、性功能下降、解尿頻繁、偶而出現尿失禁的症狀；也有人有睡眠障礙的問題，夜裡多次醒來而無法再次入睡、多夢淺眠等，但因為沒有造成生活的影響，所以很少就醫，因而錯失早期治療的機會。

藥物可改善臨床表現

甄瑞興指出，藥物可改善臨床表現，若在藥物效果不佳時，可考慮進行腦深層刺激手術改善症狀增加存活率，患者通常可存活8至10年以上，維持患者日常活動能力是治療重點。

常用藥物有（1）左多巴為多巴胺的前驅物，在人體內會轉換成多巴胺且效果顯著，但服用五年以上常會產生調藥困難的運動併發症。近年國外有研發出左多巴緩釋放劑型的新藥，有效延緩因左多巴藥物出現運動併發症；（2）多巴胺促效劑為疾病早期優先使用的藥物，可減少因長久使用左多巴而造成運動併發症的風險。

甄瑞興常跟家屬解釋：「留點藥以後用」，越早使用大量多巴胺，易造成日後用藥起不了作用，導致臥床，縮短壽命。例如左多巴胺最多會用到2000毫克，早期階段盡可能先用500毫克以下，夠用就好，不要期待患者吃完藥後能去跑步，只要能正常生活自我照顧就夠了，把多巴胺的藥留到後面來用。

帕金森氏症不會直接導致死亡，隨著罹病時間愈來愈久，腦部黑質細胞死亡數目愈多，藥物治療的效果就愈發不穩，患者到了後期臥床階段，多半會因臥床後褥瘡、尿道感染、敗血症、肺炎感染併發而造成死亡。

20%患者出現夢遊症狀

有20%的患者出現夢遊症狀，有些人會在睡覺時揮動肢體，甚至大叫，稱為「快速動眼期睡眠障礙」；根據研究也顯示，曾有快速動眼期睡眠障礙者，未來罹患帕金森氏症的風險較高。

帕金森氏症的發病原因不明，可能與遺傳、毒物或蛋白質沉積、退化等因素有關。某些因素會產生類似帕金森氏症的症狀，出現帕金森氏症候群，例如水腦症、腦中風、頭部外傷、抗精神藥物使用、農藥、殺蟲劑、除草劑、毒素（如錳、鉀、鐵、鈣、鎂過量、一氧化碳中毒等），若有疑似症狀需立即就醫。

甄瑞興憶及30年前的患者，1984年7月煤山煤礦發生重大礦災，造成103人死亡，22人受傷。當時有兩個礦工被救出來時神志清醒，醫師問診也能清楚描述礦坑裡的經過，但由於吸進過量一氧化碳，造成腦部神經纖維破壞，短短不到一個月，腦部斷層顯示退化，出現帕金森症候群。

6成後期容易出現失智症狀

由於帕金森氏症是腦退化的疾病，約有4到6成的病患到了病程後期，可能會出現失智症的病狀；患者本來的行動障礙，已經增加照顧上的難度，後期併發失智症，會出現視幻覺、憂鬱等症狀，對家庭照顧者來說更是雪上加霜。

由於帕金森氏症患者的動作障礙常會有反應慢、表情淡漠的表現，也因病情心中的挫折感與沮喪等負面情緒，容易隨著病情惡化而加重，當患者出現記憶力減退及其他智能退化情形時，也容易被忽略；若帕金森氏症病患合併失智症，死亡率會增加兩倍，需要格外重視，以免錯失早期發現的機會。

甄瑞興指出，目前醫學無法預測哪些患者會併發失智，但可以利用多運動、多動腦、健康飲食、增加日常生活社區網絡來延緩失智症的發生與惡化；延緩的時間甚至能長達3、4年以上，讓患者與照顧者都能有更好的生活品質。

藥物控制、日常保健雙管其下

甄瑞興強調，只要按時服藥與適度運動，帕金森氏症病情是可以控制的。服用藥物有助於改善帕金森病患者的生活品質，甚至在罹病7至14年內都可以維持工作，只要按時吃藥、規則運動並有充足的睡眠，就像糖尿病、高血壓一樣，雖然不能痊癒，但生活品質和一般人一樣。

非藥物的治療很重要，萬一罹病，要適當運動，游泳、騎腳踏車都能維持肌肉發展。飲食方面，均衡飲食對帕金森氏症患者至關重要，但是，為避免影響左多巴的藥效，患者應以低蛋白飲食為原則，若有便秘症狀，也可透過補充膳食纖維來舒緩。

規律的運動有助於帕金森氏症患者復健，像是慢跑、游泳、伸展運動、太極拳等等，其中太極拳能增加心肺功能及改善平衡能力。此外，不妨增加學習機會，無論手工藝或繪畫，當成職能治療，用藝術療癒心靈，忘卻病痛，另外，多聽音樂也能達到類似的效果。