睡覺會打呼 小心這些病上身

文／郭岳潭

根據研究顯示，睡眠呼吸中止症在中年男性及更年期後的女性，至少占2成以上；且國際期刊的研究也指出，這類病人是高血壓控制不良、心律不整、腦中風、心肌梗塞及心衰竭等疾病的高危險群。

吃喝拉撒睡都是人類最基本的生理需求，俗話說：「吃飯皇帝大」，其實「睡覺」也是如此。一日不睡，就會身體疲累、猛打呵欠、精神不濟、頭腦卡卡、注意力不集中，長期下來，肯定會病痛上身。

7成國人睡覺會打呼

俗話說：「十男九鼾」。根據台灣睡眠醫學學會統計，近7成國人有打鼾困擾，也有6成女性表示另一半睡覺會打呼，其中逾3成是睡眠呼吸中止症的高危險群。

睡覺占了人一生之中，將近有3分之1的時間，一般人每天需要的睡眠時間，大約是6至8小時。台灣睡眠醫學學會理事、新光醫院睡眠中心主任暨呼吸加護病房主任、輔仁大學醫學系講師林嘉謨指出，雖然每個人所需的睡眠時間因人而異；但更重要的是，睡覺要有良好的睡眠品質，而打呼可以視為關鍵指標之一。

4大群族睡覺容易打呼

林嘉謨表示，睡覺會打呼是因上呼吸道肌肉放鬆、鬆弛或狹窄，導致呼吸道阻力增加，引發快速用力呼吸，造成氣流經過呼吸道時，與口咽部組織快速振動，所發出的聲響，吸氣時尤其明顯。

❶體重過重的人

睡覺會打呼的人，大多數是肥胖者，由於頸部脂肪堆積，造成上呼吸道狹窄，且肥胖者的肌肉張力不足，也容易造成上呼吸道鬆弛。根據統計，BMI大於30以上的人，且男性頸圍大於43公分，女性頸圍大於38公分者，有較高的打呼比例。

❷鼻過敏疾病的人

過敏性鼻炎、鼻竇炎及鼻息肉患者，由於口腔內扁桃腺及腺樣體，受到長期持續反覆性刺激及發炎，造成扁桃腺及腺樣體肥厚，進而阻塞上呼吸道，就容易打呼。

❸口鼻喉及面部結構異常的人

常見的原因有扁桃腺肥大、懸壅垂過大、鼻中隔彎曲、下巴較小或後縮、咬合不正、先天顱顏缺陷等，進而造成上呼吸道狹窄所致。

❹中老年人

隨著年齡老化，咽喉組織逐漸退化，上呼吸道肌肉也跟著鬆弛、狹窄，加上中年人肥胖比例較高，且女性在更年期停經之後，女性荷爾蒙的分泌減少，都會增加打呼的機率。

另外，50歲之後，容易有五十肩、冷凍肩等問題，因肩膀關節疼痛無法側睡，也比較容易打呼。

睡覺經常打呼，恐睡眠呼吸中止症

一般人可能會認為睡覺會打呼，代表熟睡、白天太累了，並不是嚴重的問題。林嘉謨表示，偶爾打呼一次沒關係，例如：感冒、鼻塞，造成上呼吸道不暢通，還有喝酒、吃安眠藥、過度疲勞，導致全身肌肉完全放鬆，睡覺時就可能會打呼。

但睡覺經常打呼，可能是身體健康亮紅燈的警訊。睡覺打呼發生的頻率，一星期超過3次以上，就可能是上呼吸道阻塞、狹窄所致；如果打呼聲為高頻、間歇鼾聲，甚至睡到一半呼吸中斷而半夜驚醒，且睡醒後感到口乾舌燥、睡不飽、白天精神不濟、注意力不集中、頭痛、嗜睡等情況，更可能是睡眠呼吸中止症的問題。

睡眠檢查，評估嚴重程度

診斷睡眠呼吸中止症，除了詳細詢問病史，還需要進行睡眠檢查評估嚴重程度，根據睡眠時的呼吸氣流，找出呼吸氣流減少與中止的事件，計算出平均每小時呼吸中止與淺呼吸的次數，稱為「睡眠呼吸障礙缺氧指數」（AHI）。

當睡眠期間超過10秒沒有呼吸，就屬於1次呼吸中止。根據美國睡眠醫學會定義，AHI小於5為正常，5至15為輕度睡眠呼吸中止症，15至30為中度，30以上為重度。

林嘉謨表示，睡眠呼吸中止症是打呼的主因之一，由於睡眠期間呼吸道有部份或完全阻塞，導致呼吸短暫中止，甚至缺氧，造成睡眠中斷，而嚴重干擾睡眠，造成睡眠品質低落，長期晚上睡不好，血壓無法穩定下降而飆升，更會增加許多慢性疾病的風險，嚴重甚至威脅生命。

全台近百萬人罹病，不到1成確診

睡眠呼吸中止症是常見的睡眠障礙，世界衛生組織也認為是影響人類健康的十大殺手之一。根據衛福部統計，國人10大死因中，高達9項都與睡眠呼吸中止症有相關，可稱為是「致命的慢性隱形殺手」。

林嘉謨指出，睡眠呼吸中止症的盛行率為2至4％，推估全台將近有100萬名病患；但僅有不到1成確診，多數是枕邊人抱怨打呼，或是發現睡眠呼吸停止的現象，才被要求就醫。

5方法改善打呼

打呼的原因眾多，改善打呼必須從病因著手，依照每個人的狀況而採取不同方法。林嘉謨舉例，體重過重或肥胖者可減重，過敏性鼻炎嚴重者應改善過敏症狀，咬合不正者可戴止鼾牙套；若是經保守療法，仍無法有效改善睡眠呼吸中止症，可考慮使用負壓吸舌機、正壓呼吸器，或是接受呼吸相關結構的手術治療。

❶減重

根據研究顯示，體重增加10％，打呼嚴重程度增加30％。肥胖者容易打呼，也是睡眠呼吸中止症的高危險族群，睡眠呼吸中止症患者只要減重10公斤，就能改善50％睡眠呼吸中止症的指數。

❷側睡

仰躺姿勢睡覺時，比較容易發生睡眠呼吸中止症，而肥胖者透過改變睡姿，維持側睡姿勢，可以有效改善打呼的情形，降低打呼的時間長度與打呼嚴重度。

❸止鼾牙套

咬合不正或輕度睡眠呼吸中止症患者，可以選擇配戴止鼾牙套，透過矯正方式將壓住舌頭、下顎往前移位，經由相連組織牽引，帶動軟顎及咽喉壁肌肉，打開上呼吸道，讓空氣順利進入肺部，也能減少打呼的情形。

❹呼吸器治療

中重度睡眠呼吸中止症病患，建議使用呼吸器治療，可分為正壓呼吸器及負壓吸舌機；臨床統計發現，接受傳統正壓呼吸器治療，接受度僅不到4成，因為睡覺時必須配戴氧氣罩，且體積較大，必須有插頭才能使用。

使用正壓呼吸器治療，是目前針對成人睡眠呼吸中止症的標準治療方式。根據臨床研究顯示，睡眠呼吸中止症病患使用正壓呼吸器治療，每晚使用至少4小時，可有效改善睡眠狀況及夜間間歇性缺氧。同時減緩高血壓、糖尿病等慢性病的惡化速度，進而降低腦中風及心臟病的風險，提升注意力、工作效率及整體生活品質。

負壓吸舌機則是藉由口部介面，以靜音馬達抽吸在口腔內產生負壓，將舌頭及軟顎吸住，避免舌頭後倒造成睡眠呼吸中止。根據臨床研究顯示，75％睡眠呼吸中止症病患獲得明顯改善，治療前後睡眠呼吸障礙缺氧指數（AHI），從每小時32.04降到每小時8.79次。

林嘉謨提醒，鼻塞太嚴重或BMI大於35的病態肥胖患者，由於嘴巴無法閉合，口腔沒辦法形成負壓空間，則不適合使用負壓吸舌機。

❺手術治療

鼻中隔彎曲、扁桃腺肥大、懸壅垂過大等口鼻喉及面部結構異常，或是重度睡眠呼吸中止症患者，經保守治療無法改善，可以透過口咽整形手術，去除肥厚的腺體組織，例如：懸壅垂軟顎整形手術、雷射懸壅垂整形手術、無線電波軟顎手術、無線電波舌根手術、扁桃腺樣體切除術等。

林嘉謨指出，根據臨床結果顯示，傳統耳鼻喉科手術成功率也不到4成，復發率可能較高。目前口咽整形手術以微創雷射手術為主流，手術時間大約30分鐘，優點是傷口小、疼痛感低，也不需要住院；不過，並非每位病患都適合手術治療，必須經過專業醫師診斷。

本文摘自《常春月刊》463期