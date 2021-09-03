不只帶來喜悅也帶來壓力 產後憂鬱打亂育兒節奏

文／畢翠絲

本文摘自《常春月刊》462期

新生命的到來，不只帶來喜悅，也帶來壓力！日前新竹市發生一起人倫悲劇，警消獲報一名1歲多的小男童臉色發白，送醫前已經沒有生命跡象，初步了解，疑似母親涉嫌殺害親生兒子；去年日本女星竹內結子疑似因產後憂鬱症輕生，但事發前卻看不出異狀，讓粉絲感到惋惜與不捨。

婦女生產後容易產生情緒低落或心情不穩的狀況，這些現象大多在幾天後就會消失，但也有少部分症狀嚴重的個案，需要尋求專業的醫療協助與照護。臨床統計約有70%～80%的婦女在產後出現程度不一的情緒困擾，有10%～20%的婦女則會出現產後憂鬱症。根據兒福聯盟調查，超過6成的新手媽媽不考慮再生小孩，這顯示了生兒育女對現代婦女來說，的確是沈重的負荷。

常見3種產後憂鬱

身心診所院長楊聰財表示，產後情感障礙可分成「產後情緒低落」、「產後憂鬱症」及「產後精神病」3大類型。

❶產後情緒低落

占產婦的50％到80%，大多發生在產後3到10天內，發生率高，是最常見的產後情感障礙。產後情緒低落通常幾天內就會消失，最多不會超過2周，會出現想哭、煩躁、易怒、無力、情緒不穩及食慾下降等症狀，相當常見，不需要特別治療就會自行緩解。

❷產後憂鬱症

約占產婦10%到20%，大約產後3天左右開始出現症狀，症狀與「產後情緒低落」類似，只是表現更多樣化、更嚴重及發作的時間更久；會出現容易激動、莫名哭泣、易失眠、反應變遲鈍、有強烈的罪惡感，甚至產生自殺或是想死的念頭。

❸產後精神病

是產後憂鬱症最嚴重的一型，發生率約千分之1至千分之2，約在產後1到4週出現症狀，通常持續好幾個月以上。產婦有幻覺及被害妄想，嚴重時會合併精神異常，現實感變差、自我照顧能力不佳、對事物喪失興趣、出現罪惡感或貶低自己，甚至有自殺的念頭，這類型的患者需要較長的恢復期。

心理及環境支持

楊聰材曾收治一名35歲婦女，在產後四周來尋求協助。這名初產婦由先生陪同看診，表示心情低落、做事提不起勁、入睡困難、睡眠品質不佳、食慾不佳、坐月子期間瘦了4、5公斤；精神上出現注意力不集中、容易疲倦，有罪惡感及強烈的沒有價值感、覺得自己無法照顧孩子，現階段活得很累，有輕生的念頭。

楊聰財表示，產後憂鬱症就醫，一般求診精神科醫師，治療包括藥物治療、心理治療及環境支持。

首先，服用抗憂鬱劑緩解情緒低落、注意力不集中，服用安眠藥幫助入眠。其次，透過認知行為治療，幫助個案正面思考、積極面對生活。過程中，心理師協助患者了解自己的想法、觀念和態度對情緒和行為的影響。例如半杯水的小故事，玻璃杯裡面有半杯水，有些人覺得只剩下半杯水，心情好沮喪；另一種人的思考模式是，還有半杯水，覺得好感恩。

最後，環境支持包括先生的陪伴支持、親友的傾聽接納。所幸，透過三個面相的協助，這名產婦治療約3個月後，情況大為好轉。

發生產後憂鬱3因素

產後憂鬱症發生的原因包含生理、心理、環境三種因素。

◎生理：來自於體內荷爾蒙的劇烈變化，生產時荷爾蒙的調整，身體外觀改變，或生產前就有憂鬱症、 焦慮症，或經前症候群。

◎心理因素：跟個性有關，通常是自我要求較高、自信心較低，或較神經質的人比較容易發生。

◎環境因素：孩子的出生是非預期的、夫妻關係不協調、經濟狀況不允許、生活中同時遭遇其他重大事件、家庭與朋友無法提供足夠的支持、陪伴等，皆是產後憂鬱相關危險因子。

產後憂鬱症高風險族群

1.過去有精神疾患的病史

2.懷孕過程中有憂鬱或焦慮情形

3.生活發生重大事件

4.懷孕或生產時，有出現併發症

5.曾有經前症候群或經前不悅症

6.親戚朋友支持不足

妳有產後憂鬱症嗎？

藉由評估量表，自我衡量產後憂鬱症的可能性，台灣憂鬱症防治協會提供「產後憂鬱量表」，讓媽媽可以自我評估。

楊聰財指出，研究顯示早期發現早期治療，產後憂鬱症基本上是可以根治的，80%的人可以治癒。如果產後憂鬱症發展到重度憂鬱症，療程較久至少要半年，也有可能增加日後罹患憂鬱症的機率。

以腦神經科學來說，憂鬱症受到腦神經傳導物質影響，包含血清素、正腎上腺素與多巴胺等，有些人可能因為體質加上個性的關係，又碰到生活事件影響，導致憂鬱症復發。

運動紓壓預防產後憂鬱

楊聰財建議，有憂鬱傾向的民眾，要把握作息規律、睡眠充足、適度運動三原則。良好的飲食與睡眠，是維持身心健康的基礎，睡眠能幫助情緒穩定，睡不好通常讓人精神差、心情不好。睡眠黃金時間是晚上11點到隔天6點，患者每天一定要睡滿7小時，每周要固定運動讓自己多流汗，同時盡可能保持作息規律正常，以減少憂鬱症發作。

採取333運動法，一個禮拜至少運動3次，每次至少運動30分鐘，且每次運動後的心跳速率需達到每分鐘130次以上。或是從事中度有氧運動，慢跑、快走、騎腳踏車、游泳、打球或跳舞，民眾要留意自己身心靈健康，能睡、能吃、能動、能笑是很好的指標。

人一旦碰到壓力，可能會出現睡眠不穩定、食慾不振等身心反應。在日常生活中養成正確的紓壓方法，孤單無助時找人陪伴，和知心的朋友聊聊、聽聽音樂唱唱歌，搭配做腹式呼吸，從鼻子慢慢吸氣嘴巴慢慢吐氣，早、中、晚、睡覺各做20次，一天至少做80次。

楊聰財建議，每天睡前可以寫下心情日記、感恩日記或快樂日記，能放鬆緊張壓力，讓心情更正面。對人感恩，不僅利人也能利己，還能增加腦部血清素的分泌，讓人睡眠品質較佳，情緒較穩定，減少衝動失控。

家人的支持很重要

丈夫和家人的關心與支持是產後憂鬱症最好的治療方法，他人的傾聽、陪伴、帶動，能降低患者的孤寂感。在坐月子期間，產婦也可以做一些自己喜歡做的事，適度宣洩情緒，將心中的焦慮和不安告訴「對」的人。

但有一點要特別注意，憂鬱症患者跟自殺高度相關，自殺防治學會提到善用「一問二應三轉介」的概念。主動關心，適度詢問對方的狀況，例如「你是否曾經希望睡著後就不要再醒來？」、「你是否覺得活著沒價值，也沒有人在乎？」聆聽對方的想法，適當的回應與陪伴。如果憂鬱症的狀況越來越嚴重，要鼓勵她去接受專業協助且陪伴就醫。

最後，楊聰財提醒，新生命的降臨，帶來幸福感，也帶來照顧上的壓力，產後媽媽給自己和家人一段適應期是必需的。產後憂鬱症狀大多數會慢慢解除，但如果症狀仍持續未好轉，應考慮就醫。丈夫及親朋好友們可多加陪伴，給予產後媽媽足夠的同理心與耐心，讓媽媽覺得不是自己一個人單打獨鬥，而是有團隊的支持。