悶熱讓人食慾不振、吃不下飯 炎夏吃對食物才開胃

本文摘自《常春月刊》461期

文∕陳大樂

夏季氣溫節節高升，稍微走跳身體就濕黏不適，悶熱的天氣也讓人食慾不振、吃不下飯，讓人想一整個夏天都待在涼爽的冷氣房裡。康寧醫院營養師陳詩婷表示，夏天因為氣候悶熱，不管在生理跟心理都造成極大的負擔，但只要吃對食物，不但能達到開胃的作用，還能清除一身暑氣。

夏季胃口縮水5原因

❶氣溫高不喜熱食

「熱」本身就會讓人覺得不舒服，而刺激人體的體溫調節中樞，使人們對熱騰騰的食物，產生強烈排斥感，再加上熱會讓人心情覺得煩悶、情緒低潮，進而影響進食的慾望。

❷減少攝食就能減少產熱

人體攝取食物，經過消化吸收的過程中會產熱，如果外界溫度已經很熱，人體便會透過減少產熱來降低體溫，自然會減少攝取食物的需求，而不容易感到飢餓。

❸運動量減少

天氣炎熱，很多人都會減少運動來避免出汗，可是運動量減少的同時，也會降低人體新陳代謝的速度，使腸胃蠕動變慢；由於能量消耗得少，就不容易產生飢餓感，導致食慾變差。

❹液體喝太多，特別是冷飲

夏天汗流得多特別容易口渴，使人想喝水、喝冷飲、吃冰，導致胃部液體量太多，除了使人產生飽腹感，也會稀釋胃液，降低消化功能，導致食慾不振。再者，因為冷飲、冰品會降低腸胃的溫度、就會對腸胃造成很大的刺激，更加不利於消化。

❺飲食油膩

當氣候悶熱時，人的本能喜歡吃一些清淡、味道偏酸的食物，來中和身上的暑氣；當飲食過於油膩、口味太重時，會讓人沒有胃口。

胃口不好導致營養失衡

夏天胃口差其實很正常，所以大部分人在夏天減重效果會比較好。可是，陳詩婷提醒，若民眾經常略過正餐，養成喜好吃冰品甜點的習慣，營養素攝取就會不均衡，一個夏天或許不會對健康造成立即危害，可是時間拉長、養成惡習，長遠看來就會影響健康。

最常見的問題是營養失衡，特別是處在成長階段的兒童，貪吃零食、冷飲，容易長不高、注意力不集中、學習能力不好，甚至因為養成吃零食的習慣，未來得到慢性病、肥胖的機率會比較高。

再來，冷飲、冰品會讓腸胃功能失衡，身體為了平衡進來的冰寒，會反過來變成火氣來滅寒，但事實上體質是虛的，這就是所謂的「虛熱」，再加上甜品容易化燥，會讓火氣大的情形更加惡化。尤其是女性貪吃冰，血液被凝固的結果，會造成經痛、腹瀉、白帶增多等狀況，久而久之，養成手腳冰冷、頭暈等虛寒的症狀。

搶救夏天胃口大作戰

什麼味道有助開胃？陳詩婷說，酸味、水果、味道重的辛香料，都有刺激食慾的作用，以下分享，夏天怎麼吃才開胃。

❶天然辛香料刺激食慾

天然辛香料像是蒜泥、薑末、醋、檸檬、香菜等，都有增強食慾的作用，涼拌小菜，如泡菜、涼拌小黃瓜、涼拌木耳、涼麵、綠豆湯、酸蘿蔔絲、海帶萵苣拌胡蘿蔔等，都是常見的開胃菜。可是，陳詩婷提醒，不建議吃太辛辣的食物刺激胃口，因為辣是一種痛覺，容易傷害腸胃黏膜。

❷水果入菜

水果也有助開胃，尤其是偏酸的水果，能讓菜餚有清甜的香氣，像是檸檬、百香果、鳳梨等，適合涼拌或煲湯，開胃又爽口，如薑絲鳳梨木耳、百香果涼拌青木瓜等。不過，提醒民眾，建議都最後再加入水果拌炒，並立即起鍋，才能維持水果的營養成分及味道。

❸喝點酸的飲品

望梅止渴！酸梅、烏梅、山楂、洛神花等酸味較重的食物，可刺激唾液分泌，特別是夏天容易流失大量體液，中醫有所謂傷陰的疑慮，而這些帶酸味的飲品，可以幫助津液的合成。民眾不妨可以到中藥房抓幾帖酸梅湯，加點洛神、山楂，都有助補充津液。但記得，最好喝常溫或偏溫的烏梅汁，或任何跟體溫差不多的低糖飲品，以避免養成虛熱的體質。

❹飲食清淡適口

儘量選擇清淡適口、少鹽、少油、少刺激的食物，同時容易消化的食物為佳，譬如豆製品就比富含油脂的紅肉適合、淡粥比勾芡的羹麵來得好。此外，夏天會偏好涼食，其實肉類也可以涼食，譬如醉雞、雞腳凍這類的食物，既清淡，又能補足需要的蛋白質。

❺養成運動習慣

運動可以加強新陳代謝，刺激食慾，所以，夏天仍要養成運動習慣，緩和的有氧運動最推薦，如快走、游泳、騎腳踏車等，能增強新陳代謝，促進食物的消化、吸收，都能提高食慾。

5種夏季常見飲食，這樣吃才健康

❶涼麵

許多人在夏天喜歡把涼麵當正餐吃，不過涼麵的麵體是黃油麵，熱量本來就高；加上淋上很油的芝麻醬，一份下來可能超過600大卡；而且絕大多數涼麵只會放少許的小黃瓜絲，明顯蔬菜量不足。建議民眾，可以點小碗的涼麵，同時多叫一份燙青菜及一份豆干，營養較均衡。

❷生菜沙拉

沙拉利用不同的蔬果入菜，很適合悶熱的夏天，只不過醬料的選擇要特別小心。陳詩婷建議，儘量不要選擇熱量高、油脂含量高的美乃滋、千島醬，儘量點和風醬、紅酒醋這類比較清淡的沾醬；若體質偏寒的人，不妨以熱水稍微汆燙後再吃，比較不會造成身體負擔。

❸水果餐

炙熱的夏天，許多人可能一餐就只吃水果。注意！別忽略水果的高熱量及高糖份，臨床就發現，糖尿病患最容易在夏天控制不良，因為夏天的水果比較甜，一不小心吃太多，不僅血糖上升、三酸甘油酯也跟著飆高。提醒你，偶爾一餐以水果取代沒關係，但建議以低升糖的水果為主，像是芭樂、番茄、李子這類水果，而其他餐就不要再吃水果了。

❹綠豆湯等甜湯

綠豆湯、芋頭湯、薏仁湯等冰涼甜湯，是許多人夏天取代正餐的食物，可是這類甜品多半都是澱粉，又加了糖，吃太多很容易發胖。建議民眾，額外添加糖的量可以少一半，同時加點銀耳一起熬煮，以補充膳食纖維，其水溶性膳食纖維，也能減緩糖類的吸收；另外，建議放涼再吃，以免造成腸胃負擔。

❺日本料理

日本料理很清爽，特別是壽司用的是醋飯，酸酸甜甜又更開胃了，不過提醒你，並非所有日本料理都很清淡，如天婦羅是油炸的，一些燒烤的醬，或是壽司沾醬等，也放了很多醬油、糖等，選菜應該特別留意。

3道開胃料理示範

檸檬百香果青木瓜

材料：青木瓜、百香果、檸檬。

作法：

❶青木瓜去皮削成薄片，加少許鹽巴拌勻，放5至10分鐘，瀝乾水分。

❷挖出百香果果肉，加入青木瓜和少量檸檬汁拌勻。

❸放至冰箱冷藏8小時入味。取出後即可食用。

涼拌雞絲木耳

材料：雞胸肉1塊、木耳20克、醬油1匙、醋1匙、檸檬汁適量、薑絲及蔥花適量。

作法：

❶木耳、雞胸肉汆燙撈起，雞胸肉放入冷水冷卻，並手撕雞絲。

❷木耳切絲，與雞絲、薑絲、蔥花、醬汁一起拌勻，冷藏一晚即可食用。

山藥秋葵冷豆腐

材料：山藥約7公分、秋葵5根、嫩豆腐一盒、醬油3匙、味霖2匙、山葵醬少許。

作法：

❶山藥削皮、切塊放入袋中，用桿麵棍搗成泥狀備用

❷秋葵汆燙後放入冰水冰鎮備用，並切成小片狀。

❸豆腐放入碗內，擠入山藥泥，放上秋葵。

❹醬油及味霖混和淋上，即可上桌。