每天這樣難怪常喊累 哪些習慣會讓你愈來愈疲累？

本文摘自《常春月刊》461期

門診當中，常會遇到有種類型的人，他們抱怨會經常性的疲倦，無論是身體或心靈；總是感覺無精打采、缺乏活力，而且即使有充足的睡眠，也無法解決這個困擾。

據統計指出，台灣約有25～30%的人在求診時會抱怨身體出現疲勞的現象。由於台灣人向來有把疲勞和肝病混為一談的觀念；因此，甚至發現大部分以為自己有肝病而求診的患者，事實上都是因慢性疲勞引起的錯覺。

哪些人每天都很疲勞？

研究顯示，大約有644萬人天天感覺疲勞，不管怎麼睡都覺得不夠，剛起床不但沒有感到全身舒適，甚至還有好像被卡車輾過般全身痠痛，完全提不起勁；也許，你已經發生慢性疲勞症候群，若不趕快解決，不但會愈來愈容易生病，也會影響到課業、工作和家庭。

◎生活不規律者

心理因素造成的疲勞，大多在經過充分休息及調整作息後就能緩解；如果在休息之後，仍感到疲累不堪，則需要檢查有無其他生理問題引起。若是檢查一切正常，又找不出確實的病因，就要懷疑可能是罹患慢性疲勞症候群。

中醫認為慢性疲勞症候群屬「虛勞」、「鬱證」、「不寐」等範疇，發病原因主要與情志因素有關；因為長期生活不規律、精神心理壓力及過度勞累，造成患者出現肝鬱氣滯、脾腎不足等狀況。

◎壓力族群

臨床可發現，慢性疲勞有3個主要特徵：（1）通常處於長期疲倦、不快樂及情緒不穩。（2）雖然這種疲勞感不會直接造成疾病，但已嚴重影響生活品質。（3）情況嚴重者，上班族不能工作、主婦不能做家事、母親無力照顧小孩，對家庭造成巨大的衝擊。

通常慢性疲勞會以各式的面貌出現，常讓病人陷入頭痛醫頭、腳痛醫腳的困境中；但是一旦確認診斷後，適當的藥物治療仍是必要的，如病人常感冒、失眠，都可以利用藥物來治療，等到病況好轉後，再酌量減低劑量即可。

◎完美主義者

慢性疲勞症候群的患者，通常是朋友眼中的「工作狂」，這類患者的特性是完美主義者、容易緊張、易憂鬱及沮喪，以及對工作的狂熱。這種類型的人，除了工作之外，毫無休閒活動及任何嗜好，以致工作時往往過於全神貫注，把工作當成生命的全部，而無法抽身。因此，不眠不休的工作，也因緊張而無法完全休息。

抓出疲累3大元凶

慢性疲勞症候群算是近幾年發現的文明病，最常出現的症狀就是不論如何休息，都不能緩解疲倦感；如睡眠變淺、不易入睡或怎麼睡都覺得睡不飽。長期如此，免疫力變差，小病叢生，嚴重者甚至會產生心肺、血壓高、血糖高及憂鬱症等的共病現象。

◎忽視睡眠

慢性疲勞初期的患者，通常會出現睡眠障礙、偏頭痛或是感覺很累，但又說不出所以然的症狀；偏偏檢查結果都很正常，病人往往找了許多科別的醫師，仍不能解決問題，症狀又持續嚴重。

◎長期熬夜

若是長期熬夜，身體過度使用，累積久了，就可能造成身體平衡系統的紊亂、自律神經失調等警訊的出現。

◎濫用提神品

有些人經常熬夜，生活作息錯亂，往往試圖藉助於一些具興奮作用的物質，例如咖啡、茶或提神飲料、抽菸等等。有些人甚至施用毒品，雖然能短暫提神，但往往會愈用愈多，直到成癮，但是疲憊依然存在，甚至造成身體的嚴重傷害。

多少疲勞，會變過勞？

現代人往往身兼數職，在努力扮演好各種角色時，常忘記自己的需要，加上龐大的工作壓力，若得不到紓解時，許多疲勞的症狀就會出現。

才28歲的周小姐，是一家大型連鎖超商的會計，工作相當忙碌，到了報稅季節，更經常幾天睡在公司也不奇怪；長期這樣的操下來，健康的警訊反應在身體上，她三不五時的感到頸部僵硬、腰痠背痛、頭痛、心悸、食慾差卻變胖及消化不良等；更甚至常會有注意力不集中、健忘和倦怠等現象，連帶的工作效率變差，還動不動就生氣，甚至感覺沮喪，去看醫師也找不出原因。

像周小姐這樣有長期疲勞問題，卻無法找出真正原因的狀況，醫學界在1988年，將其定義為「慢性疲勞症候群」，並作為診斷名稱，用來統稱這些長期受疲勞倦怠所苦，卻又找不出病因的疾病。

慢性疲勞症候群的發現，是從70年代起，日本因二次戰後經濟快速發展，而日本國民因國內就業壓力大，莫不更加倍努力工作；超時又超越體能的加班之下，結果發生心力交瘁而猝死，由於患者發病前都曾超時工作，因此，日本稱為「過勞死」。

而80年代初期，美國一群以重視生活品味自居，而被稱為「雅痞」的上班族，因發生持續疲勞，或是發生如同感冒般的不適症狀，由於查不出任何病因，當時被稱為「雅痞感冒」（Yuppie Flu），但是因患者常出現不只一種不適症狀，因此，後來世界衛生組織正名為「慢性疲勞症候群」。

有慢性疲勞症狀的人，以本身就有某些疾病者最危險，特別是心臟病或血管性疾病，以及心肺功能有問題的人。因極大的工作壓力，還要耗費極大的心力和體力，是這些患者無力負荷的，長久下來，便會出現健康危機。但因在發病前往往沒有任何症狀，以致於當工作已超出體力及腦力可負擔的狀態，病發前的一個任務，就像是最後一根稻草般，讓患者發生過勞死。

「饒了自己」完全自救法！

身體與心理適當的休息很重要，維持良好的運動習慣，遇到壓力時，要懂得抒發情緒，換個角度來思考，學習了解身體的極限。一旦身體出現警訊，隨時調整生活步調並放鬆心情，才是克服慢性疲勞的不二法門。具有完美主義性格者，請看看美國國立精神衛生研究所「饒了自己」的建議，只要做到這些，就可以避免慢性疲勞的發生：

□不訂很難達到的目標，不要大小事全都 自己攬。

□將大的工作分成許多小部分，依輕重緩 急完成。

□多和別人接觸，勿當獨行俠。

□試著做輕微的運動，多看電影及休閒， 參加社團活動，但不宜太多，以免又變成壓力。

□患者應學習呼吸、靜坐及運動的方式，讓全身放鬆，肌肉緊張消除了，疲勞感也會漸 漸消失。

3種族群，容易發生過勞死

根據分析指出，患有慢性疲勞症候群的人，通常都是來自於太高的工作壓力，而其中又以下列三種狀況的工作者，特別容易引發：

1.工時太長的人

日本研究發現，工時超過每週60小時者，或是隨時待命工作者、輪值夜班工作者，都會影響身體健康。據過去的許多研究也發現，常需要腸枯思竭的高科技人員，以及長期在夜間工作者，血壓及血脂都較一般上班族高；而必須輪3班制的人，在大夜班工作8小時的疲累程度，更相當於白天工作12小時以上。

2.職場危機感重的人

第二種情況是有長時間無法提高績效、工作職位不穩固，隨時都有人要搶奪地位者、財務出現缺口、事業面臨瓶頸等，處於長時間的職場危機中，人的心理都會產生無法承受的壓力。

3.高壓工作環境中的人

第三種狀況則是挑戰度高、不容許一點點錯誤發生的工作，讓人持續處於高度壓力，在這三種高壓的工作環境下，就容易產生過勞的慢性疲勞症狀。