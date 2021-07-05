選機構三步驟 翻轉「老人院」形象

本文摘自《常春月刊》460期

文/夏曉稚

幫家人找機構，就像媒人幫忙「配對」一樣，無論是對方，還是自己的狀況與需求，都得要仔細觀察與評估。若能清楚掌握兩邊的資訊，配對成功機率與幸福指數也就越高。

我們自己都不願住進，或是將家中長輩送進一個不見天日的老人院，而是希望長輩住進去之後，能獲得妥善的照料與溫暖的陪伴。看完了以上幾種長照機構的異同之處，或許你心中仍存有疑惑，家中的長輩到底適合哪一種類型的長照機構？該如何挑選機構？長輩入住後，又該如何進行後續監督呢？

第一步：清楚蒐集資訊

幫家人找機構，就像媒人幫忙「配對」一樣，無論是對方，還是自己的狀況與需求，都得仔細觀察與評估。若能清楚掌握兩邊的資訊，配對成功機率與幸福指數也就越高。

首先，確認長輩狀況時，可以參考彭婉如文教基金會所分類的需求等級：

「A級：包含臥床、重癱、需要鼻胃管餵食等特殊照顧、重度失智、嚴重行為問題者」。

「B+級：居家行走時可攙扶或推輪椅，需要步行復健、穿脫衣物、如廁等服務」

「B級：生活可自理、可自行在家的對象。

只要從「長輩有什麼疾病？」、「能否自己打理生活起居？」、「是否需要特殊醫療設備？」、「是否需要全天的照護」等需求來評估，就能初步篩選出最適合長輩的機構。

除了長輩的狀況以外，預算通常是非常重要的參考依據。長照機構所需費用根據地區有所不同，且入住機構通常需準備1～2個月不等的保證金，除了自備款項以外，也可以參考政府補助項目來綜合評估所需花費。部分機構設有優惠對象如軍人、軍眷等；若為醫院附設的護理之家，則針對眷屬有另行優惠，若有相關身份，可以進一步詢問相關資訊。

另一方面，在找尋機構上，可以請教有類似經驗的親友，推薦適合的機構相關資訊；或是專業的醫護人員、社工、團體協會（社福團體、長照專業協會），或地方政府單位（衛福部、各地衛生局、社會局、長期照護管理中心）等，再配合搜尋相關資訊，來鎖定幾間適合的機構。「護理之家不一定比長照中心貴！」王詩婷補充，服務與環境良好與否，不一定和費用完全相關，還是需要深入了解並綜合評比後，再做決定。

第二步：親自到現場看看

由於入住前還須進行完整評估與體檢，從開始尋找適合的機構到實際入住，通常需要一段時間，因此建議選擇機構之前，一定要親赴不同的機構看看環境，提早了解。

「會將長輩送去機構時常是不得已的選擇，所以多數人都會希望環境可不可以不要這麼像醫院？」王詩婷提到，「空間大小，例如床數與坪數是否能讓長輩覺得舒適？」、「長輩有沒有被理解？例如被照顧的方式、設計的活動內容，真的是長輩想要的嗎？」以及「探望長輩的距離、就醫的距離」等等都是可以觀察、詢問，並納入考量的範圍，除了盡可能維持與長輩的交流與關懷，還需能確保有突發狀況時，醫療資源能夠及時導入。

總是思考著「翻轉」長照的王詩婷也提到，長照議題還有更多值得進一步思考與突破的框架。例如「機構是否能提供給員工受尊重、持續成長的工作環境？」，因為「團隊都是照顧的第一線」；在科技時代，長照也可以很數位化，例如導入App和線上社群功能，再串連其他的社區據點，創造更多社會連結；甚至是「長輩與家屬之間的關係」，像是「能不能減少家屬的罪惡感和長輩的不安？」，都是她致力翻轉的長照刻板印象，也是家屬在挑選時，可以進一步考慮的因素」。

第三步：後續監督與探望

「送到機構之後，有完全消失不見的家屬，也有每天持續來探望的家屬。」王弈升說，心的距離才是真正的距離。王詩婷則表示，「如果自己都不願意來，長輩又怎麼會願意住在這個地方呢？」家屬都希望長輩可以把機構當成「第二個家」，可是，家的溫暖、信任與關懷，卻非任何人都可以取而代之的。

因此，機構也會希望家中成員有空可以多來走走，除了社工會打電話提醒以外，部分機構也會提供家屬互動與心理支持等諮商協助，不僅能協助長輩順利適應環境，也能讓家屬感受到機構的真誠。

長照大挑戰，現在開始準備

「照顧是每個人終其一生都會遇到的必修課，畢竟依靠各種外界協助資源，能發揮的功能終有其極限。」王弈升提醒，作為家屬的角色，越來越不能夠只是單純「出錢」的家屬，而是更需要人人都有基本照顧知能，「同時，面對漸趨複雜『老病死』等考驗，也會需要更多的學習與智慧。」