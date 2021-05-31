7個胃癌高風險因子 你中了幾個？

本文摘自<常春月刊>459期

文／吳文傑（員生醫院胃食道逆流中心主任）

根據世界衛生組織（WHO）的癌症報告統計數據，全世界每年都有超過100萬人罹患胃癌，男性有胃癌的比例約為女性的2倍，被視為全球重要的健康議題。

關於胃癌，有兩個病人深刻地印在我的腦海裡。一個是50歲左右的女性，她曾經因脹氣及胃食道逆流來看診，做了胃鏡、吃了藥後，就沒有太大問題了，我建議她一年後再回來追蹤胃鏡。她依約回診追蹤，卻意外發現一個不到1公分的胃潰瘍，病灶淺淺的，而且在不太顯眼的位置。任何潰瘍都可能是披著羊皮的狼－－胃癌早期病兆，我趕緊替她切片送病理化驗。因為我知道要是這次不小心錯過，一年後再看，可能直接是第三期以上。後來的病理報告顯示，她的潰瘍是分化不好的胃癌細胞，不幸中的大幸是屬於開刀治療就有機會痊癒的。

案例二恰好相反，就是因為忽略了檢查的必要性，病情就相對嚴重了。記得他是一位約40多歲的男病人，當初是由於吐血而掛急診，腸胃科醫師先替他做了胃鏡檢查，輾轉又到我的門診追蹤做後續治療。

我看了當時急診的胃鏡，胃潰瘍範圍很大，但在胃出血的狀態下，醫師是無法直接針對潰瘍做切片的（切片可能會使胃出血更嚴重）。後來，病人吃藥治療的效果很好，很少再有不舒服的感覺，大概是因為這樣，即使我一再建議他一定要回來做胃鏡檢查，卻一直等不到他。一年後，他因為脹氣、沒胃口再度回到我的門診，這次就直接是胃癌第二期了，還好手術治療後預後良好。

我總是苦口婆心地勸每個潰瘍的病人，不是不會痛就是好了，因為胃潰瘍有沒有好必須「眼見為憑」，透過胃鏡追蹤才能知道「傷口是否已經癒合」，千萬不要抱持僥倖心態，不然病情很可能像第二個病人那樣出乎意料。

胃癌的發生率雖然不到數一數二，但也名列前茅。根據世界衛生組織（WHO）的癌症報告統計數據，全世界每年都有超過100萬人罹患胃癌，男性有胃癌的比例約為女性的2倍，被視為全球重要的健康議題。若把視野縮小到國內，由衛福部所公布癌症登記報告資料，近幾年胃癌的發生率與死亡率，皆名列十大癌症名單內。

你正自願投入胃癌的懷抱嗎？

雖然時至今日，很多癌症的發生原因仍沒有正確解答，胃癌也是如此。但透過臨床案例統計數據，可以知道罹患胃癌的病人中，多數跟下列幾個危險因子有關，其中除了家族史、年紀與性別是命中註定外，其他的都可以靠後天努力盡量去避免，因為大部分誘發胃癌的因素，都和一個人的生活作息與飲食習慣等模式高度相關。

危險因子1：高鹽飲食

根據多數流行病學研究發現，胃癌的發生率與飲食習慣、飲食種類的關係非常密切，其中包括高鹽飲食、煙醺燒烤肉類、鹽漬物（醬菜、鹹魚等）。攝取過多鹽分會刺激甚至破壞胃黏膜，不斷重複破壞與修復的過程，會提高得癌症的風險。

當黏膜還來不及修護完成，又吃進過多的鹽分，鹽分就會「侵門踏戶」直搗細胞中，這也被認為可能會提升胃癌的發生機率。食用新鮮蔬果、牛奶和維生素Ｃ則被認為有保「胃」作用，進而減少胃癌的發生。

危險因子2：熬夜與吃宵夜

正常的胃黏膜上皮細胞，會呈現一個不斷更新的狀態，平均約2至3天就會更新一次。這個黏膜上皮的更新過程，通常會在胃部的休息時間進行，也就是晚上睡覺的時間，因為這個時候胃裡的晚餐都消化得差不多了。

熬夜，會使胃部無法休息，胃黏膜上皮細胞的修復力（更新力）就會減弱。至於在睡前吃宵夜就像在告訴胃「不讓你睡！」把應該睡覺的胃挖起來，逼迫它「加班」分泌大量胃酸來消化食物，長久下來，容易導致胃黏膜受損、潰爛，進而引發胃癌。

危險因子3：菸、酒、藥物

酒精裡的乙醇會刺激胃黏膜，使其呈現充血狀態。偶爾小酌還能自主修復，但長期酗酒恐怕讓胃黏膜持續處在充血的狀態，演變成慢性胃炎或消化不良。菸草中的尼古丁、焦油和化學物質，同樣會導致胃炎或胃潰瘍。

以上皆會讓胃功能一點一滴流失，間接促使胃癌的發生。另外，經實驗證實有些藥物會造成胃部受傷，進而引發胃部發炎或潰瘍，如常用來鎮痛、消炎與解熱的阿斯匹靈，所以要盡量避免長期使用或濫用，以減少對胃部造成損害。

危險因子4：幽門桿菌

非常多的醫學研究結果都已經證實，幽門桿菌與胃癌有著難分難捨的關係，世界衛生組織更將幽門桿菌名列為第一類致癌物。臺灣的幽門桿菌盛行率超過3成，其中家人伴侶有感染者、長期脹氣消化不良、消化道潰瘍患者、長期使用消炎止痛藥或制酸劑者，都屬於高危險族群，建議主動前往篩檢，必要時（篩檢結果為陽性）接受完整的殺菌治療療程。

根據過去研究結果發現，胃癌病人中9成有感染幽門桿菌，有幽門桿菌的人，則約1至3％會得到胃癌。

危險因子5：胃癌家族史

根據統計資料得知，有胃癌家族史的人比沒有家族史的人發生胃癌的風險高出2至3倍。所謂的胃癌家族史，指的是近親（家族內有血親）罹患胃癌的族群，這並不代表胃癌家族史的高罹癌風險為基因遺傳。

依目前研究結果顯示，有胃癌家族史的人罹患胃癌機會大增的原因，很可能包括相似的生活環境與飲食習慣所導致，其中包括幽門桿菌的感染，在同住的情況下，若自身感染幽門桿菌，伴侶被感染的機率有7成，子女則有4成。

危險因子6：年紀與性別

根據相關統計數據顯示，胃癌的好發年紀為50至70歲，尤其在50歲之後會急遽增加，其中又以男性病人占大多數。最主要的原因可能是隨著年紀增加，慢性萎縮性胃炎與胃黏膜腸化生的發生率也會跟著增加，此外，年紀越大越容易有胃瘜肉。但這並不代表50歲以下就不會得胃癌，新聞報導就曾有年僅12歲就得胃癌的案例。

危險因子7：大範圍胃切除手術

若曾經因為腸胃道良性疾病，進行過胃部分切除手術的族群，剩下的胃在術後20年之後，發生胃癌的風險會比一般人高出6至7倍（前15年癌變風險與一般人無異），特別容易發生在胃與腸子的吻合交接處，因此而發生的胃癌被稱為殘胃癌（cancer of gastric remnant）。

推測「殘胃癌」變的主要因素，是由於胃部切除部分之後，胃會呈現低酸或無酸的環境，這也會間接導致胃的保護機制變弱，而使胃黏膜逐漸萎縮以致細菌增生。