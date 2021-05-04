子宮卵巢病變可預防 10種常見子宮卵巢病變

文/郭岳潭

子宮及卵巢是女性特有的器官，一個負責孕育生命，另一個則掌管女性荷爾蒙分泌；兩者一旦發生病變，都可能嚴重影響身體的健康狀態。中華婦幼健康促進發展協會理事長潘俊亨分析，臨床上，最常見的10種子宮卵巢病變。

5大子宮病變

1.骨盆腔炎

骨盆腔炎是婦產科門診中最常見的疾病。潘俊亨指出，臨床上，高達8成女性病患因骨盆腔炎而求診，罹病的主因是細菌感染，可能是不良的生活習慣造成，例如：少喝水、憋尿、私密處清潔不當，也可能是性生活混亂，感染淋病雙球菌、披衣菌所造成。

潘俊亨說明，由於細菌隨著泌尿道逆行而上，初期可能是尿道感染、陰道感染，蔓延至膀胱等整個泌尿生殖系統，進而造成輸卵管炎、子宮內膜炎、卵巢炎，都統稱為骨盆腔炎。

症狀

常見症狀為持續性的劇烈下腹痛、肚子有下墜感，並伴隨陰道分泌物增加、白帶惡臭、流膿，出現發燒、畏寒、全身無力，內診時會產生子宮壓痛。

治療

潘俊亨表示，骨盆腔炎以服用抗生素為主，必須完成整個療程，約7～14天，切勿自行停藥，以免反覆發作，形成慢性骨盆腔炎，就可能會造成早產、流產、不孕等後遺症。根據文獻顯示，有6成的習慣性流產者曾發生骨盆腔炎，3成的人則有不孕的困擾。

若是抗生素治療無效時，則需要進行手術引流或手術切除膿瘍，嚴重感染可能併發腹膜炎、敗血症，甚至發生感染性休克而致命。

2.子宮肌瘤

子宮肌瘤是女性最常見的良性骨盆腔腫瘤。根據統計，30歲以上女性，每5人就有1人有子宮肌瘤；且隨著年齡增長、盛行率愈高，45歲更年期前後，發生率可達40～50％。

潘俊亨指出，目前子宮肌瘤的發生原因尚未明確，推測與荷爾蒙有關，絕大多數不會威脅生命，也沒有明顯症狀；根據文獻統計，子宮肌瘤轉變為惡性者，僅千分之2，非常罕見。

症狀

子宮肌瘤產生的不適症狀，根據子宮肌瘤生長的位置及大小而不同。漿膜下肌瘤不容易產生症狀，通常肌瘤較大、壓迫膀胱或腸胃時，才會出現脹氣、下腹痛、便秘、頻尿、尿失禁、性交疼痛等症狀；黏膜下肌瘤最容易有症狀包括：大量經血、經期過長、嚴重貧血等症狀，容易引起早產、流產或不孕；肌層間肌瘤最為常見，容易產生經血過多、腰痠，以及腸胃道症狀。

治療

潘俊亨表示，子宮肌瘤治療方式主要為藥物及手術，更年期及已停經的婦女，可以定期追蹤，如果藥物治療效果不理想，並嚴重影響生活品質，就建議手術治療，仍有懷孕計畫者，可選擇肌瘤切除或海扶刀等方式保留子宮；沒有生育需求者，則可採取子宮全切除手術。

3.子宮肌腺症

子宮肌腺症是子宮內膜異位症的一種，好發於30至50歲的婦女，大約每10人中就有1人有子宮肌腺症。

症狀

潘俊亨指出，子宮肌腺症的成因是子宮內膜跑到子宮肌肉層內，排不出去的經血長期累積，導致子宮肥厚而增大，可能從原本的3公分腫脹到8～10公分以上。典型症狀為腰痠、嚴重經痛，並伴隨子宮異常出血，出現大量經血或月經延長，而引起貧血症狀，也可能合併腸胃壓迫症狀，造成頻尿及便秘，也容易影響受孕，導致重複性流產、早產。

治療

子宮肌腺症可以採取藥物治療，口服避孕藥是最方便的方式，有助緩解經痛及經血量多的症狀，也可注射抑制荷爾蒙的藥物，幫助子宮內膜異位症組織萎縮，或是子宮內投藥系統來抑制子宮內膜生長。

另外，初期子宮肌腺症可採取子宮減積手術或海扶刀治療，保留正常子宮組織；若是已完成生育的婦女，可以接受子宮全切除手術，是一勞永逸的根本辦法。

4.子宮頸癌

根據衛福部107年癌症登記報告顯示，子宮頸癌排名國人女性癌症發生率第9位，共有1433人罹患，平均每天約有4人新確診罹患子宮頸癌，近2人死於子宮頸癌，是女性癌症死亡率排名的第8位。

潘俊亨指出，子宮頸癌好發於35～45歲女性，最主要的病因就是經由性行為感染HPV人類乳突狀病毒。根據研究顯示，多重性伴侶、性生活較複雜、曾罹患性病，或是子宮頸發炎，都會增加罹患子宮頸癌的機率。

症狀

潘俊亨表示，早期子宮頸癌通常沒有症狀；臨床上，大多數婦女因不正常的陰道出血就醫，如性交後出血、排便後出血或停經後出血，確診罹患晚期子宮頸癌。其他常見的症狀還有陰道分泌物增加、伴隨血絲狀分泌物，或是腫瘤壓迫骨盆腔內器官，進而產生腹痛、腰痛，或是便秘、頻尿、尿急等症狀。

治療

早期子宮頸癌可採取子宮頸錐形切除手術，治癒率將近百分之百，第3、4期除了進行子宮切除手術、摘除骨盆腔淋巴腺，同時搭配化療及放療，降低復發率。

潘俊亨強調，感染HPV人類乳突狀病毒後，僅有1成的人會發生持續性感染，經過10～20年才會產生癌前病變，建議有性行為的人，就應接受子宮頸抹片檢查，目前國內提供30歲以上婦女，每年1次的免費檢查。

另外，子宮頸癌也是唯一可以透過接種HPV疫苗預防的癌症；根據研究顯示，可有效降低6～7成的HPV感染，尤其是未曾發生性行為者最為有效，但有性行為經驗者，仍可接種。

5.子宮內膜癌

子宮內膜癌是國人婦科癌症首位，根據衛福部107年癌症登記報告顯示，子宮體癌排名國人女性癌症發生率第6位、死亡率排名第11位，每年超過1700人罹患子宮體癌，其中高達9成為子宮內膜癌。

子宮內膜癌好發於45到59歲女性，尤其是50歲之後發生率大為增加，近年隨著飲食逐漸西化，發生率有年輕化的趨勢。

潘俊亨指出，雌激素過度刺激是導致子宮內膜癌最主要的原因，其他的危險因子包括：從未生育過、晚停經、肥胖、多囊性卵巢症候群，都容易增加罹患子宮內膜癌的機率。

症狀

潘俊亨強調，子宮內膜癌最典型的症狀，就是不正常出血，停經後的婦女要特別注意，如果發生已停經一段時間後，又再發生的出血，就要當心了。

治療

子宮內膜癌的治療方式以手術為主，需進行子宮全切除手術，並摘除兩側卵巢、輸卵管，以及骨盆腔淋巴腺，第2期以上須搭配放射線及化學治療。一般而言，子宮內膜癌病患的預後良好，5年存活率高達8～9成。

5大卵巢病變

❶卵巢水瘤

9成以上的卵巢腫瘤為良性，其中最常見的卵巢囊腫是「卵巢水瘤」，占了8成以上。

症狀

潘俊亨指出，卵巢水瘤是由液體集中形成的水泡，形成原因與女性荷爾蒙的分泌有關，也就是功能性囊腫，例如：濾泡型囊腫、黃體型囊腫，大部分是良性，大小為6公分以內，可能造成腹痛、排便疼痛、經期時骨盆腔疼痛、性交疼痛、下背部不適等症狀。

治療

卵巢水瘤通常會在1～3個月經週期自動消失，只需定期追蹤即可；若是卵巢水瘤內有實心的部分，或是持續增大，就有可能是惡性，尤其是停經後的婦女，要特別注意。

❷子宮內膜異位瘤

子宮內膜異位瘤是子宮內膜異位症的一種，發生率為10～15％。潘俊亨表示，由於子宮內膜跑到卵巢，產生的經血堆積在卵巢內形成卵巢腫瘤，內容物呈現暗褐色的黏稠液，看起來就像是巧克力，俗稱「巧克力囊腫」，約有1％的機率可能轉化為惡性卵巢癌。

症狀

巧克力囊腫依嚴重度的不同，也會表現出不同程度的症狀，常見的症狀包括：經痛、月經失調、腹痛、慢性骨盆腔疼痛、性交疼痛等，半數病患有不孕的困擾。

治療

潘俊亨說明，一般來說，巧克力囊腫小於5公分，且無不適症狀，只需定期追蹤；若是超過5公分以上，且有生育需求，則建議口服藥物治療，而已生育及停經婦女，可考慮接受手術切除子宮及卵巢，避免反覆發作。

❸畸胎瘤

畸胎瘤是一種常見的先天性良性腫瘤，屬於卵巢生殖細胞的腫瘤，由生殖細胞所組成，腫瘤中會看到毛髮、牙齒、骨骼、脂肪等分化的組織，通常是超音波檢查時意外發現，好發20～30歲的年輕女性，惡性機率小於千分之1。

症狀

一般來說，畸胎瘤沒有特殊症狀，一旦有症狀產生，大多以急性腹痛表現。

治療

若是5公分以下的畸胎瘤，可以追蹤觀察，5公以上可考慮手術切除，以免發生卵巢扭轉，可能造成卵巢永久壞死。

❹卵巢癌

卵巢癌為婦科癌症死亡原因的首位，根據衛福部107年癌症登記報告顯示，卵巢癌排名國人女性癌症發生率第7位，每年約新增1300人罹患，女性癌症死因排名第7位，每年約有600人死於卵巢癌。

卵巢癌好發於停經後或55歲到75歲間的婦女，真正病因至今仍不清楚。潘俊亨指出，已發現的危險因子，包括：未曾生育、初經早或停經晚、患有子宮內膜異位症、多囊性卵巢症候群，以及具有大腸直腸癌、乳癌、子宮體癌、卵巢癌等相關家族史，尤其是發生在50歲以前。

症狀

潘俊亨表示，卵巢位於女性骨盆腔深處，卵巢癌早期幾乎沒有任何症狀，通常腫瘤大到8～10公分以上，也就是第3期以上，等到腫瘤壓迫到鄰近器官時，才會產生胃腸不適症狀，例如：腹脹、腹痛、消化不良、食慾不振，或是頻尿、排便習慣改變、坐骨神經痛；然而，這些症狀也常被忽略，又被稱作是作「女性沉默的殺手」。

治療

卵巢癌以手術治療為主，進行完整的手術分期，但晚期卵巢癌3年內復發機率高達7成以上。根據研究顯示，合併紫杉醇及卡鉑化療藥物，可以有效延緩復發的時間，目前也有多種標靶藥物可以使用，以延長患者的存活期。

潘俊亨建議，女性每年接受子宮頸抹片的同時，可以進行骨盆腔內診；一旦發現卵巢腫塊，抽血檢查癌症指標CA-125及使用陰道超音波掃描，有助早期發現。

❺多囊性卵巢症候群

多囊性卵巢症候群為女性最常見的內分泌疾病，盛行率約為5～10％。潘俊亨指出，多囊性卵巢症候群是指排卵功能異常，卵巢產生比正常卵巢多2至3倍的濾泡數目，慢性不排卵現象造成無月經症，雄性素過高容易出現多毛症、青春痘、肥胖、禿髮等症狀，更有高達7成患者面臨不孕症的問題，也有較高的流產風險。

症狀

潘俊亨表示，多囊性卵巢症候群的病因，與先天遺傳及後天肥胖所造成胰島素阻抗有關，患者由於長久月經不來，也提高罹患子宮內膜癌、卵巢癌的風險，以及高胰島素抗阻代謝疾病，例如：糖尿病、高血壓、心臟病、高血脂。

治療

潘俊亨強調，治療多囊性卵巢症候群建議患者先減肥，可以搭配使用藥物輔助治療，例如：口服避孕藥，可以有效抑制卵巢產生過多的雄性素，改善月經失調及青春痘，以及糖尿病治療藥物，提升胰島素敏感度，降低血中的胰島素濃度，皆有助體重減輕、改善多毛症。

本文摘自《常春月刊》458期