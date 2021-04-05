每7對夫妻就有1對不孕 人工受孕有哪幾種方式？

本文摘自<常春月刊>457期

文 郭岳潭

想要擁有自己的寶寶，是許多夫妻的夢想，如果沒有辦法自然懷孕，目前要透過人工來幫助受孕，有哪幾種方式？

世界衛生組織統計，全世界的育齡期夫妻中，不孕比例大約在8～12％；根據國健署統計資料顯示，國人不孕症的比例，約在10～15％，相當於每7對夫妻就有1對不孕，臺灣有將近有50萬對不孕夫妻。

晚婚、晚孕趨勢，不孕症盛行率增

現代人不孕症的盛行率，有逐漸增加趨勢，主要原因除了普遍晚婚、晚孕的情形外，還有生活壓力、環境毒害、飲食及生活習慣改變等。

根據醫學上的定義，夫妻在沒有避孕的情況下，經過12個月以上規律的性生活，沒有成功受孕者，在醫學上稱之為「不孕症」。

中華婦幼健康促進發展協會理事長、婦產科醫師潘俊亨指出，事實上，「不孕症」是指不容易懷孕，但未必是不能懷孕，因此，不孕的夫婦仍有機會自然懷孕。不過，年齡超過35歲的女性，懷孕能力明顯下降；如果超過半年無法受孕，建議考慮提早就醫檢查，盡快找出不孕的真正原因。

但是，根據行政院性別平等會統計，全台不孕症就診率僅6.6％，仍有不少夫妻遇到生育問題，未能在第一時間內尋求婦產科治療，容易延誤治療黃金期。

台灣生殖醫學技術全球第二

拜醫學科技發展所賜，即使被診斷為不孕症，透過人工生殖治療，就能幫助提高懷孕的機會，也能成功懷孕、順利生下屬於夫妻的寶貴結晶，一圓當爸爸媽媽的心願。尤其，台灣生殖醫學以36.7％的試管嬰兒治療懷孕率，高居全球第二、僅次美國，迄今試管寶寶數量累積破10萬。

根據國健署《107年台灣地區人工生殖施行結果分析報告》，接受人工生殖治療的女性，年齡介於35歲到39歲之間占最多數，比例為39.2％，其中又以35歲的婦女，接受人工生殖治療週期為最多，占所有治療週期 8.3％，其次為36歲婦女，占所有治療週期 8.0％。

進一步分析發現，接受人工生殖治療個案的不孕原因，其中以卵巢因素所占比例31.5％為最高，第二為多種因素占30.9％，第三是男性因素12.3％，其他原因還包括：子宮因素、子宮內膜異位症，以及不明原因。

什麼是人工生殖？

所謂的人工生殖技術，是指利用現代生殖醫學科技的介入，以非性交的人工方法，達到受孕生育目的技術；目前臨床上，2大人工生殖主要包括：人工授精（IUI）及試管嬰兒（IVF）。

潘俊亨表示，根據《人工生殖法》規範，人工生殖的施行僅限於不孕夫妻，且妻子能以子宮孕育生產胎兒者；而未婚者、單親、同志等，都無法進行人工生殖。

33歲之後，懷孕率明顯下降

不孕夫妻必須經檢查評估適合施行人工生殖，如果夫妻一方罹患不孕症或重大遺傳性疾病，且至少一方具有健康的生殖細胞；但若夫妻雙方的精卵都有問題，就不適合人工生殖。

人工生殖雖然沒有年齡及施作次數的限制，但年齡是影響女性生育能力最重要的因素。潘俊亨舉例，33歲之前，人工生殖可達3成活產率；33歲之後，懷孕率及活產率明顯下降；到了45歲之後，活產率僅剩不到1成。

2大人工生殖方法

目前臨床上，2大人工生殖法主要包括：人工授精及試管嬰兒，其中使用試管嬰兒方法的比例為最多，占99.96％。

◎人工授精

人工授精是指將精蟲以人工方式植入子宮腔中，以提高受孕的過程，一般來說，平均成功率約為10～20％左右，接受3次累計成功率可達30～40％；如果治療3次以上無法達到懷孕目的，需進一步考慮做試管嬰兒。

潘俊亨說明，準媽媽接受人工授精前，醫師會評估決定使用排卵藥的種類及劑量，依照卵巢狀態給予不同藥物劑量；月經第2天來潮時，先給予口服促排卵藥物，在第6、8、10天各施打1劑排卵針，增加排卵數量1～3顆，可望提高受孕率。間隔數天後，接受超音波檢查追蹤卵泡成長情形。

第10～13天施打破卵針，目的是刺激卵泡長大，當卵泡直徑達1.65公分以上，就是讓卵子排出的時機；施打破卵針之後，在準媽媽排卵的時候，先生必須於24～36小時內，到實驗室以手淫方式取出精液。醫師會先檢查精液成分，用培養液體洗滌分離出的精子，並於24～36小時內，準媽媽在內診狀態下，醫師用導管經由陰道子宮頸，將精子直接植入子宮腔內的深處，讓精子在靠近輸卵管的位置，自行游到輸卵管與卵子達到受精，就可以完成人工受孕。

為了預防自然流產，準媽媽在受孕之後，建議給予服用黃體素藥物14天，受孕經過18天後，可以驗尿或抽血檢驗是否成功懷孕。

療程費用：每個療程1.5～2萬，視施打排卵針劑量增加至3～4萬元。

條件限制：

1.妻子至少要有一條輸卵管通暢。

2.先生至少要有足夠的精子，1c.c.有1千萬隻以上、活動力達30％，可以經過實驗室純化處理。

3.口服排卵藥療程多次失敗。

4.不明原因的不孕症超過1年。

◎試管嬰兒

試管嬰兒又稱「體外授精」、「胚胎植入」，透過實驗室技術在嚴密監控下，於適當時機進行取卵手術，再將取出的卵子及精子，進行體外受精並分裂形成胚胎；培養成胚胎後，再經由陰道植回母體子宮內，或是將胚胎冷凍保存，等待合適時機解凍，再植回子宮內，協助提高懷孕成功率的過程。

根據國內統計，接受試管嬰兒治療的不孕夫妻，有26.5％採用配偶間的精卵所形成的新鮮胚胎，62.7％使用配偶間的冷凍胚胎，0.9％使用捐贈精卵形成的新鮮胚胎，9.9％使用捐贈精卵的冷凍胚胎。

潘俊亨說明，月經一開始來潮，準媽媽開始口服促排卵藥物，第3天開始施打排卵針持續10天，增加產出多顆成熟卵子，間隔數天接受超音波及抽血檢查，監測卵泡發育狀況。

當醫師評估卵子趨近成熟，且達到一定數量後，就會計算出取卵的最佳時刻，通常第10天打破卵針，並安排經陰道取卵手術，建議取出2～10個卵子，先生在取卵當天，可選擇在醫療院所取精室，或是在家取好精液，並收集在無菌罐裡。

生殖技術員在實驗室中，用儀器篩選出優質精子及卵子，在培養皿中進行體外受精；若是發現先生精液的精子量太少，則選擇進行顯微注射技術完成受精；培養胚胎至第3～5天後，再將胚胎植回母體子宮內著床，一次植入1～2顆胚胎，其他剩餘胚胎進行冷凍，完成試管嬰兒療程。

經過18天，準媽媽可以驗尿或抽血檢驗是否成功懷孕，建議從著床後持續口服黃體素10～12周，可以預防流產。

潘俊亨表示，每次試管嬰兒治療懷孕率，平均約在40～50％之間，小於35歲的婦女接受試管嬰兒治療懷孕率約為30％；40～45歲後懷孕率約為5～10％；大於45歲後試管嬰兒治療懷孕率不到1％。

療程費用：每個療程10～15萬。

條件限制：

❶妻子2條輸卵管都有問題。

❷先生的精蟲狀況，無法進行人工授精。

❸人工受孕療程超過3次失敗。

❹高齡女性、年齡超過38歲。

❺卵巢早期衰竭，檢查AMH荷爾蒙指數評估卵巢內卵子的數量，AMH指數荷爾蒙指數正常為2.0以上，AMH指數荷爾蒙指數低於0.5以下，則可診斷為卵巢早期衰竭。

人工生殖3大併發症

❶多胞胎

準媽媽使用排卵藥物增加排卵的數目，可以增加懷孕的機會，但也可能會增加多胞胎的機率。值得注意的是，多胞胎發生早產、子癲前症、妊娠糖尿病，以及產後出血等機率，都較單胞胎高。

❷卵巢過度反應症候群（OHSS）

部分準媽媽使用排卵藥物，會有卵泡成長過多的現象，而發生卵巢過度反應症候群，容易出現腹漲、腹痛或胃痛、尿量減少、呼吸急喘等不適症狀；正常情況下，大部分準媽媽大約在7～10天就會恢復，但也可能持續1個月。

症狀嚴重時，建議進行人工流產，嚴重卵巢過度反應症候群發生率為0.5～5％，可能造成中風、腎衰竭、成人呼吸窘迫症候群，甚至死亡。

❸子宮外孕

不孕症婦女接受不孕症治療成功懷孕後，罹患子宮外孕機率大約為3％，常見症狀為腹痛、陰道出血，及腹部會有壓痛、放開時的反彈痛，必須中止懷孕。