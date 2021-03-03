新冠肺炎病毒不只奪人命 還可能斷子嗣？染疫恐損生育力

本文摘自《常春月刊》456期

出自《生殖醫學期刊》

染新冠肺炎不只引起肺炎而已，據發現，新冠病毒還會破壞人體的腎臟、腸子與心臟，甚至有越來越多案例顯示，病毒可能導致精子細胞死亡，而使得男性生育能力下降！

新冠肺炎病毒透過飛沫傳染，不僅引起呼吸道疾病、攻擊肺部，有許多研究發現，新冠肺炎病毒對人體的破壞越來越多，從心臟、腎臟到腸道，德國尤斯圖斯利比希大學（Justus-Liebig-University）的研究人員觀察發現，染疫患者體內的發炎現象高，可能影響男性精蟲細胞而破壞生育能力。

研究人員以84位染疫的男性為研究對象，每10天檢查一次，以60天的精蟲分析報告和105位健康男性做比較，發現染疫男性體內發炎和處於氧化壓力現象的精蟲細胞數量明顯增加，而發炎和氧化壓力的化學失衡狀態，恐怕會影響受測者DNA和蛋白質，並進一步使精子品質變差，導致生育能力下降。

雖然有些學者認為，患者病例數不足，不足以為證明，但是研究人員指出，早前的一些研究報告也顯示，病毒用以侵犯肺部組織的受器在睪丸內也有出現，而且也發現病毒會感染男性的生殖器官，損害精子細胞發育並擾亂生殖激素。因此提醒醫界應該更加注意，衛生組織也應該宣布男性生殖系統是感染高風險的器官，可能影響未來的生育能力。

專家意見

長庚醫院泌尿科主治醫師、台灣男性學醫學會理事長陳煜表示，之前就有看到個案報告，發現新冠肺炎病毒會侵犯睪丸，可能會破壞精蟲製造。對這種報告，他並不感到驚訝，因為其實過去就有很多感染病，證實是會影響男性生育能力。

早期影響男性生殖能力最常見的「流行性腮腺炎」。腮腺炎病毒主要感染耳朵前方、下方，靠近下頜線的部位，影響唾腺，除了會引起兩頰腮腺腫脹，也會影響神經組織。腮腺炎在嬰幼兒發病影響較小，大小孩或成人感染較為危險，除可能出現失聰或腦部、胰臟發炎，甚至發生睪丸或卵巢感染等併發症。因感染引發睪丸炎可能會引起睪丸衰竭而喪失造精能力，進而可能導致睪丸萎縮。

陳煜說，早期腮腺炎非常容易引起男性不孕，但近年來在藥物發展下，及時使用藥物控制，已經可以降低它引起不孕的狀況。

除了腮腺炎病毒，細菌感染如大腸桿菌等腸道菌，還有結核菌、鏈球菌、葡萄球菌等引起的「細菌性睪丸炎」，也可能影響睪丸生殖能力。

因感染而影響睪丸製造精蟲能力而引起不孕，目前可以採取附睪丸顯微取精，部份患者仍可因此獲得生育下一代的機會。陳煜表示，感染致病病毒或細菌引起的睪丸炎導致不孕的途徑有兩種，一是可能因為發炎引起附睪和睪丸的管腔充血水腫，導致製造精蟲養份的分泌減少，致使生成的多為體弱或死亡的精蟲。第二則可能是因為病原體毒素直接毒殺精蟲，或引起體內免疫反應敵我不分，攻擊自己的精蟲而削弱精蟲活動力。第三則可能是感染阻斷了精蟲傳送的途徑。

陳煜表示，因為現在的資料不足，無法了解新冠肺炎病毒是如何影響睪丸製造精蟲的能力。提醒男性如果感染了各種感染症，發現有睪丸疼痛等症狀，就應提高警覺，這可能是睪丸炎的症狀。