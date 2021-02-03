手痛到無縛雞之力？教您告別網球肘！

文／張玉櫻

網球肘是因長期重複使用或過度使用前臂和手腕肌肉，因而造成外側肘肌腱病變且疼痛，由於肌腱病變意味著退化，因此隨著年紀增加更容易發生。

網球肘」的正式名稱為「外側肘肌腱病變」，一開始在醫學上被發現時，最常發生於網球員身上，因此俗稱「網球肘」，但並非打網球的人才會發生，一般人只要過度使用手部導致肘肌腱受傷、發炎，也會罹患網球肘。

30多歲的上班族陳先生，升格為新手爸爸將近一年，下班後常和太太一起做家事、照顧孩子、逗弄孩子玩飛高高等遊戲，然而隨著孩子的體重越來越增加，陳先生發現右手肘外側出現疼痛的現象，手肘伸直、握拳都會痛，造成他擰毛巾、提重物都有困難，抱孩子時更痛。出現症狀的3個月當中，有嘗試多休息、進行其他療法，但都無法有效解除疼痛，症狀起起伏伏，只要手部用力，就會使疼痛加劇，因此前來復健科門診求診，經醫師檢查發現是網球肘惹的禍！

過度使用與退化是發生主因

奇美醫學中心復健部主治醫師程信翰表示，網球肘是因長期重複使用或過度使用前臂和手腕肌肉，因而造成外側肘肌腱病變且疼痛，由於肌腱病變意味著退化，因此隨著年紀增加更容易發生。然而肌腱退化並非等同於老化，其實就如同橡皮筋經過多次的拉扯使用，會逐漸彈性疲乏，肌腱過度使用，同樣會使組織或結構的彈性降低。所以，網球肘經常是原本就有肘肌腱病變，再加上發炎的誘發因子（例如過度使用與退化）而造成。

程信翰提醒，凡是工作或運動中經常需要用到前臂、手腕或用力抓握的動作，就可能是網球肘的好發族群，包括網球、高爾夫球、羽球打者，以及長期操作電腦者、木工、水電工、油漆工、廚師、家事員與家務繁重的家庭主婦，尤其經常性的姿勢不正確或抓握不當，更容易發生。

這些網球肘症狀，你中了嗎？

網球肘的疼痛部位以肘關節外側骨突附近、手肘外側最為常見，有些人的疼痛感會往手肘內側、後側或上臂擴散，做一些抓握動作時（例如擰毛巾、炒菜、開門把、拿或提東西等）會感到疼痛，長時間的動作將使疼痛加劇，甚至突然痛到沒有力氣。症狀可能慢慢出現或突然發生，每個人的狀況不一樣；急性發炎期可能會在患部產生紅腫熱痛現象。

三大治療方法

程信翰指出，治療網球肘可分成三大類，而短期緩解疼痛、長期改善肌腱健康屬常規療法，若這兩種方法都無效，可嘗試使用體外震波、注射治療等療法。

1. 短期緩解疼痛

短期療法首重止痛、讓病人感到舒適，包括：紅腫熱痛的急性發炎期可使用冰敷、在肌腱週圍注射一些麻藥或類固醇、服用非類固醇消炎止痛藥、塗抹鎮痛藥膏或使用酸痛貼布。服用止痛藥時建議同時在前臂使用副木（具保護作用的輔具），可支撐前臂的肌肉、限制肌腱伸展，加速復原。

急性期之後可進行復健治療，包括熱療（熱敷、紅外線照射、超音波震盪、低能量雷射）、電療，能夠促進局部循環、減少發炎及肌肉緊繃。

2. 長期改善肌腱健康

運動治療是目前針對長期改善肌腱健康最有證據的療法，可避免復發、從根本改善肌腱健康。簡單的做法步驟如下：

❶取一裝適量水的寶特瓶或啞鈴。

❷將寶特瓶或啞鈴握於網球肘患側的手中。

❸該手心向下、手腕懸空、前臂置於桌面上。

❹來回做手腕伸展、彎曲的動作，共15下，當作一組運動。

❺共做三組，中間間隔休息時間3～5分鐘。

❻仿照步驟3、4、5，將該手旋轉成手心向上，來回做手腕彎曲、伸展的動作

3. 新興療法

包括體外震波、增生療法（prolotherapy）可刺激人體啟動修復機制、產生自癒能力。體外震波是利用震波急速上升的高壓來震擊患部，具有止痛和刺激細胞修復的功效，然而震波效果因人而異，比較適合自我復原能力迅速的人。

增生療法是在超音波的導引下，將高濃度葡萄糖水、高濃度血小板血漿（platelet rich plasma；簡稱PRP）等注射藥劑直接注射於發炎或病變的肌腱與韌帶。兩種注射藥劑作用機轉的差別是：葡萄糖會在患部造成刺激與發炎反應而「間接」產生生長因子、PRP是「直接」將生長因子注射在患部，兩者都可促進人體組織產生自我修復功能。體外震波、PRP療法目前只有少量的研究證實有效；注射高濃度葡萄糖水，在臨床使用上可見到不錯的效果。

程信翰強調，遇到手肘疼痛的狀況，若經由休息仍無法恢復，應尋求專科醫師的專業診斷與建議，以免診斷誤差造成對應的治療效果不佳。若診斷確定為網球肘，建議先做好常規的止痛治療、物理治療，若是成效不彰，再使用新興療法來幫助病人免除疼痛。如果沒有做好病症及患者的篩選標準，直接施行新興療法，則會造成有些人有效、有些人無效的結果。

遠離「網球肘」的預防方式

由於網球肘是因肘肌腱過度使用或過度疲勞所造成，程信翰建議預防之道必須從根本做起：

❶如果需要進行大量的手部或腕部動作時，建議每工作或活動30分鐘後，休息5分鐘，避免過度使用。

❷避免手肘做完全伸展或極度扭轉的動作，有些小方法可幫助力量分散到其他部位，例如使用工具時戴手套，可增加抓握東西的表面摩擦力，減輕手肘使用的力量；若網球肘真是因為打網球造成的，多是因為反手拍所導致，建議打網球時儘量正拍或雙手握球拍。

❸建議配戴網球肘專用的護肘，可保護患部並避免再次傷害。

❹如果個案有機會進行運動治療，必須多訓練肩關節和腕關節，因為如果這些部位的肌肉和組織比較強，可以分散手肘的壓力，避免網球肘上身。

❺改善工作或運動型態、持續進行肌力訓練與伸展運動並適當休息，才能維持治療效果且不再復發。