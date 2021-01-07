陳艾妮 華人世界寫書演講繪畫最多 封筆封麥10年決定重現江湖

本文摘自《常春月刊》454期

文／李蓮生、圖片提供／陳艾妮

帶著過往在電視裡的印象，以為會見到一位說話如機關槍的媒體紅人及總是開門見山的意見領袖陳艾妮，沒想到見到的卻是說話慢了許多、與過去的豐滿楊貴妃形象大為不同、明顯削瘦了些，但姿色依然豔麗的她笑著說：「人生就是過五關、有無限可能……封筆封麥將近10年，以為我已退場，沒想到我會決定再次拿起筆來！」

人生第1次斷崖式歸零：丈夫的新聞奪走她的舞台

陳艾妮娓娓道來：「原先計劃要優雅地寫稿、演講到人生最後一天；因為，我的人生字典沒有「退休」這2個字。但10年前我先生所做的事，讓我成為頭條新聞裡的人物、上了頭版，從此徹底封殺了我的餘生。」她回憶：「這事到底有關什麼法律？我至今不知道。事實上，此事後續並沒有發生任何法律上的問題，但報導出來了，對當事人的永恒傷害就已產生。」因為，第2天，所有的演講及通告都被取消了，與這新聞無關的她，從此完全失去了舞台，讓她面對直墜而下的斷崖式崩盤。

人生發生這麼巨大的轉變，換成別人也許早崩潰、沉淪、發瘋，但她平靜地說：「一沒有離婚、二沒有自殺、三也沒有得憂鬱症……依照我在自己書裡的邏輯：不管婚姻合不合，婚姻就是一個『命運共同體』，即使犯錯的人不是我，身為家人就得接受連坐法的牽連。」所以，維持著形式化的婚姻，諒解著先生受重創的心情，直到先生鬱鬱因心臟病而突然離世，這也算是白頭偕老了。驟然失去了寫書演講的舞台，接受人生開始走下坡路的命運之路，她做出了轉換空間的抉擇：轉居到祖籍地上海發展。

人生第2次斷崖式歸零：新冠病毒改變餘生的歸宿與三觀

但在十里洋場，看似機會無限，但她試著發展新的跑道，卻數年努力一事無成？一生以精準判斷為榮的她發現，每次談得熱火的案子，都會突然由100變成0？目睹太多次對方的態度急轉，開始思考為什麼會這樣？還沒想清楚原因、還在規劃著在大陸的網絡課程時，她驚駭地面對了更巨大的難關：新冠肺炎病毒的疫災，這一次她和全球的人一起成為命運共同體。她慌恐地發現，規劃再久的所謂目標，會在一夕間化為烏有，被迫隔海搬家搬回一屋子的畫作、衣物，丟掉了許多心愛的家具及用品，花費了驚人的海運費，她重重地受到再一次的大打擊：計劃與跑道馬上化為烏有，財物嚴重損失。

她的「三觀」與前半生的信念及系統，面對了自我否定的危機。這第2次的空間轉變下，讓她開始感到壓抑、禁錮與窒息，她，感到了呼吸的困難，面對她不情願的「退休」及「老病死」的未來，痛苦掙扎了半年說：「只能用痛苦萬分、千頭萬緒來形容，最後，我決定拒絕命運及年齡的安排。不管疫情何時結束，不管疫苗何時能有，我決定重現江湖，拾起自己的專才，繼續做一個有用的人。」

夢想餘生打造「艾妮花園」來好好呼吸

在壓抑、禁錮、窒息與呼吸困難的這段時間裡，她回顧20年前就已專注但已荒廢了的功課：呼吸。她早就覺悟了人生最重要的營養是什麼，是蛋白質、澱粉、脂肪、水份……？不只是這些，最重要的其實是「空氣」，因為餓肚子你還可以活一些日子，但沒有了空氣？幾分鐘生命就結束了。經過各種學習、比較及解析，她說：「若懂得調理呼吸，就可以跳過運動、氣功、瑜伽的體位動作，因為練好呼吸就是直接到位掌握生命力。」

她提醒大家，人生就是呼吸問題，我們在關注名、利與健康時，首先要關注呼吸的空氣品質及呼吸的健康方法。原來，人們體驗到不能自由呼吸的痛苦之後，才懂得只要能夠自由自在的呼吸，就是莫大的幸福。

對她而言，餘生最大的目標，就是要為自己安排一個可以自由呼吸好空氣、有真實泥土小小花園的畫室居家，就像「莫內花園」一樣，她夢想一個「艾妮花園」來好好呼吸。

別過度樂觀：在哪裡跌倒，可能就在哪裡起不來

「在哪裡跌倒，就在哪裡站起來」，這是人們常說的勵志語言，但她說：「明天不一定會更好！對上了年紀的人來說，只會更壞。我的個人經驗，長達10年我還被過去別人犯的錯、媒體的負面報導困住，有苦說不出，有冤無法解……奈何？」當你落魄時，會發現真朋友的真情及假朋友的變臉。

她赫然發現：過去的自傲光點變色了，原先自豪的高壽，優秀的背景，竟都成了缺點。她終於明白自己的誤判，以為已與自己無關，但那則網絡上的新聞紀錄一直沒有離開她的人生，在哪裡跌倒，終究還是無法站起來，所以，她的覺悟：世人要有心理準備，別天真的過度樂觀。再看到2020年新冠災情導致許多企業及個人的一生努力及累積就在一夕之間化為零，她說：「人定勝天這句話是錯的，真相是：計劃趕不上變化，意外與明天不知哪個先來。」

關注殘年的品質及自主權力

老人及退休生活其實充滿著老、病、死、孤單的威脅，多少「三等公民（早餐吃完等中餐、中餐等晚餐）」面對的是孤單的痛苦及經濟的壓力，他們若預期「孤獨死」的未來，就會不再裝樂觀，不再會為疏離父母的兒女找理由。她說：「名利都是空，快樂呼吸到最後一秒鐘才是最大價值！走的時候，帶不走任何一毛錢。走的時候，要問的是留下來了什麼？」先進但不合理的醫療系統，讓台灣老人最後的臥床期長達7年，最後的10年由外勞陪伴，這種讓人躺在床上「享受」醫療度餘年，是不人道的設計。

對她而言，不要活在醫療儀器裡，到健保局註記拒絕急救、促成安樂死的法規……這才是大家當前最該關注的主題。病人與老人的問題，很嚴肅，要及早主動關注殘年的品質及自主權力。

小心！退休是人類創造出來的觀念病毒

是時候了，到年紀了，她只能接受身邊人的規勸，同意到這個年紀，就該「無所是事」及「用養老金來遊山玩水」，因為所有的退休人士都是這樣過日子的。她接受了就該「無事可做」的狀態，且多參與各種社交、陌生人組團的旅遊，也試著去做志工、參加宗教活動……都試了，但都無比痛苦。因為無法適應70年來都沒有選擇去做的這些活動，她信仰的是「一日不作一日不食」，對宇宙要有貢獻才值得活下去。她痛苦了幾個月，她不需要job，但找不到需要一老人的work ，終於覺悟的說：「退休是個不人道，不合生物性及人性的病毒，是工商社會創造出來的制度及名詞。」

她明白世人接受「退休」觀念的原因：因為退休前所做的事不是自己想做的事，所以一直忍受到能拿退休金時，就急著奔去做自己想了很久的事。「而我前半生所做的每件事：寫書、演講、繪畫、旅遊，無一不是自己勇敢的選擇，全都是自己的最愛。」她很困惑：「怎麼會一到了65歲退休年齡，就會去喜歡別的事了呢？」

她主張：「當一個人的腦力體力智力都在高峰狀態、都建全時，應該去做的是繼續發揮自己原本所長，為社會做更大的貢獻，而不是削足適履去扭曲自己的興趣及能力，去做前半生都沒做，都不喜歡的、所謂退休人做的事。」她提醒大家：「退休」觀念是一種病毒，是人類創造出來的新病毒，大腦出現「退休」的字眼時，小心，全身的器官會接受指令開始「退休」，這就是退休後人會病會死的原因之一。

決定怎麼活才是成功

什麼是成功？人們有許多複雜的定義。最簡單的定義，世上的成功，就是能照你喜歡的方式度過一生，過完全你自己設定的日子；說得再仔細的話，就是做到2件事：一，和自己喜歡的人在一起；二，能做自己想做的事，這樣就等於自由，就等於幸福！而老年人是最有能力做到這2件事的人，因為有充裕的時間專心談戀愛，全力去做愛做的事。

最後，陳艾妮做了結論：「我們很慶幸台灣疫情管控成功，我們不會得新冠病毒，但也不要被以上這些思想病毒破壞我們的人生！」

「2020年，是我一生中靈魂極端痛苦，肉身深陷煎熬的一年，這一年刻骨銘心的覺悟與省思，怎能不分享給我的舊雨新知？所以，我必須重現江湖，把我20年前就想寫的《幸福心呼吸》寫給大家！」