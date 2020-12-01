逆轉腎臟衰退14方法

文∕郭岳潭

若不想讓腎臟早早就衰退、失去功能，甚至導致洗腎，日常生活中可以做哪些事情來幫助養腎、固腎呢？

根據台灣腎臟醫學會調查指出，國內有超過200萬慢性腎臟病患，根據健保署統計，國人洗腎人口已突破7萬人大關；但自知患有慢性腎臟病的比例，卻僅有3.5％。

台灣預防保健協會理事長、藥學碩士趙順榮藥師指出，根據美國腎臟資料系統（USRDS）統計，國人洗腎成長率平均每年約有5～6％，洗腎發生率及盛行率已是世界第一。

導致腎衰竭的原因

許多疾病常會引起腎衰竭，包括：糖尿病、高血壓、高血脂、痛風、心血管疾病、腎絲球腎炎、急性腎衰竭，以及泌尿道感染及呼吸道感染。

當造成腎臟細胞損傷，無法有效清除體內代謝廢物及水分時，就會導致腎功能衰竭的症狀，例如：肺水腫、呼吸喘、噁心、嘔吐、食慾差、皮膚癢、過度疲憊、嗜睡等，每個人的症狀表現可能不同。

趙順榮強調，當腎功能無法正常代謝及維持體液平衡，會出現尿毒症的症狀，就可能必須洗腎，利用血液透析機器及人工腎臟，將血液經由血液透析機器過濾血液中的廢物以及多餘的水分，以維持身體的正常機能。

12招西醫養腎

1.控制血糖

高血糖會損害血管，造成腎絲球過濾速率增加，導致腎絲球肥大及增生，是腎功能惡化的重要危險因子；糖尿病也會增加患心臟病及腎衰竭的風險，糖尿病引起腎病變，已成為末期腎衰竭重要病因。

早期糖尿病的介入治療，可大幅減少及延緩糖尿病腎病變發生及惡化，建議控制血糖在安全範圍內，餐前血糖控制在90～130mg／dl，糖化血色素＜7.0％，可以降低糖尿病腎病變的危險。

若患有糖尿病，控制血糖建議藉由運動、飲食、藥物等三方面來著手，採用對糖尿病及腎臟有益的飲食，並遵從醫囑服用糖尿病藥物，有助減緩慢性腎臟疾病的進程。

2.控制血壓

許多流行病學研究顯示，高血壓與腎臟病惡化密切相關，血壓較高會導致腎功能衰退速度加快，高血壓也是慢性腎衰竭最常見的併發症，而通常高血壓腎病變已是末期腎病最重要原因之一。

正常腎臟可倚賴腎素-血管張力素系統，以及抗尿鈉因子等荷爾蒙，維持血壓恆定，長期高血壓會使腎臟的血管結構發生硬化，進而使的腎功能惡化，高血壓也會隨著腎功能衰退而逐漸增加，而高血壓也早已被證實為增加心血管疾病的重要危險因子。

理想的血壓應維持在130／80mmHg範圍內，有助於減緩慢性腎臟病的進展，以及減少心血管疾病的危險性；如果是高血壓病患，建議每天定期測量血壓，且勿擅自或隨意停止服用降血壓藥，因為高低起伏的血壓會加速破壞腎臟的血管，一定要由醫師決定是否可以停藥或減藥。

3.控制血脂

高血脂及異常血脂與慢性腎臟病相關，高血脂會加速慢性腎臟病的進行，且高血脂也是心血管疾病的危險因子。

高血脂症是指血液中的膽固醇、三酸甘油酯增加；而血脂異常是指高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症或二者合併，都是血管硬化的主因，而慢性腎臟病患者常合併高血脂症。

根據研究發現，總膽固醇或三酸甘油酯偏高，以及高密度膽固醇偏低，腎功能下降風險較大，且低密度膽固醇與高密度膽固醇比值越高，腎功能下降速度也越快；相對來說，較高的高密度膽固醇會減少發生慢性腎臟病的風險。

理想血脂範圍總膽固醇≦200mg／dl，三酸甘油酯≦160mg／dl；若是高血脂症患者，控制目標為總膽固醇＜200mg／dl，三酸甘油酯＜150mg／dl，高密度脂蛋白膽固醇男性≧55mg／dl、女性≧60mg／dl，低密度脂蛋白膽固醇＜100 mg／dl。

4.控制尿酸

高尿酸會直接傷害腎臟內的腎絲球及腎間質，造成腎功能下降，且高尿酸血症也會導致高血壓、心血管疾病及慢性腎臟病的發生與病情惡化，而進入末期腎衰竭需要洗腎的階段。

由於血中尿酸大部分是由腎臟排出，一旦尿酸升高，在腎臟的濃度也會升高，容易產生尿酸結晶沉澱在泌尿道及腎臟，就會造成尿路阻塞，進而傷害腎臟的功能，理想的尿酸範圍為男性3.0～7.0mg／dl、女性2.5～6.5mg／dl。

如果是高尿酸血症病患，降尿酸藥物治療的目標為血中尿酸長期控制在小於6.0 mg／dL；已有痛風結石患者，則應將血中尿酸值控制在5.0mg／dL以下。

5.預防心血管疾病

心血管疾病為慢性腎臟病患者死亡的主要原因之一，心血管疾病也是腎臟功能惡化的獨立危險因子，罹患慢性腎臟病會增加併發心血管疾病的風險。但是，心血管疾病在慢性腎臟病患者中，相當容易被忽略，也因此喪失治療的最好時機。

根據許多大型研究調查結果，慢性腎臟病患者更容易出現各種心血管疾病，包括：缺血性心臟病、心臟衰竭、心律不整、週邊血管疾病及中風等，而出現心血管疾病，也更容易導致慢性腎臟病患者死亡，末期腎衰竭病患因心血管疾病死亡的風險，比一般人高出20～30倍。

6.預防感染疾病

泌尿道感染及呼吸道感染，都會影響腎功能。飲水過少、長時間憋尿，都容易把病菌帶入尿道，引起膀胱炎、尿道炎、腎盂腎炎等泌尿道感染，即可造成急性或慢性腎衰竭，也會加速傷害腎功能。

感染流行性感冒容易發生呼吸道感染，當喉部、扁桃腺等受到鏈球菌感染時，也容易引起腎臟發炎，造成腎功能受損，建議每年接種流感疫苗。

7.保持健康體重

肥胖會造成腎臟血流增加、腎絲球超過濾，以及腎絲球高壓，加速慢性腎臟病的進展。一項為期10年的研究顯示，身體質量指數BMI越高，腎絲球濾過率以每年3％的速度快速下降，慢性腎臟病的風險越高，即使沒有糖尿病或高血壓也是如此。

另一方面，代謝症候群與慢性腎臟病發展有密切關係，擁有的代謝症候群因子越多，發生慢性腎臟病的風險也越高。

肥胖會提高糖尿病、高血壓及高血脂的發生率，與增加慢性腎臟病死亡率；如果BMI≧24，或是男性腰圍大＞90公分或女性腰圍＞80公分，則會建議適當飲食控制及減重，因為減重會使血壓下降，也會降低蛋白尿，有益於慢性腎臟病的控制。

8.定期運動

定期運動有助保持健康體重，以及減輕壓力、焦慮，可以降低血壓，對腎臟有益，也是幫助控制慢性腎臟病進展的有效方法。

建議每星期至少運動5天，中等至激烈程度的運動，例如：快走、慢跑、騎自行車、游泳、舞蹈、跑步機等，每天累積達30分鐘以上，運動後心跳達到130下左右，能夠增進心肺功能的運動尤佳。

對於老年人、體重過重、心臟疾病患者，或是平常缺乏運動的人，建議開始運動前，可以先到醫療院所接受醫師或專業人員評估及運動測試，才能選擇最安全又有效的運動方式。

9.限制飲酒

過量飲酒會引起血管收縮，導致血壓升高，也會造成肥胖，都是慢性腎臟病的危險因子。長期酗酒更可能導致全身肌肉大量收縮，造成肌肉損傷，釋出大量的肌球蛋白至血液中，嚴重甚至發生橫紋肌溶解症，當肌球蛋白在腎小管沉積形成結晶，進而阻塞腎小管，最終可能導致急性腎衰竭的情況。

每日的酒精攝取量應限制為20～40克，可以降低慢性腎臟病惡化及心血管疾病的發生。

10.避免吸菸

吸菸是重要的慢性腎臟病危險因子，與較嚴重的蛋白尿及腎衰竭有關。根據研究顯示，吸菸者罹患慢性腎臟病的風險，男性增加2.4倍、女性增加2.9倍；也有研究發現，每天抽一包菸者比不抽菸者，罹患慢性腎臟病的風險高出4倍，戒菸者罹患慢性腎臟病的風險則高3倍。

吸菸會活化交感神經，導致血壓升高，破壞血管內膜細胞，增加腎臟血管阻力，減少流向腎臟的血液，加速腎功能惡化造成腎衰竭；且香菸含有多種重金屬物質，產生腎毒性的氧化壓力，導致腎臟血管收縮，就會造成腎臟損傷，戒菸可以減緩腎功能惡化，降低心血管疾病的發生。

11.限制鹽鈉攝取量

腎臟是負責調節血壓，以及水分、電解質、酸鹼平衡的重要器官，飲食中的鹽分由腎臟排出體外，如果攝取過量的鹽分，就會增加腎臟的負擔。根據衛福部每日飲食指南，成人每日鈉攝取量不宜超過2400毫克，換算下來約是6克的鹽。

除了控制鹽分的攝取外，日常飲食中也要減少食用鈉含量高的食品，例如：麵包、吐司、麥片、餅乾、零食、果凍、布丁、肉乾、火腿、香腸、臘肉、起司、泡菜、蔬果汁、罐頭食品。另外，番茄醬、沙拉醬等醬料，以及湯品也要注意。

12.避免自行使用藥物

避免未經醫師或藥師指示自行使用止痛藥、抗生素或來路不明的藥物，濫用藥物可能會導致腎臟損害，尤其使用大劑量非類固醇類消炎止痛藥（NSAID），例如：阿斯匹靈（Aspirin）、布洛芬（Ibuprofen）、萘普生（Naproxen），會減少流向腎臟的血液量，從而損害腎臟，長期服用的結果，有可能會造成下肢水腫、腎臟急性衰竭。

在大多數情況下，NSAID需要花費數年時間，才會引起慢性腎臟病；若是慢性腎臟病患者使用NSAID，就可能加速病程進展，造成腎臟功能惡化得更快。

另外，研究已證實，馬兜鈴酸具有腎毒性，會造成慢性腎臟病，並加速慢性腎臟病惡化為末期腎衰竭，來路不明的中草藥仍未知是否含有馬兜鈴酸，所以也不可以隨意使用。

2招中醫固腎

中醫師吳宛容指出，從中醫養生的角度來看，「春養肝，夏養心，秋養肺，冬養腎」，中醫認為，腎臟與冬季相應，此時補養腎氣最為適宜。冬季養生的基本原則，就是保養腎臟，不讓陽氣外泄，西醫則認為，冬天天氣寒冷容易使血管收縮、血壓升高，進而減少腎臟的血流量，而且感冒病毒更容易感染腎臟，因此，冬天也要做好保暖。

1.護足保腎

吳宛容表示，腎經起於足底，而足部很容易受到寒氣的侵襲，因此要特別注意保暖，睡覺時千萬不要將雙腳正對冷氣或電風扇，怕冷的人最好穿著襪子睡覺，以免受寒。建議每晚睡覺前，按揉腳掌正中凹陷的「湧泉穴」，有引火下行助眠、引氣血歸腎的作用，是護足保腎的重要方式。

湧泉穴

位置：湧泉穴位於腳底中線前1／3交點處，當腳屈趾時，腳底前凹陷之處。

方法：將拇指或食指的指端放於足心湧泉穴處，來回按揉，每天揉100次為宜。

效果：可以激發腎經的經氣，疏通腎經的經絡，調和腎臟的氣血，使人腎精充足、耳聰目明、精力充沛、行走有力。

2.通便護腎

中醫認為，「腎司二便」，腎主管大小便的排出。吳宛容表示，一旦大便不暢，宿便停積，濁氣上攻，不僅使人心煩悶脹，也會傷及腎臟，導致腰酸疲乏，噁心嘔吐；而腎氣虧虛，也會引起排便無力或大便稀溏，伴有腰酸膝軟，頭昏耳鳴。因此，保持大便暢通，也是護腎的法寶。

腎俞穴

位置：位於人體的腰部，當第二腰椎棘突下，左右2指寬處。

方法：把雙掌摩擦至熱後，將掌心貼於腎俞穴，如此反覆3～5分鐘；或是直接用手指慢慢按揉腎俞穴，直到出現酸脹感，且腰部微微發熱。

效果：按揉腎俞穴對治療腰膝酸軟及大便難解，都有不錯的效果。

本文摘自《常春月刊》453期