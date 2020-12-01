筋膜槍解酸痛有用嗎？先搞懂5原則

文／吳依桑

隨著保健意識抬頭，健身族越來越多，讓筋膜槍的使用更為普遍，甚至被形容為解除酸痛的神器，筋膜槍真的有這麼神嗎？使用上又該注意哪些重要的原則呢？

嘉義長庚醫院復健科主治醫師許宏志表示，使用越來越普遍的筋膜槍，標榜高頻震波有助於放鬆肌肉，其設計原理與賣點來自於復健科的震動療法，也就是透過深層肌肉刺激發展而來，主要是利用高頻共震鬆解肌肉筋膜，達到暫時放鬆的效果。

要注意的是，醫療用的深層肌肉刺激跟現在市售自行使用的筋膜槍，效果當然不能相提並論，也可能因為使用不當或使用過度，讓解除酸痛的效果適得其反。

筋膜槍真的可以解除酸痛嗎？許宏志解釋，想善用筋膜槍幫助解除肌肉酸痛有幾個重點，首先要了解肌肉之所以會感覺酸或痛的原因，主要來自於身體的疼痛接受器，感受到外在刺激、異物或姿勢不良所造成的原位痛或轉位痛，必須透過適當的震波強度打在正確的肌肉位置，才能達到活化肌肉筋膜、緩解酸痛，不僅要掌握真正引起酸痛的主因，筋膜槍還要放在正確的部位，才能有效緩解酸痛，並不是單純地覺得哪邊酸就打哪邊，如果強度過強、頻率又太高，沒有順著肌筋膜的走向，筋膜槍使用不慎，也可能讓肌肉更緊繃，嚴重甚至造成傷害。

那麼，究竟該如何掌握正確使用原則呢？許宏志提供以下幾個非常重要的依循觀念：

1. 選擇使用部位

筋膜槍主要適用於「大肌肉」按摩之用，例如二頭肌、三頭肌、股四頭肌、小腿脛前肌等，不適合使用在關節處、肌腱韌帶和小肌肉等身體部位。

所以，像是常見的腰部脊椎或頸椎的肩頸酸痛，以及肌肉少、靠近骨骼且神經接近皮膚表層的膝關節、肘關節、大腿內側、手腕手背、胸背、下背部，還有腹部、臉部、頭部，都不適宜自行用筋膜槍亂打，這個非常重要，因為嚴重的話，可能造成看不見的神經、血管損傷，甚至是腦中風等傷害。

2. 掌握強度和頻率

透過筋膜按摩放鬆肌肉的原則，強度並不是越強越好，就像按摩不是越痛越有效，對激痛點的刺激若是過度，反而會使肌肉更緊繃、收縮不協調的問題更嚴重。

另外，頻率也要注意，為了保險起見，許宏志建議，有使用筋膜槍需求的人，最好諮詢專業醫師正確診斷後，再針對部位和酸痛程度施打適合的強度與頻率，會是比較安全，也是最有效的作法；因為長時間不當使用筋膜槍，對身體肯定是有害無益的。

根據研究，每次使用筋膜槍的時間最好不要超過5分鐘，適合施打的大肌肉部位每次停留約5至10秒為佳，但是施打的強度與頻率，還是需要諮詢專業醫師會比較安全，也要避免一開始就選擇過於尖銳的按摩頭。

3. 特殊族群勿使用

若是酸痛部位有傷口、瘀青、腫脹或有急性炎症、熱脹痛，以及關節有積液而不自知，一旦錯誤使用筋膜槍過度刺激，很可能會造成反效果。

另外，糖尿病患者可能末梢感覺較差，或有凝血功能異常、正在服用抗凝血藥物的人，還有孕婦、成長中的幼童、有骨質疏鬆問題的年長者，都建議避免使用。

4. 搭配伸展運動

由於筋膜槍是透過震波來活化肌肉筋膜，打完不妨做點運動可增加放鬆效果。許宏志建議，可做點全身的伸展收縮動作，就像全身伸懶腰的動作並往外撐一下之後，再往內收縮，激活全身僵化的肌肉和神經。

5.多補充水分

由於人體的筋膜含水量高，而筋膜按摩可以促進血液循環緩解酸痛，使得因長期緊繃而缺水的肌肉筋膜恢復正常運作，所以，打完筋膜槍可補充水分，最好是薄鹽水，有助於補充身體組織缺少的水分，幫助筋膜更加放鬆。

使用筋膜槍前請洽詢專業人士

許宏志提醒，雖然受歡迎的筋膜槍確實有其助益，但強度比按摩椅更強大，且大部分的民眾都沒有受過專業訓練，建議使用前務必詢問復健科醫師、物理治療師等有執照的專業人士。常見因輕忽正確觀念操作不當，反對身體造成負面影響的案例，一旦發現身體異常，務必立即停止使用，並盡快就醫。