每週跳舞3次 跌倒風險降5成以上

文/丁彥伶

近來國內傳出許多名人跌倒重傷，甚至不幸去世的消息，預防跌倒可以說是當下大家都想要學習的健康保健，最新研究指出，預防跌倒效果最好的是「跳舞」，每週跳舞3次以上，跌倒風險可驟降53％。

根據統計，銀髮族跌倒後發生危險的機率高，約有30％需要醫療照顧，甚至有7％可能跌至骨折，而最近的新聞事件也讓大家發現，年輕人跌倒後的致險率也不低，要如何預防跌倒？哈佛大學的最新研究發現，跳舞的效果最好，每週只要跳1次舞就可以降低37％，每週跳舞3次，跌倒風險更可降低53％。

這項研究是研究人員對29個符合納入標準的臨床試驗進行分析，其中共記錄了4239位健康老年人的健康分析。分析顯示，比起其他的運動，舞蹈能夠同時改善下肢能力、訓練平衡感，要熟記跳舞的各種舞步及各種動作，也同時訓練記憶力。不只能降低跌倒風險，參與跳舞運動的老年人平衡能力、移動能力和下肢力量，都比沒有參與跳舞訓練者來得好，對於記憶力提升也有正面效果。

研究人員提醒，若運動頻率更高，訓練時間要超過12週到24週以上，就能獲得老人的身體狀況改善及預防跌倒的成果。很多人都認為年紀大了，不適合太多移動式的腳步動作，許多人都鼓勵銀髮族做瑜伽等運動，但這項研究發現，瑜伽並沒有發揮預防跌倒的作用，而選擇跳的舞蹈包括現在常見的土風舞、早起在廣場跳的團體舞等，都符合跳舞運動的標準。

專家意見

台北醫學大學附設醫院復健科主任康峻宏認為，跳舞時腳步的動作多，而且要前後移動、旋轉、彎腰等做各項動作，真的可以幫忙訓練老年人的平衡感、移動能力、身體斜調性，對於下肢力量的改善應該很有幫助。

而且跳舞是一種團體運動，要跳舞至少要有一位以上的舞伴，這樣的活動除了運動效果以外，還有社交性，參與時不易感到枯燥，有人陪伴互相召喚鼓勵，參與度提高，也是很值得鼓勵的運動。康峻宏認為這個研究能得到這樣的結論，並不讓人意外；不過他認為運動不應該分好壞，只要老人和民眾喜歡做、願意參與，各種運動都很好。

他建議如果不喜歡跳舞，可以選擇需要全身性運動，而且有多樣化動作的運動也可以。像以前一直被鼓勵的太極拳，需要手腳並用，可以和一群人一起練習，互相溝通感情享受社交活動，下雨天或空氣不好不能出門時，也可以自己在家打太極。

康峻宏建議，運動還是要視個人的狀態，不必因為哪種運動模式好就要去做。如果本身就有平衡感差的問題，首先不要從事動作太複雜的運動，從簡單的做起，斜調性改善了再進階。如果關節不好，也不宜從事跑跳強度太大的運動。他強調，只要開始運動都很好，循序漸進，為安全性起見，「不要過度」是第一個要被重視的。