熱心腸、喜好分享 吳明珠的中醫駐顏術

文／鍾碧芳 攝影／許宏偉

有高知名度與高曝光率的中醫師吳明珠，於螢光幕前總是樂於分享女性養身之道，她自己也始終力行生活中醫，維持著好體態及好膚色，絲毫看不出已逾耳順之年。在如此忙碌的生活下，她到底是如何保養的？

螢光幕前，總是光鮮亮麗、用專業與經歷分享中醫養生的道理，吳明珠從醫以來，是許多明星藝人的御用中醫師，像是吳淡如、李祖寧的求子之路，都有她的陪伴支持，最後都順利求子成功；卻很少人知道，這位漢方女中醫雖出身草藥世家，但年幼時，並不熱愛中醫。

草藥世家，從小接觸中草藥

父親是早年傳統的中草藥醫師，因擅於研究草藥，過去住鄉下老家時，就經常上山採藥回家，而吳明珠身為家中老大又是女孩，且在重男輕女的觀念下，這些整理、淘洗曝曬藥材等工作，自然就落在她的頭上。回憶那段往事，她笑說：「當時家中經常滿是泥土，上學時身上又會伴隨中草藥味，所以，雖然從小接觸藥材，但真的不是很喜歡。」甚至曾一度認為中醫一點都不科學。

從小，吳明珠就有一付熱心腸，她形容自己是「健談又雞婆」，很喜歡和別人接觸、聊天，也很樂意幫助他人解決問題。好比在國中階段，就曾有一位要好同學的姊姊，因為有子宮肌瘤的毛病，每個月到了月經週期都很痛苦，經常是哭著喊痛；於是，同學要求吳明珠能不能給點草藥，讓姊姊不會那麼辛苦。

吳明珠解釋，父親有些藥草原本就能解決女性子宮肌瘤的問題，但每種藥草都有份量、濃度與使用方法。「我因為長期觀察爸爸的用藥方式，知道怎麼用，就私下拿了些給同學，並教導她姊姊要如何吃。」在連續吃了10天，同學姊姊再去讓西醫回診檢查後，原本4公分肌瘤竟然就消失了，也因為這件事，建立起她對中草藥初步的信心與興趣。

從西醫轉中醫，累積經驗生信心

舊有傳統觀念常是「傳子不傳女」，尤其是家境不算寬裕的，都難擺脫「女生隨便讀就好」，多數父母並不要求女生的學歷；甚至如果想讀書，就一定要唸公立學校，自立自強。但吳明珠知道，讀書很重要，自己也有強烈的學習心，於是靠著幫忙家事換取學費，在學業上也奮發向上，讓成績一路超前，如願考上省立護專（今台北護理健康大學）。

但讓她真正喜歡上中醫，是在面臨升學考試的壓力之際。那時，吳明珠發現自己胸部有兩、三顆類似彈珠大小的硬塊，每到月經週期就特別嚴重並疼痛，在月經結束後也不會消失。當時念護專的她，特地去找乳房外科檢查，確定是乳房纖維瘤，雖不嚴重，卻很難不予理會。

「西醫的解決方式就是開刀，但開刀會留下難看的疤痕，我就想利用中醫學理自行針灸，意外發現乳房纖維瘤有意義性的變小了。」也因為這樣，再度燃起她對中醫的信心與興趣。

護專唸完後，她透過插班考取台北醫學院（現在的台北醫學大學）藥學系，畢業後更考取中醫師特考，在實習完拿到執照後，便在醫院擔任中醫師，就此打下中西醫的學理基礎。之後，為了加強專業，又赴北京中醫藥大學攻讀碩、博士，返台後開設吳明珠中醫診所，因為專業與藥方獨到，講解病情時口條清晰，在看診之餘，經常接受電視台通告、平面與電子媒體採訪，出書著作，因而迅速打開知名度。

體認女性的韌性，最難能可貴

成為中醫師後，吳明珠對於調養身體、改善過敏體質、調理增高轉骨、改善青春期生長遲緩問題，以及針灸減肥、中醫減重等專業特別有興趣，更專長於女性不孕症，也幫助不少女性朋友一圓成為母親的期盼。

從中醫的觀點看婦女困擾，她認為許多不好處理的子宮肌瘤、不孕症等都能透過中醫中藥或針灸等方法，得到解決。也因為病患多為女性，從醫多年，對於女性韌性的偉大很有感觸。

就好比曾遇過一對不孕10年的夫妻，求診西醫做過多次試管嬰兒都未果，來找她調理時，先生原本還不情不願、不願配合，認為都是女方的問題，是吳明珠說服並要求夫妻一起調理後，才成功產下一女，「原本她們夫妻感情不好，但經過共同調理又成功懷孕生子後，先生變得疼愛女兒，也體恤老婆的辛苦，讓感情回溫，更加和睦。」

還有一例是名重度肌無力的女性，為了想生孩子，曾連續流產3次，都因為孕程期間子宮無力導致胎兒落下，過去都是依照西醫採用懸吊方式，卻沒有成功。求診吳明珠後，先是用中藥調養了8個月，才讓媽媽進行試管嬰兒植入胚胎，但在懷孕4個月開始，母體就因為經常性宮縮而需要臥床安胎，「當時我讓她邊在醫院臥床安胎、邊用中醫調養身體，中西醫並用，最後總算成功順產，但過程很驚險。」

吳明珠回憶說，很多女性遇到接連流產3次，多數都已放棄，但她看到這名病患的女性韌性，深受感動，於是更積極地想方設法幫助夫妻倆人，助人成功受孕並順產，也能感受到幸福。

在看到這麼多女性努力的調養身體，只想一圓生子夢，吳明珠特別有感觸，她建議女性朋友，若想要以中醫調養身體，至少需要3個月的療程，體質才能勉強及格，尤其，想要求子的女性朋友，心情放鬆也很重要，若能得到先生鼓勵、家人支持，更能圓滿達成。

早餐是一天活力來源

吳明珠曾在《吳明珠教你養好脾，35歲就像25歲》一書中指出，早上要吃得好、中午要吃飽、晚上要吃得少，是很正確的養生飲食觀念。因為早上起床後，五臟六腑都要活動，必須要脾來運化水穀以生氣血，若能有健康又營養的早餐，脾才能有血可以運送。

她自己也很重視早餐，且吃得相當豐盛。採訪拍照當天，桌上擺滿她最常吃的早餐與點心，包括早餐如在冬天喝雞湯來暖胃，夏天愛吃蜂蜜優格，居間也會吃些簡單的三明治或傳統小燒餅加上水煮蛋，內容多樣且多變化。

她指出，雞湯準備雖然麻煩，但對冬天暖胃相當有幫助，一般在冬天時，早餐的雞湯內會再加入枸杞、洋蔘等藥材，也會固定放入芝麻黑豆粉、阿膠粉、杏仁粉，「黑五類可補腎氣、顧肺、養血。」而若是夏天不想喝湯時，也會將黑五類加在豆漿、牛奶之中。

吳明珠說，夏天吃優格能整腸、也能提升體內好菌，再加上蜂蜜，還能獲得蜂蜜的酵素，增加體內代謝循環的運作順暢。尤其，「早餐要吃得好，更重要的是營養均衡，特別是一定要熱食，千萬不要喝冷的飲料，否則會澆熄脾氣，並落下病根。」

在餐與餐之間的點心，則是一盒水果餐盒，餐盒中有五顏六色的水果，都是當季盛產的如奇異果、水梨、芭樂、蘋果。「每天我都會準備一盒帶去診所，如果有節目錄影，也會在空檔當作零嘴吃，以滿足天天五蔬果的原則。」而100%巧克力與綜合堅果，更是在女性更年期後，對降低心血管疾病不可或缺的營養素來源。

行醫這麼多年，錄影、採訪邀約不斷，工作忙碌的她，始終維持規律作息，在固定時間就寢，飲食雖然沒有特別的限制，卻有吃消夜的習慣。「我很講究吃，也愛吃，更不排斥美食，但都會有所斟酌。」而吃宵夜是為了更好睡，雖然對腸胃不好，卻是改不了的習慣，不過她並不鼓勵民眾這樣的嘗試。

看中醫古書紓壓，活動手腳養身操

平日閒暇之餘，喜好閱讀的吳明珠，總是拿本古醫書，搭配爵士樂、養身茶，找一處靜謐場所，仔細研究書中的醫案，偶爾會拿出筆記做記錄，作為日後看診時的參考依據，這樣的習慣維持多年不墜。

假日時她也會跟著先生去近郊健走、爬爬小山，偶爾在興致來時，會跳跳肚皮舞、讓自己的身體扭動，「但我的肚皮舞不標準啦，只是隨便擺動身體罷了！」

吳明珠笑說，更年期到了，更需要多活動筋骨，保持身體關節的活力，所以在看診中間的空檔，就會起身活動一下，做做甩手操、甩腿操，「雖然沒辦法達到馬王堆所出土的古籍中所建議的一天甩1000下，但至少能做到100下也足夠了。」

她提醒，年長者運動一定要循序漸進，不要強求；凡事也一樣，認真去做、耐心執行，慢慢調養身心，才是養生的真正意義。