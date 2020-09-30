中年提早記憶減退 恐和幼年吸二手菸有關

文 丁彥伶

如果您忍不住菸癮在子女面前吸菸，小心已經為下一代種下中年認知障礙的危機。據芬蘭的調查發現，父母是吸菸者的成年人出現認知問題的年齡，較父母親非吸菸者提早3.5年，而被許多人以為對健康無害的加熱菸、電子菸，研究也發現它們的尼古丁比紙菸更高，而三手菸對幼兒的危害更大。

二手菸的危害有多大您可能無法想像，原來自己比別人更早有認知問題，竟然和小時候吸了爸爸媽媽的二手菸有關！這項刊登在《美國流行病學期刊》中，芬蘭發表的一項調查顯示，童年時吸收父母的二手菸，將使人到中年時發生記憶衰退的年齡較一般人提早。這項研究是研究人員在1980年到2011年間，為3500位年齡介於3歲到18歲間的兒童所做的調查。

他們將這些兒童分為「父母為吸菸者」和「父母非吸菸者」兩組。2011年再為其中2000位年齡達34歲至49歲的受試者進行認知測試。結果發現，父母是吸菸者的受測者到了中年階段，學習能力和記憶力均較差，情景記憶和聯想能力提早衰退3.5年、短期記憶衰退提早5年、骨折風險增加33％、成年後發生頸動脈硬化風險增高4倍。

專家意見

吸入二手菸竟然會讓人認知能力退化提早發生，台大醫院家醫部主治醫師郭斐然表示，不只吸二手菸會讓人提早發生認知障礙，即使癮君子們避開家人，到陽台或是樓下吸菸，身上帶回來的三手菸，對家人和子女的健康仍有不良的影響。

郭斐然提醒，不只一般紙菸危險，被許多人認為「不含尼古丁」、「只是水蒸氣」的無害電子菸、加熱菸，在最新以幼鼠模擬嬰兒所做的研究中發現，他們先將一條新毛巾暴露在以人類電子菸，用每毫升18毫克的尼古丁電子菸，對照暴露在不含尼古丁的電子菸環境中，再將小鼠放入，令其在受菸害污染的毛巾上爬行達8天後，對這些小鼠進行評估。

結果顯示，無論暴露在有含尼古丁或不含尼古丁菸霧污染下，小鼠的脾臟和大腦都有萎縮變小的狀況，而肺功能和細胞激素也會受到影響，而即使暴露的是標榜「不含尼古丁」的電子菸害下，小鼠的免疫功能仍然受到抑制。

郭斐然表示，這是世界上第一篇三手菸對實驗老鼠造成大腦發育受抑制的研究報告。特別要注意的是，明明是暴露在標榜「不含尼克」丁的加熱菸下，研究老鼠的大腦發育還是受到抑制，顯示這些新興菸品中還含有其他可能傷害腦部的化學物質。所以如果愛孩子，就不要害孩子，拒絕各種菸品的誘惑，才不會變成下一代的加害者。

本文摘自《常春月刊》450期