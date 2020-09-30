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防曬品不是有擦就好 擦錯了還是會曬傷

聯合新聞網 / 常春月刊

【文／蘊晨】

夏日艷陽高照加上紫外線太過強烈，如果忽略防曬這件事，恐增加皮膚癌的罹患機率。所以使用防曬除了避免曬傷以外，因為現在天氣變異大，也可預防過多曝曬可能產生的嚴重皮膚病變。

奇美醫學中心皮膚科暨醫學美容中心主治醫師鄭百珊表示，許多肌膚老化都是由外在因素所造成，其中最常見因素就是「長期日曬」――因為紫外線傷害導致的肌膚老化現象。

紫外線A（UVA）可以進入人體的真皮層，對於肌膚的影響包括曬黑、曬傷、失去膠原蛋白、產生皺紋，更有可能影響免疫系統及黑色素細胞，是黑色素瘤形成的原因。紫外線B（UVB）則會在人體表皮層被DNA和蛋白質吸收，造成曬傷、脫皮、曬黑。

曬太陽適量即可

防曬之所以重要，對於短期而言可以防止曬傷或曬黑，長期可以防止曬斑、曬老及皮膚癌。

鄭百珊解釋，每天只要曬到10～15分鐘的太陽，就可以補充到人體所需的維生素D，所以無需久曬以免造成反效果。尤其臺灣夏日幾乎有半年以上的時間，中午的紫外線都達到過量級或危險級，若是在這個時段曝曬於戶外豔陽下，肌膚沒有做好防曬，就容易出現曬傷或曬老的狀況，長期而言還會增加皮膚癌的風險。

因此，像臺灣日曬如此充足的地方，並不需要特地為了合成維生素D而跑去「給太陽曬」，鄭百珊提醒，小心這樣的行為沒吸收到寶貴的維生素D，反而曬過頭傷到肌膚，不只加速肌膚老化的速度，還增加往後產生皮膚癌的風險。

防曬不是口號，就算出門已經擦過防曬，繼續「補防曬」可是相當重要的。鄭百珊認為不用刻意算好出門多久前必須擦好防曬產品，因為最重要的是有沒有每天持之以恆的擦，如此一來，才是全面防曬保養的重要觀念。若是在戶外活動，則至少2～3小時就要補擦。雖然補擦防曬的時間沒有定論，一般還是要依個人的出汗量及曝曬程度而定。

此外，防曬產品就是要有防曬功能的產品。鄭百珊提醒，市售號稱有防曬功能的粉餅、蜜粉、BB霜等化妝用品不能代替防曬產品的功效，主要是因為這類產品有其他遮瑕、潤色的功能，一般用量較少以避免厚重妝感。但是在用量不夠的情況下，防曬效果自然不佳。因此，不管使用哪種防曬品，記得在保養程序後一定要再擦上防曬乳，才有做到防曬保養，而且擦的量要足夠才行。

物理性防曬ＶＳ.化學性防曬

鄭百珊解釋，化學性或物理性是以防曬成分來區分，物理性防曬的成分主要是添加氧化鋅、二氧化鈦的粉末，這些覆蓋在肌膚表面可以反射紫外線，但缺點就會覺得厚重或是死白。而化學性的防曬則主要是以吸收紫外線後再轉化，成分質地相對清爽，但對於有敏感肌的民眾而言，比較容易引發皮膚過敏。

有些人使用物理性防曬品的經驗，就是擦上後的臉部肌膚偏白又厚重，完全感受不到裸妝的美感，在夏天來說黏膩了些，降低清爽度。鄭百珊解釋，炎炎夏日若需要高係數又希望維持清爽的防曬品，就少不了持續進步的化學性防曬成分！

防曬產品的選擇還是因個人需求與膚況而不同，如果是孩童或敏感肌患者，一般仍是建議以物理性防曬為主；如果膚況正常且希望清爽質地的防曬產品，則可以選擇化學性防曬；目前市面上也有一些混合物理性與化學性防曬的產品可供選擇。

防曬係數怎麼看？

鄭百珊解釋，經常會看到防曬產品上有SPF數值及PA的顯示標誌，這2個項目就是針對曬黑元兇的防護能力。所謂SPF是針對UVB波長的防護，其所代表的數值越大，延緩曬傷的時間就越長；PA是針對UVA波長的防曬數值（PA是日系產品的標示方式，美系產品會標示Broad Spectrum，而歐系產品則是標示UVAcirclelogo），當2個數值都高，就代表能對抗紫外線的時間越長，目前也有防曬產品會標示臨界波長，讓大家更能掌握防曬產品的防曬程度。

鄭百珊舉例說明，假設肌膚在陽光下5分鐘被曬紅，塗了SPF30的防曬後，意味著5×30=150分鐘後才會開始曬紅，但這個時效一樣會受流汗等因素影響而縮短，所以需要不定時去補擦防曬品或避免豔陽下持續被日照。

另外，SPF值不一定是越高越好，在選購上要以對肌膚不會有黏膩厚重感的產品，畢竟可以隨時補擦的，就是最適合的防曬產品。鄭珊建議，看清楚外包裝所標示的防曬係數，並有衛福部藥粧字號，選擇SPF50及PA+++以上的高防曬係數，才可以達到戶外活動防護的層級。

如果只有使用防曬品需卸妝嗎？

鄭百珊解釋，即使是標示有防水功能的防曬品，在大太陽下汗流浹背或是玩水／泡水的情況下，還是可能流失掉大部分的保護，因此仍需要補擦。而使用防曬乳後，如果是有潤色功能的防曬乳，仍建議要以卸妝產品卸妝；如果是沒有潤色功能的防曬乳，則要以各個產品的成分不同而定，一般大多是以溫水及洗面乳等清潔劑加強清洗乾淨即可。特別提醒，如果使用防曬乳後出現肌膚問題，例如長痘痘、粉刺等情況，也要注意是否成分上不符合自己肌膚的狀況，並視情況調整產品或停用。

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本文摘自《常春月刊》450期

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