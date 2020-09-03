新冠肺炎疫情膠著 更應重視人性關懷

【文／張金堅 圖／張金堅教授提供】

新冠肺炎來襲，震撼全球，確診及死亡人數仍然持續增加中，造成了人們緊張、焦慮與不安。

哈佛校長勞倫斯巴可（Lawrence S .Bacow）發表一封給師生及全世界的公開信，特別強調新冠肺炎是在考驗困境中人性的善良與關懷，希望大家能夠展現最佳品格，幫助確診患者、支持受隔離者，也要關懷社會中之弱勢族群。

中研院院長廖俊智在疫情初期亦在臉書發文，他認為揭露或隱匿確診者皆有盲點，盼展現人性光輝與真誠，對異議或反對者要耐心溝通、協調、解釋，對確診者要給予最大關懷、支持與包容。

根據中央健保署大數據統計，今年1至6月門診量的前20大疾病，第一位是感冒等急性上呼吸道感染，較去年同期少383萬件，約衰退31.7%，相對焦慮及失眠則快速激增。據專家分析認為，今年疫情讓民眾深感焦慮，而焦慮可分為兩波，第一波是疫情初期，大家怕被新冠疫情感染或買不到口罩、酒精，而過度憂心，造成焦慮；第二波則是擔心疫情嚴重影響經濟發展，導致被裁員或減薪，也造成民眾的焦慮。可見在疫情未解除之前，人們的焦慮、緊張必然揮之不去。

此外，居家檢疫或隔離亦會造成嚴重的心理衝擊。其他貧困等弱勢族群、確診者，年幼兒童、年長老人、第一線醫護人員心裡所承受心理影響比正常人更加嚴重。知名醫學雜誌《刺胳針》（Lancet）精神疾病專刊最近刊登文章，呼籲疫情期間當務之急需要提供及時的心理健康照顧，以下針對新冠肺炎在疫情尚未減緩，陷入膠著渾沌期間，如何重視人性關懷、如何兼顧人權及防疫、如何保護隱私，分別與讀者共同探討。

（一）隔離者的心理影響

隔離檢疫，英文叫「quarantine」，此字源於17世紀的義大利「quarantina」，意謂40，當時義大利瘟疫蔓延，進入威尼斯的船舶需隔離40日後才能放行，因而得名。

根據倫敦國王學院的學者Brookset等人在《刺胳針》期刊的回顧文章，收集了24篇在SARS、H1N1、伊波拉、MERS等疫情之下，針對被隔離者的調查。

報告中發現大部分的人會帶來負面的心理影響，較常見的為創傷後壓力症候群，症狀包括情緒低落或不穩、憂鬱、焦慮、易怒與失眠等。

另外，還可能造成孤立、害怕回家感染家人，也擔心受到鄰居或親朋的議論、排斥和污名化（stigmatization）。在一些長期追蹤的隔離者，即便事隔3年後，仍有創傷後壓力、憂鬱症狀及酗酒等情形。

從政府、醫療及公衛角度來看，疫情發生之後，隔離可以遏止疫情擴散，保護民眾健康，避免醫療資源耗盡。但無可否認的在積極抗疫的前提下，隔離者的處境與身心衝擊亦是大眾關注的重點，如果處理過程不當，或過於粗糙，反倒造成隔離個人及集體的創傷，其解決之道及解除隔離壓力有如下6種方法：

1.首先儘量縮短隔離時間

2.提供正確資訊

3.日常所需要的生活用品即時補足

4.減少無聊及增加善意溝通

5.提供充份聯絡工具如手機、充電線、插座等

6.建立24小時線上服務專線。

總之要讓被隔離者感受到人們的關懷、社會的支持、政府的保護，讓他們體認到來自四面八方的愛心，是他們最大的「自癒能力」與「精神支持」。

（二）對兒童的心理影響

根據師大李思賢教授，有關疫情線上調查發現，47%的民眾對疫情可保持平靜，有22%至27%對疫情感覺相當緊張與擔心，特別孩子的心理狀態與成人不盡相同，孩子呈現的情緒反應不是憂慮，而是討厭、生氣，因為想玩，卻不能去玩了。

根據中華心理衛生協會於2003年所訂之《SARS安心防疫手冊》，同樣適用於新冠肺炎，歸納要注意下列數點：

◎保持冷靜，大人要讓孩子認為安全。

◎要有同理心，不要迴避不談當前狀況，但疫情擴大時，要限制他們看電視報導等。

◎讓他們感覺自已也能保持自已的健康。

◎保持正常作息，提供正確的訊息給孩子。

◎至於對居家隔離的孩子，可以鼓勵班上同學輪流打電話問侯關心，或寫卡片關懷，而非嘲笑、躲避。

◎如果情況惡化，則尋求專業人士或精神科醫師協助。

（三）對高危險、弱勢族群的關心

根據統計，年齡愈高死亡率愈高，70歲以上死亡率8%以上，而健康的族群，死亡率只有0.9%。另外，合併有一些慢性疾病如：心血管疾病、糖尿病、高血壓、慢性呼吸道疾病及癌症，死亡率均較高，平均從5.6%至10.5%不等。這些病人在未受到感染之前，我們要比過往付出更多的關心與照顧，對於防疫措施更要嚴謹，也儘量不要讓他們外出，或到人群聚集的地方，定期檢查與平常用藥不能中斷。（如圖一、圖二）

另外，我們對貧困百姓、無業遊民、移工或殘障人士等弱勢族群，一般而言，這些族群收入低、工作機會少、飲食不定、攝取營養差，身體狀況也不佳，往往更容易感染病毒，而且疏於照顧，我們應該特別關注這一群弱勢族群，一定要展現同理心，對於非法移民也暫時不予追究，才能確保他們免恐慌，不敢實報疫情，也要給予應有的照顧，如此反而有助疫情的控制，在危險困境之中，也讓較有經濟基礎的人，有機會學習奉獻與同情心去幫助他們。目前國內移民署正積極推動「擴大自行到案專案」，秉持法理容情人性關懷，提供協助，政府這項善舉良策，確實幫助了新移民與移工。

微軟創辦人比爾蓋茲也特別強調，研發疫苗是公共財，要用在最需要施打的族群身上，而不是用在擁有資源的國家或富有的民眾，這才能展現至高人性關懷的普世價值。

（四）對於醫護人員的關心

第一線面對疫情處置的醫護人員，他們由於工作量增加，而且處於高風險地區，會表現出疲憊、易怒，他們最期待的是醫院主管同事的支持與鼓勵，也希望在工作時不要受到無謂批評或打擾，更希望所有醫療防疫物資及設備不虞匱乏，當然也迫切需要職場的安全受到充分保障。在《刺胳針》（The Lancet）期刊中指出，這些第一線工作人員面對殘酷疫情，更會發揮愛心與熱情，在職場上以其專業積極投入救人工作，他們反而希望精神科醫師或社工人員，應該多用些時間和精力去處理患者的焦慮、恐懼及其他情緒的問題。

另外，世界精神學會也提出一些對醫療醫護人員的建議：

*要能體認精神健康與身體健康同等重要

*需要紓壓及適當休息

*同僚間要互相扶持，與親友保持聯繫

以上三項其實對一般民眾也一樣適用。

（五）防疫與抗疫，仍須顧及隱私及保護人權

新冠肺炎蔓延肆虐期間，除了隔離之外，其他防疫措施包括3T模式：檢測（Test）、追蹤（Trace）及治療（Treat）也非常重要。所謂追蹤，主要是要追蹤感染病患過往接觸人員予以匡列檢疫與隔離，以斷絕病患傳染的路徑及降低傳染的機會，使R0值（基本傳染數）降到小於1。傳統的防疫追蹤方式是「疫調」，也就是由防疫人員透過問卷調查和訪談方式，來發現或找到病患過往的接觸人員，往往有過程較費時、記錄不清或隱匿疫情等缺失。

現在由於人手一機，可以透過手機定位的追蹤科技，來尋找人們過往的足跡活動，目前台灣此次防疫所用的主要是手機訊號基地台模式，另外「入境檢疫系統」亦建置「電子圍籬系統」，方便防疫人員進行14天之居家關懷使用。

但科技還是要以人性為依歸，要以個資法詳做規範，以保護個人隱私，目前有《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》在個人隱私、人權做較彈性的規範，但也應顧慮防疫手段須符合比例原則，不能對人民的個資隱私做過度的侵害，否則防疫雖然非常成功，但隱私保障卻受到侵犯，也不是大家所樂見的。

（六）疫苗的研發及接種的倫理考量

全世界各國均投入大量人力、財力及大量資源加速疫苗的研發，迄今，已有27項進入臨床試驗，有6項進入臨床第3期，全世界都在法規適度鬆綁的情況下加速研發。當然期待有足夠數量的疫苗問世，而且價錢也要合理，如此才能確保應用在最需要的族群。除上述之外，我們深切期盼還是要有下列的倫理考量：

◎疫苗的有效性、安全性要列入最優先及最嚴謹的考量因素。

◎誘發的有效抗體及引發T細胞免疫是否得到充分證實？是否適用所有的年齡層？另外，疫苗持續有效的期限亦要嚴肅地看待。

◎是否有強烈，甚至致命的副作用，如抗體依賴性增強效應（Antibody-Dependent Enhancement,ADE）或疫苗相關性增強呼吸道疾病（Vaccine-Associated Enhanced Respiratory Disease,VAERD），都要非常謹慎處理。

◎疫苗是世界的公共財，應該有公平的接種機會（如疫苗的分配及接種順序）及價格應該平民化。

結語

新冠肺炎從去年年底延燒迄今，不可諱言，人類面對任何重大疫情，不免出現恐慌與不安的心理反應；因此，如何安撫人心，適時提供心理諮商及相關治療，就顯得格外重要。

一般而言，疫情期間造成的壓力與擔憂，包括：害怕自己得病、害怕傳染別人、睡眠與飲食習慣改變、怕自己原有的慢性疾病惡化、反而養成抽菸或喝酒解悶之不良習慣，以及增加安眠或鎮靜藥物用量，每個人的心理狀況不盡相同，但總結起來，以下數點具有共同性值得大家遵行:

(1)摒除功利主義，以信任、關心、利他取代猜忌、自私、自利，體認「共存共榮」的重要性。

(2)利用自我隔離或減少外出參加公共活動的同時，自我學習，自我反思，更懂得包容與尊重。

(3)發揮同理心（Compassion）、合作情（Cooperation）、溝通（Communication）、協調（Coordination）及關懷（Care）。

(4)要積極運用自我紓壓技巧，如：正念減壓、呼吸調息、運動或閱讀等。

配合政府推行與實踐安心防疫五部曲（PEACE）

Patient：培養耐心與同理心

Enhance：強化安全感，了解正確疫情資訊

Accept：接納情緒起伏，設法平靜自己的心情

Change：改善不好的習慣，建立防疫新生活

Engage：回歸正常生活，投入多樣而且有益身心的作息方式

目前在台灣，新冠肺炎疫情已漸趨緩但仍處於詭譎莫測、渾沌不明的狀態，只要我們時刻保有危機意識（crisis awareness）及警覺意識（alertness）、重視人性（humanily）、付出關懷（care）、團結一心（solidarity），相信抗疫一定成功。