黃麴毒素會致肝癌！ 愛吃2食物最好提高警覺

61歲的林先生，長年在大陸經商，大約每半年才回台一次與家人相聚。由於工作較忙碌，B型肝炎未定期追蹤檢查。日前，再到醫院進行健康檢查時，經腹部超音波檢查出肝臟有一處異常影像，透過零輻射磁振造影檢查（MRI）發現該異常影像大小約1.7公分疑似肝癌的腫瘤，幸好發現得及時並無侵犯到其它器官。

肝臟生病初期症狀 B、C肝炎每5人有1人會肝硬化

依據衛福部死因統計，每年約13,000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，慢性肝病及肝硬化為全國主要死因的第10位，肝癌則為全國主要癌症死因的第2位；另據調查，死於肝癌的病患中，約有70%的人為B型肝炎帶原者，而20%為慢性C型肝炎感染者，且感染後每5人有1人會發展成肝硬化，肝硬化後每20人有1人會併發肝癌，是造成慢性肝病與肝癌死亡的主要原因。

北投健康管理醫院梁程超副院長表示，由於肝臟的神經分布在肝臟的表面，內部幾乎沒有神經分布，所以當肝臟若發生異常病變或已發展到腫瘤生成，常常是無聲無息並不會造成太大不適，等到症狀出現時或腫瘤大到壓迫到其他器官造成不適，往往已是第三甚至第四期，錯失治療的黃金時期。

4大高危險族群莫輕忽 黃麴毒素及酗酒也可能引發肝癌

引發肝癌的原因除了慢性病毒性肝炎（B型、C型肝炎）外，黃麴毒素及酗酒也是可能的原因；食品若保存方式不當容易遭受黃麴毒素汙染，黃麴毒素被認為是肝癌致癌物之一，常見如：花生、高梁等。

另外，長期過量飲酒或有酗酒習慣容易引發酒精性肝炎及肝硬化，也會增加罹患肝癌的機率；而有肝癌症家族史、脂肪性肝炎、肥胖、抽菸皆為罹患肝癌的危險族群。

定期抽血+影像檢查 避免讓肝臟走上肝癌三部曲

梁程超副院長也提醒，高危險族群透過定期抽血及影像檢查， 能夠早期發現及早治療，慢性B、 C型肝炎患者需評估是否需要接受抗病毒藥物治療，可降低肝硬化及肝癌的風險，避免讓肝臟走上肝癌三部曲：肝炎→肝硬化→肝癌。

肝癌的存活率跟發現時間有很密切的關係，可利用彩色杜普勒超音波搭配零輻射磁振造影（MRI）觀察肝臟有無異常狀態；腹部超音波是檢查肝臟健康的利器，但形成肝臟陰影有許多可能性，搭配MRI施打肝細胞特定性顯影劑的檢查，是肝癌高危險族群及早發現 肝癌的最佳方法，有時病灶可能隱藏在身體深處的死角，MRI也可補足超音波掃描找不到的可疑病灶。