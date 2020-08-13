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倒地10分鐘就GG！ 5種人最容易猝死...感冒太久沒好也要當心

聯合新聞網 / 常春月刊

平常一些心臟疾病的潛在徵象，包括氣促、胸悶、暈厥、心悸等，都可能是在猝死發生前的警告徵象，這些徵兆正在提醒我們，要盡早就醫做進一步的檢查，尤其45歲以下的民眾，一定要注意家族病史，家裡如果有猝死的病史，那麼就要特別小心，因為這是造成45歲以下猝死的關鍵因素；此外，如果感冒許久未好，則要小心「心肌炎」發生的可能性，這也是導致猝死的危險因子。

1、主動脈瓣狹窄患者（Aortic stenosis）：如果心臟主動脈瓣狹窄甚至打不開，那麼心臟也就會可能因此停止跳動。一般如果是中重度以上的就可能會發生猝死。

2、左主冠狀動脈狹窄患者：由於左主冠狀動脈掌管心臟2/3的血量，如果發生狹窄甚至完全阻塞，那麼就會發生猝死的情形。因此，針對中重度以上左主冠狀動脈狹窄（unprotected left main coronary artery）的患者，要小心預防猝死的發生。

3、心臟收縮功能不佳者：收縮重度變差，也是猝死的可能原因之一。由於「心臟收縮分率」的正常值在60左右，代表心臟每次收縮時能將60的血液打出去，表示心臟功能正常。如果一個人的收縮分率低於20，其心臟所打出的血液量只有正常值的三分之一，也就是心跳必須加快，才能平衡身體的需求；這樣的病人每年約有30～50可能會引起致命性的心律不整及猝死。

4、有過猝死病史者：曾經有過猝死病史的患者，再發生猝死的機率相對也會變高。以冠狀動脈的問題為例，並不一定都是心肌梗塞所造成，也有可能是其中一條冠狀動脈血管阻塞得很厲害沒有處理好或是雖然之前的問題點處理掉，但心臟已經結痂，有一個不穩定的點在那邊，由於心臟本身是會傳電，每次通過這個結痂點就會從這個地方跳電而產生致命性心律不整，這些狀況都會再次造成猝死的可能。

出現猝死徵兆應立即就醫檢查　心臟停止1分鐘CPR搶救回來機率高

預防猝死最有效的做法，就是找出可能引起的原因並加以矯正。而如果週遭的親朋好友有類似好發猝死的徵兆時，務必提醒及早就醫檢查，而如果是屬於猝死的高危險族群，甚至曾經有過猝死經驗者，家人或朋友更應有心肺復甦術（CPR）的急救能力，以備在第一時間進行搶救。

CPR的急救真的是很重要，當心臟停止1分鐘後開始進行有效的急救，急救回來的機率比較高，如果心臟停止超過10分鐘以上，其實是很難救回來的。國外的院外心跳停止，心室顫動的比例很高，通常用電擊的方式是可以急救回來而國內一方面，因為國人心室顫動占院外心跳停止比例較國外少，因而是要靠有效CPR的急救。

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