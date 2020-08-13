天熱背部狂冒痘？ 這些NG行為你我可能天天都在做

夏日炎炎，走出戶外總是讓人汗流浹背，流汗後沒趕緊清潔，加上悶熱環境「加持」，小心比青春痘還可怕的「毛囊炎」上身！若沒有適當治療會使感染擴大，嚴重恐造成蜂窩性組織炎，不管大人小孩都應慎防。

夏天高溫易致身體出油 恐致毛孔堵塞引發毛囊炎

毛囊炎就是「毛囊發炎」，無論男女老幼、四季都可能發生。振興醫院美容中心主任藍淑馨指出，夏季身體易出油堵塞毛孔，加上溫度升高會助長出油及發炎，依照往年門診經驗，夏季期間收治的毛囊炎患者，遠比冬天多出3～4成。

毛囊炎發生 與生活習慣密切相關

皮膚科醫師吳宜芳表示，像是常穿悶熱衣物、習慣用手抓皮膚，甚或泡溫泉、做SPA都可能引發，常見發生部位包括毛髮多的頭皮、腋下、鬍子週圍，以及衣物覆蓋住的前胸、後背。

另外，職業別影響生活環境，如是學生族、在廚房或工地等悶熱環境下工作的患者最常見，相反地，在冷氣房工作的上班族較少有相關困擾。

除了季節、生活習慣與環境，體質也是其中的重要因素，例如同一個悶熱潮濕的氣候和環境中，容易流汗、出油體質者較易出現毛囊炎；另一方面，愛美人士為了保養、防曬、化妝，在皮膚上層層塗抹厚重的保養品、化妝品或防曬乳，或是穿過於貼身不透氣的衣物，都可能養成皮膚無法通風的「溫床」，滋生細菌或黴菌等微生物，進而產生毛囊炎。

毛囊炎成因大不同 皮屑芽孢菌感染集中在夏季

吳宜芳表示，因細菌感染的細菌性毛囊炎較常見，占毛囊炎病患約6、7成，好發於皮脂功能旺盛或是頭皮等區域，若發生在身體其他部位，常與皮膚傷口的金黃色葡萄球菌感染有關，其他情況則如泡入不乾淨的溫泉後感染綠膿桿菌，形成溫泉性毛囊炎、長期服用治療痘痘的抗生素後，造成格蘭氏陰性菌毛囊炎。

相較於細菌性偏急性感染，黴菌性毛囊炎從感染到發炎較偏慢性。吳宜芳指出，黴菌性毛囊炎成因是皮屑芽孢菌感染，發生時間集中在夏天，因天氣悶熱易流汗，流汗後身體沒擦乾或沒清潔乾淨而造成，好發部位集中在衣物遮蓋住的背部、胸口或身體較潮濕悶熱處。

長期服用類固醇或免疫力低下者，是好發族群，嚴重的頭癬患者也可能合併毛囊發炎；其他原因造成的毛囊炎則包括毛髮倒插、癌症標靶治療的藥物所致。

另有一類別的毛囊炎跟青春痘相關，好發於頭皮、胸、背部等較容易出油的部位，但並不是青春痘。吳宜芳指出，毛囊炎的症狀是毛囊週圍出現紅腫、疼痛，輕則1顆或數顆紅腫突起物，嚴重則變成大腫塊，甚至化膿，若沒適當治療，毛囊炎擴大即成為台語俗稱的「疔子」（西醫學名為「癰」），更嚴重會局部紅腫熱痛、發燒、引發蜂窩性組織炎。

預防毛囊炎上身 少曝曬、多清洗、防燥熱

平時應穿著透氣衣物，天氣若太熱就避免出外曝曬，流汗後趕緊沖洗身體並擦乾，切忌運動完馬上躺著休息，否則汗水留在身上會滋生細菌。若患者反覆發生毛囊炎，可能因為皮膚已受損，這類患者運動完可直接洗澡；另外，多喝水、保持正常排便，降低體內燥熱環境，也是遠離毛囊炎的一大妙招。