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防曬係數愈高愈好？ 搞不清楚SPF、UVB、UVC差異照樣會曬黑

聯合新聞網 / 常春月刊

夏天正式到來，每天還沒踏出家門，豔陽就已經先高照，出門未做好防曬，短短幾小時就可能曬成黑美人，不過，防曬產品眾多，成分、用途也有所不同，挑選的的眉角繁多，不少人會有疑問，防曬乳的SPF越高，是否就越不容易曬黑？

紫外線依波長不同分成3種　僅UVA、UVB對人體影響

食藥署在食藥闢謠專區提到，太陽光中的紫外線依據波長的不同，可以分成UVA(波長320～400nm)、UVB(波長290～320nm)及UVC(波長200～290nm)三種，UVC因穿透大氣層的能力較弱，幾乎都可以被大氣層阻隔，因此對人體有影響的主要是UVA、UVB兩種。

其中，UVB會造成皮膚表層的發炎，使皮膚發紅或曬傷，而UVA穿透力比較強，往往會造成皮膚深層的傷害與持續性破壞，破壞真皮中的膠原蛋白和彈性纖維，引發黑色素形成，使皮膚漸次曬黑，造成黑色素沈澱、皮膚老化等現象與皮膚癌的風險增加。

SPF用來評估紫外線　數值代表可延長多久被曬傷時間

SPF是目前用來評估紫外線(UV)的指標之一，主要是評估受試者在相同的日光或人工產品的紫外光環境下，使用防曬產品後發生曬傷所需的時間與未使用所需時間的比值。

簡單來說，假設一個人未使用防曬產品時發生曬傷所需的時間為10分鐘，而使用SPF15之防曬產品即可以延長被曬傷的時間15倍，也就是150分鐘才會曬傷；此時SPF為150分鐘/10分鐘=15。

由此可知，縱使在未曬傷的情形下，皮膚仍然會受到紫外線的曝曬，持續累積傷害與誘發黑色素，因此SPF係數越高，代表著延後皮膚曬傷時間，但並不能保證皮膚越不會變黑。

防曬不是係數愈高愈好　需依個人狀況挑選

食藥署提醒，在購買防曬產品時，別以為防曬係數愈高就愈好，防曬係數只是一個參考數字，實際上還必須依照個人的膚質、日曬反應、皮膚色澤、活動狀況及流汗情形來挑選，更不要有防曬係數加倍，防護加倍的迷思；此外，防曬劑只是輔助，適時撐傘、戴帽、使用太陽眼鏡及穿著淡色長袖衣物的物理性防護，更可以加強抵禦紫外線侵害我們的皮膚。

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