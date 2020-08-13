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每天排便仍一直有便意 比便秘還嚴重！ 2現象出現超過2週可能就是大腸癌

聯合新聞網 / 常春月刊

你多久沒排便，還是大便較硬、較乾或是排便時會痛？「醫師，我大不出來怎麼辦？」有些人因為壓力大、飲食不正常導致兩天沒排便，或是糞便呈顆粒狀，這就是便秘嗎？其實不然！

超過3天以上沒排便 　即屬有便祕現象

馬偕紀念醫院大腸直腸外科主治醫師孫文俊提及，臨床上對便秘的定義，主要是以時間為指標，超過3天以上沒排便就是有便秘現象，至於糞便的形狀及軟硬度屬於臨床症狀，例如：便形像一顆顆的小雞便，可能與水份攝取不足有關，通常不會稱為便秘。

此外，有些人雖然每天排便，但卻一直有便意或覺得排不乾淨，這都歸類在「排便不順」，醫學上稱為「裡急後重」（tenesmus）。孫文俊強調，有這種現象者反而要提高警覺，因為大腸息肉或直腸腫瘤，也可能引發排便不順，若伴隨糞便形狀突然改變、出現便血等現象且持續2週，最好趕快就醫檢查。

便秘有5大主因　逾八成的輕症便秘者

除了受到先天性臟器結構的影響，孫文俊指出，便秘的5大主因包括：

1、飲食：水分及膳食纖維攝取不足

2、缺乏運動：運動能刺激腸道反射

3、藥物：有些藥物會間接影響排便，特別是精神科藥物

4、習慣性憋便：越常憋便、排便反射性會越差，易造成排便功能異常

5、腫瘤：直腸或左側低位大腸若有腫瘤阻塞，糞便量會越來越少。

食藥署提醒，便秘是良性病症，只要先從飲食和運動著手，多喝水、多吃蔬果，再配合每天運動，超過八成的輕症便秘者，都能獲得改善。

常用瀉藥或浣腸劑解決便秘困擾　長期下來恐有成癮風險

不過，有些追求「速成」的人，或容易有便秘困擾的年長者，往往會先用瀉藥或浣腸劑來解決便秘問題，卻忽略便利之下可能隱藏的風險。

孫文俊說明，長期使用浣腸劑恐會成癮，其插管頭形尖銳，若使用不當可能會造成直腸受傷或穿孔；有些瀉藥是刺激大腸收縮蠕動促進排便，所以服用越久，藥效就會越差。

孫文俊醫師指出，想要排便順暢，平時可以養成固定的排便時間，或在上廁所時，可腳踏10～15公分的小板凳或是以溫水沖洗肛門等方式，但有不適症狀，還是應到醫院尋求醫師診治，以利提供專業的建議。

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