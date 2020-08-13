解封後擔心傳染病？成人需知7疫苗

文 吳依桑

隨著新冠肺炎在全球爆發大流行，接種疫苗預防傳染病的重要性再度受到關注。針對目前較常見的幾種傳染病，有哪些是成人常見也最容易輕忽的？

亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師巫翰明分析，目前國內針對新生兒一出生就有提供疫苗接種卡，家長可依接種建議進行施打，衛生機關也會定期關心施打情形。

但在成人的部分，雖然台灣家庭醫學醫學會有提供成人預防接種建議時程表，然而大多數成人並不會去注意，的確容易忽略自身的疫苗保護力是否足夠。就臨床觀察，目前成年人會主動施打疫苗分為兩大族群；第一類是準備出國遊學或留學的學生族群占大多數；另一類就是中老年人。至於中壯年人的疫苗施打率，確實是比較少一點。

一、流感疫苗

中壯年族群會建議施打或追加補打哪些重點疫苗呢？巫翰明表示，以台灣來說，也算是傳染病不少的國家，首先會建議每年都必須施打流感疫苗，雖然流感在中壯年族群發生重症的機率相對較少，但這個年齡層的成人普遍是家庭主要經濟支柱，若可利用疫苗提高自身保護力，預防勝於治療，也可以減低對家庭的經濟衝擊。

由於流感病毒變異得非常快，基本上每年都會出現變化，即使每年世界衛生組織所預測的流感病毒株未必能完全命中，但仍具基本保護力，建議每年最好施打一次流感疫苗，才能達到預防之效，施打時間點依據每年疾病管制署建議，一般來說會建議在秋冬流行期之前施打最為恰當。

二、麻疹＆德國麻疹腮腺炎三合一疫苗

針對較常前往海外旅遊、頻繁出差世界各地的中壯年，假使計劃前往有麻疹疫情的地區，可自費檢查抗體濃度是否足夠，並評估追加補打「麻疹、德國麻疹、腮腺炎三合一疫苗」的必要性。而1981年（含）以後出生的成人檢驗抗體濃度容易不足，建議自費接種一劑疫苗後再行前往。此外，巫翰明也提醒，因為本疫苗對胎兒發育可能有影響，懷孕中婦女或有懷孕計畫的婦女則要避免施打。

三、肝炎疫苗

常出國或長期待在海外的人，除了麻疹、腮腺炎、德國麻疹三合一疫苗是建議需施打項目，巫翰明認為，可以再追加保護力很不錯的A型肝炎疫苗，由於A型肝炎主要是經由飲食傳染，好發於衛生條件比較不佳的地區，若依照期程施打兩劑A型肝炎疫苗，保護力可長達20年之久。至於B型肝炎疫苗雖然在新生兒階段都會施打，但抗體濃度也會隨著年齡增加而遞減甚至消失，因此，建議可視個別情況諮詢醫師是否需補打以維持抵抗力。

四、白喉＆百日咳破傷風三合一疫苗

以白喉、百日咳、破傷風混合疫苗而言，有兩種情況建議可追加補打，第一種是預計出國留學或工作的人，於出國前10～14天依據學校或工作機關相關規定追加一劑。第二種就是從來沒有打過這支疫苗的民眾、會接觸到嬰幼兒或是醫療健康照護工作者，尤其是家中有新生兒或嬰兒主要照顧者，則是建議都需要施打。以成人而言，目前建議每10年追加施打一次白喉、百日咳、破傷風混合疫苗以維持保護力。

五、水痘疫苗、帶狀疱疹疫苗

水痘因為具有高度傳染性，目前國內建議出生滿12個月接種一劑公費疫苗，滿4到6歲自費接種第二劑疫苗；若是本身抗體濃度減低或是從未得過水痘的成人，也可自費補打兩劑水痘疫苗預防被傳染。

由於感染水痘後，病毒仍有可能潛伏在背根神經節或腦感覺神經節中，若遇到免疫力較差時，病毒有機會再度活化而引發帶狀疱疹，也就是俗稱的「皮蛇」。最常見的後遺症是引起帶狀疱疹後神經痛。目前依疾病管制署建議，成人滿50歲之後不管有沒有得過水痘或帶狀疱疹病史，都建議施打一劑帶狀疱疹疫苗。

六、肺炎鏈球菌疫苗

年滿65歲以上的成人，或者是免疫功能不全、接受免疫抑制劑或是放射治療、慢性疾病患者（如慢性腎臟病、慢性心臟病、慢性肺病、糖尿病、慢性肝病與肝硬化）、菸癮、酒癮者，都是屬於罹患肺炎的高危險族群，也別忘了施打肺炎鏈球菌疫苗。因此，若是符合上述慢性病史又年滿65歲以上的成人，建議施打肺炎鏈球菌疫苗比較安心。

七、人類乳突病毒疫苗

人類乳突病毒（HPV）有100多型，可再分為低危險與高危險型，主要是經由性接觸傳染。女性一生中約有5～7成的機會會感染人類乳突病毒（HPV），有可能造成菜花、子宮頸癌、肛門癌；若男性感染可能導致肛門癌、陰莖癌等疾病。目前世界衛生組織建議，對於沒有性經驗且未曾感染過的女性接種效益最高，建議可諮詢醫師視情況施打，以保護自己和另一半。

活性減毒疫苗v.s.非活性疫苗活性減毒疫苗和非活性（死菌）疫苗有什麼不一樣？主要差異在於是否有保留原來病原的活性。活性減毒疫苗包括卡介苗、麻疹疫苗、德國麻疹疫苗、腮腺炎疫苗、水痘疫苗、黃熱病疫苗、輪狀病毒疫苗等；非活性疫苗則包括流感疫苗、白喉百日咳破傷風疫苗、Ａ型肝炎疫苗、Ｂ型肝炎疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等。而日本腦炎疫苗目前以活性減毒嵌合型為主。

以流感疫苗為例，流感疫苗一定都是非活性病毒株，施打之後並不會因此感染流感病毒，而是藉由施打後誘發體內免疫反應製造抗體，以達到預防流感的效果。以往有人會排斥施打疫苗，特別是流感疫苗，常常會有「打了流感疫苗就會得到感冒，甚至流感」的錯誤迷思，反而錯失預防之效，只要在施打疫苗之前諮詢專業醫師，即可安心施打。

提前施打，才能遠離傳染病

由於成人施打疫苗的必要性，需視健康狀況、年齡、是否經常出國等個別狀況而定。巫翰明建議，比較簡便的作法是前往家庭醫學科門診諮詢，由專業醫師針對個別需求，提供建議施打項目和適當施打的時間點。一般來說，疫苗施打後約兩週就能產生保護力，但有些疫苗需要間隔一個月施打，因此，會建議最好提前一個月以上做好規劃，最短也要在兩週前施打。

尤其因應新冠肺炎疫情暫時趨緩，各國逐步解封旅遊限制，在出國之前，巫翰明提醒，除了家庭醫學科門診外，也可至疾病管制署旅遊醫學合約醫院的旅遊醫學門診做個別評估，進一步了解欲前往的國家是否有特殊傳染病需預先做好防護。在未來還是可能會有未知傳染病發生，甚至爆發大流行，在這種情況下，唯有預防已知的疾病，備足充足的抵抗力，才能讓自己遠離各類傳染病。