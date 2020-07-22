焚香、燒金紙會釋放致癌物？ 環保署解析真相
不僅清明掃墓，日常生活中年節祭拜、祈求神明保佑平安健康，普遍民眾都習慣焚香、燒金紙，希望透過火連接陰陽間的概念，不過，這個行為除了容易引起火災、增加碳排放影響環保外，還可能吸入因焚燒產生的PM2.5及其他有害污染物質，對健康十分不利。
依據行政院環保署資料顯示，焚香燒金紙會產生硫氧化物、氮氧化物、一氧化碳、苯、甲苯、甲醛、多環芳香烴及細懸浮微粒等多種物質，其中苯、甲苯、甲醛、多環芳香烴具致癌性，會對人體健康造成損害。
此外，2017年世界衛生組織空氣品質指引也指出，長期暴露於環保署空氣品質指標「橘色」等級的環境中，肺癌患者的死亡率將提高15%，特別是有心肺功能障礙者，如慢性阻塞性肺病、氣喘等，應盡量避免曝露於焚香燒金紙的環境中。
目前臺北市知名的行天宮及龍山寺已不燒金紙、不焚香，心誠則靈，依據台大研究團隊測量，龍山寺2015年測得PM2.5數值為每立方公尺高達1,360微克，經過2017年減爐及2019年禁燭後PM2.5降至35微克，周邊空氣品質明顯改善。
在祭祖、祭神時，國民健康署建議可採取3措施，保護自己與家人健康：
1、雙手合十，以花代香，心誠則靈。
2、如需焚香燒金紙，務必選用符合國家標準（CNS）規範的香品，使用防空污的環保金爐，並減少焚燒量；焚燒時注意良好通風，避免大量吸入燃燒煙霧。
3、可配戴口罩，減少暴露。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言