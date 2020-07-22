焚香、燒金紙會釋放致癌物？ 環保署解析真相

不僅清明掃墓，日常生活中年節祭拜、祈求神明保佑平安健康，普遍民眾都習慣焚香、燒金紙，希望透過火連接陰陽間的概念，不過，這個行為除了容易引起火災、增加碳排放影響環保外，還可能吸入因焚燒產生的PM2.5及其他有害污染物質，對健康十分不利。

依據行政院環保署資料顯示，焚香燒金紙會產生硫氧化物、氮氧化物、一氧化碳、苯、甲苯、甲醛、多環芳香烴及細懸浮微粒等多種物質，其中苯、甲苯、甲醛、多環芳香烴具致癌性，會對人體健康造成損害。

此外，2017年世界衛生組織空氣品質指引也指出，長期暴露於環保署空氣品質指標「橘色」等級的環境中，肺癌患者的死亡率將提高15%，特別是有心肺功能障礙者，如慢性阻塞性肺病、氣喘等，應盡量避免曝露於焚香燒金紙的環境中。

目前臺北市知名的行天宮及龍山寺已不燒金紙、不焚香，心誠則靈，依據台大研究團隊測量，龍山寺2015年測得PM2.5數值為每立方公尺高達1,360微克，經過2017年減爐及2019年禁燭後PM2.5降至35微克，周邊空氣品質明顯改善。

在祭祖、祭神時，國民健康署建議可採取3措施，保護自己與家人健康：

1、雙手合十，以花代香，心誠則靈。

2、如需焚香燒金紙，務必選用符合國家標準（CNS）規範的香品，使用防空污的環保金爐，並減少焚燒量；焚燒時注意良好通風，避免大量吸入燃燒煙霧。

3、可配戴口罩，減少暴露。