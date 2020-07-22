泌尿道反覆感染與吃也有關！ 4NG飲食習慣要戒掉

尿道炎、陰道炎，又讓你頻尿、癢到 睡不著了嗎？引起泌尿道感染的原因可能是因為不良的排尿習慣、擦拭方式不對，或是性行為等問題，導致細菌逆行往上到膀胱、輸尿管、腎臟等，而引起泌尿道感染，特別是夏季氣候悶熱，更是泌尿道感染的好發季節；然而，其中最主要的細菌是大腸桿菌，你的飲食行為也NG了嗎？

1、戒吃精製糖

研究證實，糖分會增加身體發炎、細菌增長，這就是為什麼糖尿病患往往容易罹患泌尿道炎、陰道炎，因為當尿液長期間含高單位糖分，會讓尿道細菌獲得充足的養分而大量繁殖。

2、戒吃辛辣、刺激性食物

辛辣、刺激性的食物，譬如辣物、咖啡、酒類等，都會刺激發炎的產生。

3、戒吃油炸、高脂肪食物

過多的油脂會感染人體免疫系統的運作，除了讓壞菌更滋生之外，也會讓發炎狀況更嚴重；所以，常吃油炸、高脂肪食物的人，多半也容易長痘痘、剉瘡。

4、戒吃溫熱、燥熱食物

在中醫的角度來看，老薑、麻油等補品，都屬於「發性」物質，也就是會促使發炎更加嚴重的食物，就好比喉嚨發炎時，若再喝薑母茶，會火上加油，讓發炎更嚴重；另外，泌尿道正在發炎時，也建議避免吃燥熱的食物。