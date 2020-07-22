結婚多年老是「做人失敗」 補充這種營養素逆轉不孕讓你小孩成群

【常春月刊／編輯部整理】現代人多晚婚，使得不孕的情況日益增加，許多夫妻不管再怎麼努力，還是「做人失敗」。有些是太太的問題，有些則是先生的精蟲數量太少導致。而根據丹麥的研究指出，使用主要成分為Omega-3脂肪酸的營養補充劑例如魚油，可以增加男性精液量和精子總數，研究刊登在《美國醫學會雜誌》（JAMA）。

補充Omega-3脂肪酸，可增加精子數量

丹麥的研究人員發現，使用以主要成分Omega-3脂肪酸的營養補充劑的男性，他們的精液量和總精子數量比沒有補充的人來得高；而與沒有經常使用或根本不使用的男性相比，游離睪丸激素的濃度也比較高。

根據研究的共同作者，Southern Denmark大學公共衛生和環境醫學教授Tina Kold Jensen的說法，魚油中的Omega-3脂肪酸可能具有一些作用，因為精子細胞膜中含有的豐富的脂肪酸含量，對精子的功能非常重要。

Tina Kold Jensen表示，精子細胞膜在關鍵的受精過程中，有著非常重要的作用，精子細胞膜中的Omega-3會隨着精子成熟而增加，但人體並無法自行合成Omega-3，需要從飲食中獲得。

為了探討魚油和其他營養物質對男性生育能力的影響可能性，Tina Kold Jensen和同事在2012年1月1日至2017年12月31日這段期間，接觸了正在接受體檢的男性。

魚油和睪丸功能有關聯，還需多研究

結果發現在不到60天的時間內，有服用魚油營養補充劑的男性，他們的精液量比沒有服用的男性高出0.38毫升；在這期間服用魚油的男性，他們的精液量比不服用魚油補充劑的男性高出0.64毫升。

同樣的，與不服用魚油補充劑的人相比，服用魚油少於60天的男性的睪丸體積大0.8毫升，服用魚油60天或60天以上的男性睪丸體積則大1.5毫升。

雖然這只是一項觀察性的研究，還不能說魚油營養補充劑和睪丸功能之間存在著因果關係；但這是一個很好的起點，可能會激勵其他人進行更多設計的隨機對照試驗，來釐清兩者間的關聯性。