一次搞懂生理食鹽水、洗眼液、人工淚液 擺脫這種疾病的困擾

現代人普遍過度使用3C產品，時常感覺眼睛乾澀、發癢等乾眼症的症狀。而在認識乾眼症之前，我們必須先對眼淚的構造有所了解，眼淚是幫助眼睛抵抗病菌的第一道防線，人體的淚液由內而外共分為3層：

淚液構造三3層

1.最內層是「黏液層」：由結膜之杯狀細胞所分泌，主要作用是與角結膜上皮細胞接觸形成親水性，促使淚液水層能均勻分布在角結膜表面；

2.中間層為「水液層」：占淚液絕大部分，是由結膜的副淚腺及位於眼窩外上方的淚腺所分泌，含營養素及抗菌物質，主要提供眼睛潤滑清晰的表面、提供角膜氧氣、有殺菌作用、以及清除代謝產物之功用。

3.最外層的「油脂層」：是由眼瞼之皮脂腺所分泌，主要功用是增加淚液膜之表面張力，延緩水層液的蒸發，潤滑眼瞼及眼球表面。

乾眼症的成因

淚液中的3種組成任何一種出現問題或是分布不均勻，都會造成乾眼的症狀。那麼當眼睛乾癢時，可以用生理食鹽水嗎？還是洗眼液？或是人工淚液？中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山指出，有些乾眼症的病患，因為眼淚分泌較少容易揮發，造成眼球表面防護破功，病菌就容易沾附在眼睛，成為病菌侵襲的破口，當眼睛乾癢不舒服時，很多人會自行購買生理食鹽水、洗眼液或人工淚液來點，但卻可能弄巧成拙。

陳瑩山醫師說明，生理食鹽水是把用於身體的注射液，改為使用在眼睛，雖然短時間內會感到眼睛很涼快，但只能維持幾分鐘。一般坊間購買的洗眼液，是比生理食鹽水更能定焦在眼球表面的產品，但也只能短暫舒緩眼睛乾澀，如果用洗眼液清洗眼睛就以為可清潔殺菌，不但徒勞無功也毫無效果。

人工淚液相對安全

與生理食鹽水和洗眼液比較之下，人工淚液是相對安全，又能夠舒緩眼睛的產品，目前有單支裝不含防腐劑的人工淚液，使用方面較可以放心，而價錢方面就由消費者考量了。

至於人工淚液和眼睛分泌的淚液成份是否一樣？這是另外一個迷思，有些人認為，人工淚液是一種「人造的淚液」，事實上人工淚液並不能成為眼睛抗菌的保護液，因為它不像淚液含有白血球、抗體及酵素等保護眼睛的成份，大家千萬別以為，有了人工淚液就不怕乾眼症了。

食品藥物管理署的小提醒：

有些患者看診後會點用醫院的眼藥水，這些眼藥水主要是治療結膜炎與角膜炎，是一種治療型的消炎殺菌藥水，這種針對性的藥物，在眼睛疾病痊癒後，有些人會放在冰箱，眼睛不適時就拿出來點用，但是用了開封過久的眼藥水，反而會有反效果。最佳的護眼之道，就是讓眼睛多休息，並減少使用3C產品，讓健康的眼睛自行分泌淚液，才是根本之道！