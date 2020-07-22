想到明天要上班就低落？ 8項符合一半表示真的該休息

你也是過勞一族嗎？現代人壓力大，常感到疲憊，就算睡一覺起來還是很累，全身痠痛、工作效率差、記憶力衰退，且長期的疲勞，不只是身體勞累而已，長期過勞還會導致自律神經及體內荷爾蒙失調，進而衍生出許多疾病，像是頭痛、心血管疾病等問題，嚴重者甚至「過勞死」。

休息後仍感疲倦 恐是疾病造成的

新竹馬偕醫院家醫科主治醫師陳信豪表示，疲勞是人體正常的生理反應，通常只要經過適當睡眠和休息，「充電」之後就能回復。不過，有些疾病造成慢性的疲倦感，就很難藉由休息得到恢復，例如：肝腎功能不好、甲狀腺疾病、糖尿病、免疫性疾病、癌症等；還有一些是心理疾病造成的疲勞，像是憂鬱症、焦慮症等，必須發現病因，對症下藥。

部分疲勞族群是醫學上所稱有「慢性疲勞症候群」的人。陳信豪說，門診上，常見30多歲的年輕病人求診，除了主述勞累、睡不飽之外，通常還合併有頭痛、耳鳴、胸悶、手腳發麻等症狀，幾乎是「全身壞光光」的情況，但是各種檢查又找不出原因，可能就是屬於「慢性疲勞症候群」一族。

慢性疲勞症候群 中年女性、工時長、自我要求高都易出現

慢性疲勞症候群的成因，現在傾向於「不只是心理因素」，包括基因、感染、免疫系統、內分泌系統都可能相關，再經由壓力誘發，就可能導致慢性疲勞症候群。

此外，慢性疲勞症候群在各年齡層都可能出現，但大致上以40、50歲的病人較多，且女性遠多於男性；另外，還有科技園區工作的科技新貴或住院醫師、工作時間會造成睡眠剝奪的人，以及自我要求高且易緊張者。

不是累就叫慢性疲勞 先檢視是否具備這些情況

「慢性疲勞症候群」的定義是非常嚴謹的，陳信豪說，在診斷標準上，首先必須具備持續達6個月以上的不明原因疲勞感，無法因休息而緩解，並且要排除掉所有可能造成疲勞的疾病。在疲勞症狀的期間，若同時具備下列4種或4種以上之情況，就要考慮是否有「慢性疲勞症候群」。

□記憶力或注意力缺損。

□勞動後極度疲憊（超過24小時未改善）。

□睡眠仍無法改善疲勞。

□肌肉酸痛。

□非發炎性之多發關節痛。

□與以往不同型態或嚴重度之頭痛。

□重複發生的喉嚨痛。

□頸部或腋下淋巴結腫痛。