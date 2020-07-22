不運動最常用的TOP5原因！ 第一個超多人都會說

根據氏基金會最新調查發現，有六成的青少年過去一個月除了體育課外，每周運動天數超過三天以上；45%則沒有規律運動習慣，而近四成的受訪者，則認為運動時間「不足」。

有固定運動習慣 不僅快樂、壓力也較低

運動有眾多好處，更重要的是能促進心理健康及預防憂鬱。董氏基金會執行長姚思遠指出，今年五六月針對六都國、高中職生進行運動與情緒相關性調查，共回收有效問卷2,222份，結果發現，27.7%受訪者近半年常感到有壓力，平均每天感到壓力大的時間超過一小時以上者佔50.4%，僅四成二受訪者近兩週感到快樂；再進一步分析發現，男生較女生感到快樂，女生常感到壓力的比例較男生高。

其中，五成五青少年有固定運動習慣；感到快樂及每天感到壓力大的時間不到一小時的比例，有固定運動習慣者明顯高於沒有運動習慣者，自評運動時間愈充足者，近半年來感到壓力的比例愈低。

不運動以「懶」佔最多數 其實每日必做５習慣就能動到

本次調查也發現，超過七成青少年認為運動可改善健康、外表體態，增加抵抗力，覺得可調適情緒，紓解壓力佔69.3%，但只有不到五成受訪者認為可增加自信；影響其不運動的原因以「懶得運動」佔最多，其次為「沒有時間」、「天氣不佳」、「課業太累」、「沒有人陪」。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨建議，養成運動紓壓習慣最簡易的做法就是將運動融入日常生活習慣，生活中每天必做的五件事就可同時結合運動，例如洗臉時拿起毛巾伸展、一邊刷牙也邊單腳站立、換衣服手向上舉時可邊跳開合跳、洗手時扶住洗手台進行深蹲，及洗澡時作站姿前彎，讓運動變成一件簡單的事、不受任何侷限。