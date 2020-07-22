一口就含15種國際公認「第一級致癌物」！ 全球600萬人都愛

世界衛生組織(WHO)指出，本世紀將有十億人死於香菸，香菸每年使700多萬人失去生命，其中有600多萬人緣於直接使用香菸，有大約89萬人屬於接觸二手煙霧的非吸菸者，整體而言，平均不到5秒就有1人因菸害死亡。

據衛福部國健署資料，台灣每年約27,000人死於菸害，每20分鐘就有1人死於菸害。香菸的煙霧中有超過7,000多種化學物質，其中93種成分為致癌及有害物質，當中有15種被國際癌症研究署列為「第一級致癌物」。

菸害防制觀念 ＷＨＯ導向菸草控制、減少傷害

菸草減害(Tobacco Harm Reduction)」的菸害防制觀念從2006年世界衛生組織提出後，近年因非燃燒的無煙代用品(Smokeless Alternatives)研發革新，將無煙減害觀念實際轉化成具體的菸害防制行動，保護公共健康、減少香菸對人體與環境造成的傷害。

世界衛生組織(WHO)對減害(Harm Reduction)的定義為，減害是一系列的政策、計畫、服務或行動，減少對個人、社群以及社會的傷害，和藥物濫用、包括愛滋病感染相關；菸草減害是將減害觀念運用在菸草控制(Tobacco control)上，強化菸害防制作為，減少菸草產品對人體健康、社會環境的傷害。

2020年世界衛生組織歐洲分會五月份電子煙報告明確指出，世界衛生組織(WHO)、美國國家科學院工程院和醫學院(NASEM)、疾病管制中心(CDC)均已認可了電子煙改善公共健康的潛力。世衛並且強調，政府對電子煙的合理規管是關鍵，目標是最大程度減少菸草流行造成的後果，持續給公共衛生帶來正面效應，同時要避免非菸民，特別是年輕人接觸尼古丁，並充分考慮菸民的利益，找到規管的平衡點。

加熱菸iQOS合法在美國販售 不抽菸對健康才是最實質的幫助

美國FDA 2019年同意加熱菸iQOS在美國販售，近日通過其為「風險改良菸草產品」（modified risk tobacco product）之申請。美國FDA表示，業者所提交的數據顯示，使用經過許可的資訊來銷售這些特定的產品，在抽菸者完全轉換使用的前提下，將可以幫助成癮的成年吸菸者擺脫傳統燃燒式紙菸，並減少吸菸者對有害化學物質接觸。

另外，美國FDA也同意，加熱菸iQOS可作為「風險改良菸草產品」在當地市場銷售，並可加註「減少消費者接觸到香菸中的有害化學物質」等宣傳標語。

全球唯一取得世界衛生組織菸草控制框架公約(WHO FCTC)無煙菸草證書的菸草減害倡議專家王郁揚表示，抽菸有害健康，若能不抽菸，應當不抽，若有在抽菸，對健康最好的辦法當然是戒菸。然而，對尚無法戒菸或不想戒菸的龐大吸菸者而言，政府若能妥善抽稅納管無煙代用品，無疑可以減少香菸對菸民造成的健康傷害，同時也大量可減少二手菸與菸蒂對於非吸菸者和環境的負面影響。

常春月刊提醒您：吸菸有害健康！