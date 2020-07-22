夏季肌膚保養懶人包！ 6個必備基礎觀念看這篇就對了

高溫濕熱的夏季，給了皮膚上的細菌「坐大」機會，因熱及流汗而生的各種皮膚疾病變多，「去除汗漬、保持肌膚乾爽」，是炎夏肌膚保健重要的一環。

夏天人體的新陳代謝速度比冬天快，流汗悶熱，水分滯留在皮膚上，容易產生皮膚疾病。台安醫院皮膚科主任曾德朋指出，人體的皮膚同時約有四千多株細菌存在，平常處於制衡狀態，相安無事，一旦給了細菌喜好的環境，就會「坐大」影響皮膚健康。

針對防範夏天各種皮膚毛病的保養之道，曾德朋歸納建議：

1、平時流汗多的人，要帶著濕紙巾在身上，隨時把汗擦掉。尤其是腋下、胯下等皮膚皺摺多的部位，細菌特別喜歡，一定要先使用濕紙巾擦掉汗漬，之後再擦乾，這樣細菌就沒有養分，才不致坐大造成皮膚困擾。

2、毛囊炎是黴菌造成，年輕人容易長在前胸、後背部位。建議運動後、流汗多，應該趕快先把汗液沖洗乾淨並擦乾，以免汗漬滯留在皮膚上造成毛囊發炎。

3、避免黴菌造成感染，鞋子最好準備2到3雙，以便大雨時可替換穿。已被外面髒水污染的鞋，最好洗過再放在通風有太陽處，讓太陽消毒曬乾；襪子也要洗過再穿。

4、若是因熱造成的皮膚問題，建議可多待在有空調的室內，避免冷熱溫差太大；尤其是酒糟性皮膚的人，可隨身攜帶小電扇，避免讓臉因熱泛紅。

5、治療黴菌主要是吃藥或擦藥。吃藥必須靠肝臟代謝，肝臟負擔較大，最好先檢驗肝功能，確定沒問題，才能安心、安全服藥；擦藥則沒有副作用。

6、原本腋下就多汗而有味道的人，除了噴香劑因應之外，後續也可以施打肉毒桿菌素或進行頂漿腺刮除術，或可藉由機器而不需動手術，直接把頂漿腺燒壞掉。