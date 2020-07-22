快訊

各國解封疫情狂飆風險國名單傳異動 指揮中心下午揭曉

「民歌45」又鬧雙胞？兼談那些年的「金韻四虎」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

對青少年和Y世代健康影響最大的 你一定猜不到居然是這種疾病

聯合新聞網 / 常春月刊

【常春月刊／編輯部整理】根據BCBSA（藍十字藍盾協會）的《美國健康報告》（Health of America Report）來看，從2013年到2016年這幾年間，憂鬱症的診斷病例激增，尤其是在青少年和Y世代中，是對健康影響最大的疾病。

這個報告是基於BCBSA健康指數的醫療理賠數據，此數據可以說是美國各州的健康衡量指標，它涵蓋了200多種影響健康的疾病，並確定了那些對於商業保險人群影響最大的健康狀況。另外，這個研究報告還顯示了憂鬱症診斷與其他慢性健康狀況之間的關聯性。

青少年族群憂鬱症診斷率上升63%

其中有嚴重憂鬱症的診斷率為4.4%，尤其從2013年到2016年間，診斷率上升了33%。以罹患族群來看，青少年族群中上升了63%，在Y世代（又稱千禧世代，一般指1980年代和1990年代出生的人）則上升了47%。若以性別來看的話，女性被診斷出患有嚴重憂鬱症的比例是男性的2倍，女性與男性被診斷出憂鬱症的比例分別為6%和3%。

根據BCBSA健康指數的測量，被診斷出患有嚴重憂鬱症的人的健康狀況，平均比未被診斷出患有嚴重憂鬱症的人低了30%。而且慢性病與嚴重憂鬱症密切相關，因為被診斷為罹患嚴重憂鬱症的人當中，有85%的人罹患至少一種或多種嚴重的慢性疾病問題。

電子產品使用率頻繁，增加憂鬱症發病率

BCBSA高級副總裁兼首席醫學官Trent Haywood表示，憂鬱症的診斷正在迅速增長中，尤其是在青少年和Y世代這個新世代族群。憂鬱症在這個族群的診斷率高，可能對未來幾十年的健康產生重大影響。因此，需要進一步的教育和研究，以確保可以有效治療重度憂鬱症的方法。

羅德島州Emma Pendleton Bradley醫院精神科醫生Karyn Horowitz博士則指出，青少年憂鬱症的發病率增加，可能與電子產品使用率頻繁，以及因健康狀況不佳而產生的睡眠障礙有關，因此懷疑，社群媒體可能使本來就容易受到疾病困擾的人加重憂鬱症病情。（圖文授權提供／健康星球）

【請見《常春月刊》；訂閱常春月刊電子雜誌

相關新聞

結婚多年老是「做人失敗」 補充這種營養素逆轉不孕讓你小孩成群

現代人多晚婚，使得不孕的情況日益增加，許多夫妻不管再怎麼努力，還是「做人失敗」。有些是太太的問題，有些則是先生的精蟲數量太少導致。而根據丹麥的研究指出，使用主要成分為Omega-3脂肪酸的營養補充劑例如魚油，可以增加男性精液量和精子總數，研究刊登在《美國醫學會雜誌》（JAMA）。

減重失敗都是澱粉的錯？ 誤會大了！是「它」在扯你後腿

澱粉除提供身體的醣類熱量來源外，其中還有很多的礦物質及維生素B群以及膳食纖維，可幫助腸胃道消化，若長期缺乏，加上水分或蔬菜若也攝取不足，便祕就會上身。

喝綠茶對心血管健康有幫助 但這幾種族群要特別注意

你喜歡喝茶，還是喝咖啡呢？根據針對中國成年人的1項研究發現，經常喝茶的人，罹患心臟病、中風的機率比較低，而且也可能活得比較久，相關研究刊登在《歐洲預防心臟病學雜誌》（European Journal of Preventive Cardiology）線上版。

對青少年和Y世代健康影響最大的 你一定猜不到居然是這種疾病

根據BCBSA（藍十字藍盾協會）的《美國健康報告》（Health of America Report）來看，從2013年到2016年這幾年間，憂鬱症的診斷病例激增，尤其是在青少年和Y世代中，是對健康影響最大的疾病。

夏季肌膚保養懶人包！ 6個必備基礎觀念看這篇就對了

高溫濕熱的夏季，給了皮膚上的細菌「坐大」機會，因熱及流汗而生的各種皮膚疾病變多，「去除汗漬、保持肌膚乾爽」，是炎夏肌膚保健重要的一環。

一口就含15種國際公認「第一級致癌物」！ 全球600萬人都愛

世界衛生組織(WHO)指出，本世紀將有十億人死於香菸，香菸每年使700多萬人失去生命，其中有600多萬人緣於直接使用香菸，有大約89萬人屬於接觸二手煙霧的非吸菸者，整體而言，平均不到5秒就有1人因菸害死亡。

不運動最常用的TOP5原因！ 第一個超多人都會說

根據氏基金會最新調查發現，有六成的青少年過去一個月除了體育課外，每周運動天數超過三天以上；45%則沒有規律運動習慣，而近四成的受訪者，則認為運動時間「不足」。

想到明天要上班就低落？ 8項符合一半表示真的該休息

你也是過勞一族嗎？現代人壓力大，常感到疲憊，就算睡一覺起來還是很累，全身痠痛、工作效率差、記憶力衰退，且長期的疲勞，不只是身體勞累而已，長期過勞還會導致自律神經及體內荷爾蒙失調，進而衍生出許多疾病，像是頭痛、心血管疾病等問題，嚴重者甚至「過勞死」。

鼻過敏為什麼會讓眼睛紅癢？ 醫師解讀背後原因

10歲陳小弟，每天早上醒來容易眼睛紅腫和眼睛癢，有時發生在單眼，有時雙眼皆有症狀，通常點完眼藥水後狀況會改善，只是症狀反反覆覆發生，父母十分憂心，進而帶他到醫院想搞清楚是什麼原因造成的。

男性「癌症」死亡人數再創新高！ 40歲後必做這項免費檢查

最新國人十大死因出爐，衛福部公布「癌症」連續38年排行國人首位死因，去年奪走50,232條寶貴性命，占去年所有死亡人口28.6%，與歷年相比因癌症死亡人數更創下新高。

一次搞懂生理食鹽水、洗眼液、人工淚液 擺脫這種疾病的困擾

現代人普遍過度使用3C產品，時常感覺眼睛乾澀、發癢等乾眼症的症狀。而在認識乾眼症之前，我們必須先對眼淚的構造有所了解，眼淚是幫助眼睛抵抗病菌的第一道防線，人體的淚液由內而外共分為3層：

全台40萬潛在B肝帶原者不自知！ 肝功能指數正常不代表沒問題

2020年全球新冠肺炎大流行，許多慢性病患為避免前往醫院而自行取消回診，可是對於慢性肝炎患者而言，自行中斷用藥將提升病毒復發的風險，易走上「肝病三部曲」—肝炎、肝硬化、肝癌—的歷程，最終導致難以挽回的後果。

熱門新聞

想到明天要上班就低落？ 8項符合一半表示真的該休息

喝綠茶對心血管健康有幫助 但這幾種族群要特別注意

夏季肌膚保養懶人包！ 6個必備基礎觀念看這篇就對了

一口就含15種國際公認「第一級致癌物」！ 全球600萬人都愛

男性「癌症」死亡人數再創新高！ 40歲後必做這項免費檢查

對青少年和Y世代健康影響最大的 你一定猜不到居然是這種疾病

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。