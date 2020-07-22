喝綠茶對心血管健康有幫助 但這幾種族群要特別注意

【常春月刊／編輯部整理】你喜歡喝茶，還是喝咖啡呢？根據針對中國成年人的1項研究發現，經常喝茶的人，罹患心臟病、中風的機率比較低，而且也可能活得比較久，相關研究刊登在《歐洲預防心臟病學雜誌》（European Journal of Preventive Cardiology）線上版。

每周喝3次綠茶，預期壽命略長

美國St. Louis大學營養學助理教授Whitney Linsenmeyer表示，研究人員追踪了10萬多名中國的成年人，當中發現每周至少喝3次綠茶的人，在未來7年之內罹患心臟病或中風的可能性比較小，而且愛喝茶的人的預期壽命也略長，比不定期飲用綠茶的人壽命長一點，這是最新關於綠茶對健康潛在影響的研究。

研究顯示，無論是喝什麼種類的茶，都比不喝酒的人來得健康。此外，多國的研究均發現，飲用綠茶對健康的好處，除了綠茶不含卡路里，同時還富含抗氧化劑，所以，如果你平常就喜歡喝綠茶，那麼就繼續保持下去吧！

綠茶含有咖啡因，失眠的人要注意

Whitney Linsenmeyer指出，最近針對伊朗婦女進行的1項臨床試驗也發現，每天喝3杯綠茶的婦女在8個星期內，體重、血壓、血糖和膽固醇都得到了改善。

不過，要注意的是綠茶中確實含有咖啡因，因此，如果你有服用與咖啡因相互作用的藥物時，或者會因失眠而困擾的人，就要多加留意。（圖文授權提供／健康星球）