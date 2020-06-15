跟著大甲媽祖遶境9天8夜 沒選好「這個」，可能走出問題來！

原本在3月份就要繞境的大甲媽祖，破天荒的因為新冠肺炎疫情而延後，在連續數十日的「+0」之後，大甲媽祖終於在6月11日晚間起駕，隨行的信徒將跟著媽祖徒步300多公里的路程，真的是一條很辛苦的路，如果又沒有穿上一雙舒適、合腳的鞋子，可能會走出許多問題來。

包括穿太小的鞋子久之後，就會長出雞眼，雞眼最容易出現在腳趾的二、三趾較突出的關節，若鞋子楦頭太窄，在大腳趾的關節皮膚，較容易與鞋子接觸面摩擦，時間久了也會長繭、雞眼，甚至會感到疼痛。

另外一個是足底筋膜炎，若鞋子底部又薄又軟，走就了很容易對足底筋膜造成傷害。此外，穿高跟鞋時，腳掌前低後高，足底筋膜處於繃緊狀態，也很容易導致足底筋膜炎；男性上班常穿的皮鞋，因為底部較硬，也可能引發。其他包括蹠骨關節炎、拇趾外翻等，也是常見的腳部問題。

物理治療師鄭融表示，步態正確是預防傷害得第一要件，步態不穩定，會影響肌肉發力方式，帶給身體額外壓力，活動一下就足底、膝蓋疼痛而無法持續，甚至誘發足底筋膜炎，建議應慎選合適的鞋具。

那麼該如何選鞋子呢？基本上一雙鞋子適不適合長時間健行，可以觀察鞋子的護跟、鞋底、鞋身、鞋墊這四個地方，就能改善步態、預防傷害。

1. 護跟：用虎口握住鞋後跟，護跟夠硬才能在腳跟落地時減少晃動。

2. 鞋底：鞋底剛性要夠強，折起來非常有彈性或是折不太動，加上鞋頭前翹設計，保護走路過程中折動腳板的行為，往前推進也更輕鬆省力。

3. 鞋身：若舊鞋內側明顯凸出，代表走路時腳會往內倒壓垮鞋身，鞋身內外側的強度要夠，就像多了一堵牆幫忙擋住。

4. 鞋墊：鞋墊應具備吸震、支撐的三項要件，目前有個人化的客製鞋墊可選擇，以達到穩定步態的效果。