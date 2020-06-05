太陽眼鏡鏡片愈深愈好？ 錯了！一次看懂怎麼挑選

連日好天氣，陽光熱情又刺眼，往往需要一副太陽眼鏡遮陽、抗紫外線，不過很多人挑墨鏡時只注意款式，或者貪圖方便就近向路邊攤販購買來路不明的商品，但是太陽眼鏡的好壞攸關眼睛健康，正確挑選，才能有效保護靈魂之窗！

戴上太陽眼鏡後，由於光線變暗，瞳孔會放大，假如鏡片防紫外線功能不足，反而讓更多紫外線進入眼睛，對眼睛的傷害比不戴太陽眼鏡還要大。

紫外線根據波長可分為UVA、UVB、UVC三種類型，UVA波長最長，約400〜320奈米（nm）；UVB波長次之，約320〜280nm；UVC波長最短，約280-100nm；因此，挑選標示「抗UV400」的鏡片，才能阻擋波長範圍約400nm以內紫外線，達到保護眼睛的效果。

值得一提的是，購買無度數的太陽眼鏡，可以認明經濟部標準檢驗局合格標章；有度數的鏡片則是屬於第一級醫療器材，一般攤販不可販售，必須到合格眼鏡行，或是領有藥商許可執照的銷售據點才能購買。

然而，近來太陽眼鏡儼然成為必備時尚配件，鏡片顏色愈來愈繽紛，但是臺北市立聯合醫院陽明院區眼科醫師王孟祺指出，藍色鏡片會讓能量較高的藍色可見光進入眼睛，是最不推薦的顏色。

根據美國眼科醫學會資料，鏡片顏色其實與紫外線防護效果無關，不過灰色、墨綠色或棕色鏡片比較能維持景物真實色彩；王孟祺則表示，橘黃色鏡片可以增加色彩對比度，即使劇烈運動，仍能保持視線銳利清晰，適合運動時使用。

想要挑選品質比較好的鏡片，美國眼科醫學會建議，可以遮住一隻眼睛，然後拿起眼鏡觀看方形的地磚或門框，從左到右、從上到下緩緩地移動，假如該呈現直線的地方卻扭曲、變形，就不要購買；此外，鏡片表面如果弧度不均勻、凹凸不平，也容易讓眼睛疲累、影響視力。

為了避免陽光從臉側縫隙照射眼睛，建議選擇鏡片大一點的太陽眼鏡，最好能夠包覆到眼睛側邊、貼合臉型。簡而言之，太陽眼鏡並非鏡片顏色愈黑、價格愈貴，功效就愈好，只要把握以上原則，仍然能選到價格合理、安全又有效的產品。

想要延長太陽眼鏡使用壽命，記得不要放在高溫照射下的汽機車裡，因為環境溫度若是超過60°C，容易破壞鏡片鍍膜，或讓塑膠材質變形，可能影響鏡片防護效果。