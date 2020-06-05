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3種熱傷害都會要人命！ 炎炎烈日補水、通風最重要

聯合新聞網 / 常春月刊

最近天氣開始變熱了，6月將進入炎熱的夏季，任何人身處高溫環境都可能引發熱傷害的風險，應事先做好預防熱傷害的準備，才能安心度過漫長夏日。

夏季常聽到的熱傷害，究竟什麼是熱傷害呢？國民健康署指出，熱傷害是身體無法正常調節高溫，產生的一種急性疾病統稱。常見的熱傷害包括熱痙攣、熱衰竭、熱中暑等，其中以熱中暑最嚴重，若處理不當，會導致器官衰竭，甚至死亡，其死亡率超過30%，也就是說，100 位發生熱中暑的人，至少會有30 人死亡。

國民健康署署長王英偉提醒，除避免曝曬於高溫下，且牢記預防熱傷害的三要訣：

1、保持涼爽：

穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣的衣服，且不論時間長短，絕不可將幼童單獨留在密閉、停泊的汽車內，並儘可能待在室內涼爽、通風或有空調的地方；若家中沒有空調，建議於高溫時可到有空調設備的公共場所避暑。

2、補充水分：

不論活動程度如何，都應該隨時補充水分，不可等到口渴才補充水分，且養成每天至少喝2,000㏄白開水的好習慣，但不可補充含酒精及大量糖分的飲料，以避免身體流失更多水分；若醫囑限制少量者，應詢問醫師天氣酷熱時，應喝多少量為宜。另外，可吃適量蔬果，因蔬果含有較多水分、豐富的維生素、礦物質及膳食纖維，可促進身體健康。

3、提高警覺：

戶外工作者、運動員或密閉空間工作者，應隨時留意自己及身邊同事的身體狀況，適當休息並補充水分；嬰幼童及長者應避免於上午10點至下午2點或天氣炎熱的時間外出，如果必須外出，建議行走於陰涼處，並塗抹防曬霜、戴寬邊帽以及太陽眼鏡。

為預防員工熱傷害，雇主應提供適宜的工作環境、相關防護措施，並宣導預防熱傷害以及重新調整分配工作，避免勞工每日在高溫場所工作時間超過六小時；此外，雇主也應安排相關課程，使員工認識熱傷害的症狀，以強化預防熱傷害的行動。

國民健康署提醒，當發現身體疑似出現熱傷害徵兆時，例如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者還會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，此時務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫，例如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫，多一分警覺，少一分傷害。

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