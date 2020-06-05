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6縣市高溫特報 連這裡都會熱出問題

聯合新聞網 / 常春月刊

全球暖化、溫室效應下，台灣夏季氣溫屢屢創下新高，豔陽與酷暑熱得讓人受不了，每到夏天，總有許多因高溫造成的健康問題頻頻發生，甚至是熱出人命的新聞事件。

台北慈濟醫院家庭醫學科主任陳正裕指出，以下幾種都是熱出來的疾病，很多都與水分補充不足相關，民眾應該特別留意，尤其是本身或家中患有慢性疾病者，更要注意病情的變化，一旦身體出現不適的情形，最好盡快就醫回診檢查，可別輕忽高溫對身體的傷害。

疾病1：心臟病

心臟病容易在極端環境中發作，氣溫太熱、太冷，都會影響心臟功能。國外研究發現，炎熱高溫下，體溫每上升1°C，心跳每分鐘會快10下，容易血壓升高，增加心臟負荷量。而心跳過快可能造成胸悶、胸痛、心悸、心律不整、頭暈、頭痛，以及心臟功能受損、心臟衰竭，甚至心臟病猝死。

另外，天氣熱也會造成身心壓力過大，對於血管調節功能較差的心血管疾病族群，例如：高血壓、糖尿病、高血脂、腎臟病患者及年長者，都有不同程度的血管硬化及狹窄的問題，都容易誘發心臟病發作。因此，一旦出現虛弱、心跳快、呼吸急促等不適症狀，最好趕快就醫。

疾病2：腦中風

腦中風不只好發在冬季。國內研究發現，在相對極端的高溫下，腦血管疾病的發病風險，也會呈現上升。在氣溫炎熱的環境下，流汗過多加上水分攝取不足，影響新陳代謝及血液循環，使得血氧容量不足、血液變得濃稠，容易誘發腦血管堵塞，導致缺血性腦中風。

罹患心臟病、高血壓、糖尿病、高血脂等慢性疾病患者，因為天氣悶熱影響身心狀態，容易造成血壓升高，引起嚴重的併發症，尤其中老年人對溫度感控能力退化，對高溫環境適應不良，建議適時補充白開水，避免血液循環不順暢。

疾病3：泌尿道問題

炎炎夏日正是泌尿道結石、泌尿道感染的好發季節。根據統計，夏季泌尿道結石發作的病患，是冬季的3至5倍之多，包括：尿道、膀胱、輸尿管、腎臟，都可能發生結石。水分攝取量不足是泌尿道結石的主因，由於夏天氣溫高、流汗多，造成身體水分下降，導致排尿量減少，當尿液滯留及過度飽和，就會產生結晶沈澱而形成結石。

尤其是活動量大的室外工作者，更要注意水分的補充，尿液顏色呈現黃色、深色，就代表水分攝取不足，建議一天至少喝水1500~2000c.c.，且排尿次數約8~12次，可將微小的結石自然排出。另外，飲料也應適可而止，例如：含有磷酸鹽、咖啡因，或是草酸等成分，都容易促進尿液中的鈣質排出，增加形成結石的機會。

疾病4：皮膚疾病

夏季高溫多雨、悶熱潮濕，皮膚受到陽光曝曬、高溫及汗水等刺激，許多皮膚疾病也容易好發，例如：汗疹、濕疹、毛囊炎、異位性皮膚炎、光敏性皮膚炎，以香港腳、股癬、灰指甲等皮膚黴菌感染疾病。

汗疹就是俗稱「厞子」，發生的主因就是汗流過多，引起汗腺阻塞，常見於軀幹、頸部、肘窩、鼠蹊部等部位，出現一點一點的紅疹，甚至是膿皰，通常會伴隨搔癢及刺痛感。另外，高溫潮濕的環境利於黴菌生長，好發容易悶熱的部位，如胯下、鼠蹊部、足部、腋下、乳下，以及其他皮膚皺摺，例如：香港腳、股癬、灰指甲，都是常見的皮膚黴菌感染疾病。

疾病5：急性腸胃炎

夏天是急性腸胃炎的高峰期。夏天悶熱沒有胃口，民眾喜歡吃生菜、生魚片等生冷食物，若是沒有經過妥善的處理及保存，很容易吃下帶有細菌、病毒、寄生蟲的不潔食物，造成急性腸胃炎。

另外，細菌喜歡在溫熱潮濕的環境中滋生，高溫容易導致食物保鮮不易、導致腐敗，常見的病原菌有沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌，導致食物中毒，引發急性腸胃炎，常見的症狀包括：腹瀉、腹痛、噁心嘔吐、血便等腸胃道問題，每天可能水瀉數次至數十次不等，讓人非常不舒服。

疾病6：登革熱

台灣地處亞熱帶，夏季氣候溫暖潮濕，病媒蚊特別容易孳生，每年一到夏日，新聞版面上，總會出現登革熱疫情爆發的消息。登革熱是由埃及斑蚊、白線斑蚊所傳播的疾病，被帶有病毒的病媒蚊叮咬後，就可能會感染，常見症狀包括：高燒、頭痛、後眼窩痛、四肢肌肉酸痛、骨關節痛、噁心、嘔吐、畏光、不明紅疹或出血。

大部分感染登革熱病毒，症狀有如感冒一般，極少數人可能會引發嚴重的症狀，出現登革出血熱及登革休克症候群，甚至導致登革熱重症或死亡。目前沒有疫苗可以預防，最有效的防治方式，就是徹底清除病媒蚊孳生源，尤其在梅雨過後，清除居家環境的積水容器，到野外山區記得穿著淺色長袖衣褲，並在身體裸露部位塗抹防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬。

疾病7：熱傷害

高溫環境加上陽光曝曬，容易使身體流汗過多，同時大量喪失水分及鹽分，造成脫水及電解質不平衡，就會引發熱傷害。最常見的是熱衰竭，患者會感覺非常口渴，出現臉色蒼白、頭痛、疲倦、肌肉無力、噁心、嘔吐等症狀，有時還會合併四肢痙攣的症狀現象，也就是所謂的「熱痙攣」，通常體溫不會超過40°C，只要盡快補充水分及鹽分，身體不會有大礙。

最常聽到的熱中暑，則是屬於致命性急症，其實並不常見。患者會感覺非常燥熱、心跳過快、呼吸急促、血壓下降，且皮膚乾冷、無法流汗，中心體溫可能超過41°C以上，導致中樞神經系統散熱調節機制失效，出現神智錯亂、抽筋、癲癇、昏迷，嚴重的話，甚至會引發多重器官衰竭，若未及時送醫接受適當處置，死亡率高達80％。

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