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年過40散發濃濃老人味？ 洗澡時這2個地方別忘記用力搓

聯合新聞網 / 常春月刊

「爺爺每次從我身旁走過去，就飄來一陣臭味，不知道該不該跟他說？」老人家身上那股味道，究竟要如何改善呢？「家有一老如有一寶」，但「老人臭」的問題卻困擾很多家庭成員，這有辦法解決嗎？

老人臭並非每位老人家都會發生，因人而異。新竹馬偕醫院皮膚科主治醫師李幼華分析指出，老化是造成老人臭發生的主因，人從40歲後，皮脂腺功能退化、不平衡，四肢和軀幹的皮膚出油量減少，皮膚乾澀，臉部和胸前等部位的皮脂腺卻大量分泌，導致皮脂腺中有某種脂肪酸與過氧化脂質結合成「2-nonenal」物質，形成一股油膩味，是導致老人臭的主因。

男女都可能發生老人臭，尤其50、60歲之後更明顯。有些老人家的衛生習慣不好，不愛洗澡，覺得自己沒出門，沒流什麼汗，就不洗澡，因此累積異味；而老人的皮膚角質代謝差，易在腳底或手肘部位角質增生，形成厚皮，如果沒有適度清潔就易散發臭味，若受到黴菌感染，合併香港腳更臭。

此外，老人家的腸胃功能退化，如果不注重飲食，消化不良或排便不暢，或睡眠不足、火氣大，一開口就會散出臭味；其免疫力較弱，罹患代謝疾病的機率高，或是糖尿病患因末稍血液循環不好，血路不通，傷口難以痊癒，就可能因照顧不當而化膿潰爛，散出「腐臭味」。

李幼華指出，老人臭的主要原因，以「油脂分泌」異常為大宗，因此，在皮脂腺會分泌大量油脂的臉部、額頭、頭皮和胸前等部分，更容易產生異味。分泌油性液體的頂漿腺（apocrine）分布在耳朵前後，也容易產生氣味，加上大多數人常常忘記清洗這個地方，耳後臭味也形成老人臭較明顯之處。

體臭與飲食有關，研究顯示，常吃動物性蛋白質或脂質食物較易散發體臭，如果在老人家身上就形成老人臭。李幼華說，肉類和起司等乳製品食物，含有動物性蛋白質，會導致皮脂腺分泌更為活躍，以致於有人說吃肉的人較易有體味，就是這個原因。而部分油炸物以氫化油烹調，形成氫化脂肪，是人體難以代謝的物質，囤積在體內易造成荷爾蒙失調，讓油脂分泌變得異常，因此，少吃油炸物，也是減少體臭的方法。

平日除注意健康飲食，多吃蔬菜水果，其中的抗氧化成分有助延緩老化；同時要注意適度的清潔和保養，留意身體健康，因為身體的異味可能自己聞不出來，如果有人提醒就要注意是否有疾病產生，不要充耳不聞、視而不見；更要注意睡眠品質，除了早睡早起，並要睡足7小時，讓身體有充分休息和修復，能有效避免老人臭上身。

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