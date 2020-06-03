一堆人做錯！ 你可能也中了藥品保存的3大地雷

隨著天氣愈來愈悶熱難耐，室內溫度動輒超過攝氏30度，在高溫、高濕、強光的環境下，可能會使家中存放的藥品發生改變，進而影響藥效。在高溫又潮濕的季節裡，藥品該怎麼保存才正確呢？

對此，食品藥物管理署特別彙整出保存藥物的三不原則：

1、不要放冰箱：

一般而言，藥品從冰箱取出後一遇到熱空氣，水氣便會凝結在藥品表面，導致藥品受潮變質，因此，除了特別強調須放在冰箱的藥品之外，其他藥品都不應放冰箱；除此之外，藥品放在冰箱，也非常容易讓孩童以為是食物，結果不小心誤食。

2、不要放車上：

由於夏季密閉的車內溫度可達50℃以上，若藥品放在車內，可能因高溫而變質，因此，如需攜帶藥品出遊，切勿將藥品留在車內。

3、不要放口袋：

很多人將緊急救命藥放貼身口袋，以便必要時可迅速拿出，但是身上的體溫、擠壓也可能使藥品變質、影響藥效，最好是找合適的盒子盛裝藥品，並放在隨身包包，適當保存藥品，才能在情況危急時，緩解症狀。

食藥署提醒，藥品具有「避光、避濕、避熱」的特性，如果家中有防潮箱的話，可以把藥物放在裡面，若是放在室溫保存的藥品，在藥品說明書（仿單）上大都指示放置在30℃以下的溫度，只要依照指示妥善保存，就可提高藥品CP值（Cost–Performance Ratio）。