最新！癌症發生人數年年增加 尤其這是這2種癌症

根據衛生福利部106年癌症登記報告，新發的癌症人數為11萬1,684人，較105年增加了5,852人，而且因為人口老化快速以及不健康的生活型態，預估癌症發生人數在未來將會持續上升。

發生人數增加最多的2種癌症為女性乳癌及大腸癌，資料分析顯示，這2種癌症增加的比率均以早期，包括0期及1期的發現者居多，而且根據國健署篩檢資料來看，106年乳癌篩檢數及大腸癌篩檢數，相較於105年各增加了大約4.8萬人及2.2萬人；顯示近年來政府大力推動四癌篩檢後，民眾的健康意識不斷提升，加上篩檢的便利性，因此讓這2癌的篩檢人數增加，導致發現早期癌症的比率有增加的效果。

國健署署長王英偉呼籲，現為後疫情時期，為早期發現癌前病變或癌症，民眾應至醫療院所接受癌症的篩檢，如果篩檢結果為陽性，更應儘速至醫療院所接受確診，以有效發現異常情形，及早確診與治療，才能提高存活率。