防疫很重要！但也別忘了這件事

這幾個月以來，大家最關心的就是新冠肺炎疫情，每天下午總要聽聽阿中部長報告，今天有沒有「+0」，或是肺炎治療有沒有新的進展；但依據衛生福利部最新2017年癌症登記報告顯示，台灣新發生癌症人口持續攀升，一年比一年多，當然可能是因為篩檢政策的關係，讓許多前期的癌症被發現。在防疫的時刻，也別忘了要防癌喔！

癌症的發生不像病毒一樣是傳染而來，很可能是因為數十年長期的不良生活習慣造成，世衛組織指出，其實，有3~5成的癌症發生是可避免的，因為實證醫學證明，癌症篩檢可以有效降低癌症死亡率以及提高存活率。

舉例來說，依國健署統計資料分析發現，定期的子宮頸抹片檢查，可降低約70%子宮頸癌死亡率；2年1次的乳房X光攝影檢查，可以降低41%乳癌死亡率；而糞便潛血檢查則可降低35%大腸癌死亡率；有嚼檳榔或吸菸習慣之男性定期接受口腔黏膜檢查，能降低26%死亡風險。

國健署署長王英偉表示，防癌新生活要從預防及篩檢做起，可以把握健康生活的5個原則，包括戒菸檳酒、均衡飲食、規律運動、體重控制以及定期篩檢，並且把這些行為當成生活的一部分來預防癌症。王英偉再次提醒，四項癌症篩檢、陽性追蹤及接受標準治療的重要性，才能把握黃金的就醫時刻。

而在這個後疫情期間，仍要以自我要保護、預先要準備、緊急要就醫三點，來掌握重獲健康的契機。

1.自我要保護:病友就醫時務必戴口罩，配合網路查詢看診進度，減少在醫院停留的時間，盡量請親友開(騎)車協助就醫，減少進出人多場所，與他人保持社交距離(戶外1公尺、室內1.5公尺)。

2.預先要準備：就醫時可與醫師討論藥物準備的足夠性，及是否可延後開始治療，或延後治療將可能造成病情與生活品質影響，均需與醫師充分討論後再做決定。有問題請聯絡您的個管師，若不知道可聯絡誰，請洽詢離家最近的癌症資源中心協助，網站連結：https://www.crm.org.tw/ 。

3.緊急要就醫：若有呼吸困難、頑固性頭疼、活動障礙或喪失活動能力、腹脹、腹痛等，可能是腫瘤或治療導致的緊急狀況，這些情況可能嚴重會危及生命，請與醫院相關人員連繫，安排就醫。